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побиття (893) МВФ (3051) Рашкован Владислав (27)

Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні

Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні

Учора вдень невідомий сильно побив на дачі в Одеській області 80-річну матір заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована. Злодій ударив жінку лопатою по голові, а коли жінка впала, добивав ногами.

Про це Рашкован написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю ... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік ... Врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію", - написав він.

Рашкован зазначив, що поліція спрацювала відмінно - злочинця спіймали.

"Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями ... хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста ...", - повідомив він.

"Я ніколи не пишу про погане у себе на сторінці. І зараз теж не про це. Просто бережіть батьків і, якщо ви далеко, просіть їх все ж дзвонити, коли в їхньому житті відбуваються нещастя. Їхні нещастя часто стають нашими ..." , - додав Рашкован.

Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні 01

Автор: 
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Топ коментарі
+17
В воскресенье, 4 июля, в Одессу с рабочей поездкой прилетел Президент Украины Владимир Зеленский
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05.07.2021 10:47
+15
в кто вчера приезжал в Одессу ? с ним и жулики приехали
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05.07.2021 10:46
+12
галабаротька?
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05.07.2021 10:51
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С соседями по даче надо жить мирно.
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05.07.2021 10:40 Відповісти
Це спроба вбивства і потрібно розслідувати як терористичний акт по відношенню до членів сім'ї публічної особи! Авакова потрібно знімати, він неспроможний контролювати ситуацію в країні!
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05.07.2021 11:23 Відповісти
галабаротька?
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05.07.2021 10:51 Відповісти
А чё этот МВФ денег не даёт?
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05.07.2021 10:57 Відповісти
Нужно перестать воровать.
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05.07.2021 11:00 Відповісти
Вам легко говорить.Если перестанешь воровать-начнется "ломка".
Понавыбирали клептоманов во власть(яркий тому пример -Юрченко с 4-мя бутыками ворованного пива) и как следствие получили клептократию.Пусть теперь зеэлекторат не делает большие удивленные глаза
Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні - Цензор.НЕТ 6956
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05.07.2021 11:16 Відповісти
Дурень! А якщо б на твою мати напали?
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05.07.2021 11:24 Відповісти
На дурака в зеркало глянь.Сарказм знаешь что такое или не слышал?
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05.07.2021 11:33 Відповісти
в кто вчера приезжал в Одессу ? с ним и жулики приехали
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05.07.2021 10:46 Відповісти
В воскресенье, 4 июля, в Одессу с рабочей поездкой прилетел Президент Украины Владимир Зеленский
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05.07.2021 10:47 Відповісти
С лопатой он приехал, век коли не видать. Ширка у него закончилась, у наркомана проклятого...
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05.07.2021 10:48 Відповісти
Угу..Пусть бабуля поставит в цервки свечку за то,что лопата была совковая,а не штыковая,а то порубил бы на куски.
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05.07.2021 11:00 Відповісти
"Соседи говорят ситуация очень непростая" - так этот страдалец знает ситуацию только со слов соседей? И вместо того, чтоб мотануться в больницу, бросился писать пост в мордакниге?
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05.07.2021 10:47 Відповісти
Igor Budnik b2adf589 ти кацап?
Точно ні?
Бо пишеш цінічно як кацап й "мордакнига" то у кацапів у людей Ліце або face.
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05.07.2021 11:13 Відповісти
Ну і ряшка у Рашкована.
Мабуть непогані проценти має)
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05.07.2021 10:51 Відповісти
Умнейший мужик и профессионал, уж точно не по ряхе судить надо, хотя глядя на Стефанчуков, Сивох и Вирастюков такой вывод сделать можно.
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05.07.2021 10:55 Відповісти
Ви праві,судити по справах треба.
Але побритися перед роботою можна. Він же високопосадовець, повинен тримати марку.
Ну і на дієту б сісти. Чомусь серед західних лідерів немає таких упітаних
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05.07.2021 11:03 Відповісти
Та ладно? Борис Джонсон - премьер Англии, эталон стиля и стройности прям
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05.07.2021 12:56 Відповісти
Вы еще е@ало Качки из команды клоунов забыли.
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05.07.2021 11:03 Відповісти
похоже на ограбление но вор с лопатой как-то не вяжется.
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05.07.2021 10:52 Відповісти
злодії на розбій не йдуть
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05.07.2021 11:57 Відповісти
Владислав Леонидович Рашкован - заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде
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05.07.2021 10:58 Відповісти
Дякую за уточнення. Бо і мене назва його посади якось "смущала"
Звідки в Одесі аж цілий зам директора мвф
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05.07.2021 11:01 Відповісти
доки носить тудисюди
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05.07.2021 11:58 Відповісти
Разбойное нападение?

Нападение с целью завладения чужим имуществом ... - ради какого такого имущества избил бабульку?
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05.07.2021 11:17 Відповісти
Платок наверное цветной понравился.
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05.07.2021 11:35 Відповісти
дурко це ти У Рашкована є і освіта і повага у науковому світі
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05.07.2021 11:28 Відповісти
Где ты здесь узрел науковий світ? У тебя глюки?
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08.07.2021 20:02 Відповісти
"Вор ударил женщину лопатой по голове...." Разбойное нападение совершает разбойник, вор ворует.
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05.07.2021 11:57 Відповісти
воровство - это если вор не применял насилие. А если хотя бы ударил, да еще с примением каких-либо средств, в т.ч. лопаты - это разбойное нападение.
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05.07.2021 16:24 Відповісти
Зачем вы мне написали очевидные вещи? Я прекрасно знаю классификацию преступлений, поэтому и указал на ошибку.
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05.07.2021 17:04 Відповісти
кто же даст деньги Украине если такая толстожёпая морда сидит в МВФ от Украины...
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05.07.2021 12:51 Відповісти
 
 