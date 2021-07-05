Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні
Учора вдень невідомий сильно побив на дачі в Одеській області 80-річну матір заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована. Злодій ударив жінку лопатою по голові, а коли жінка впала, добивав ногами.
Про це Рашкован написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю ... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік ... Врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію", - написав він.
Рашкован зазначив, що поліція спрацювала відмінно - злочинця спіймали.
"Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями ... хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста ...", - повідомив він.
"Я ніколи не пишу про погане у себе на сторінці. І зараз теж не про це. Просто бережіть батьків і, якщо ви далеко, просіть їх все ж дзвонити, коли в їхньому житті відбуваються нещастя. Їхні нещастя часто стають нашими ..." , - додав Рашкован.
Будь ласка, зачекайте...
Понавыбирали клептоманов во власть(яркий тому пример -Юрченко с 4-мя бутыками ворованного пива) и как следствие получили клептократию.Пусть теперь зеэлекторат не делает большие удивленные глаза
Точно ні?
Бо пишеш цінічно як кацап й "мордакнига" то у кацапів у людей Ліце або face.
Мабуть непогані проценти має)
Але побритися перед роботою можна. Він же високопосадовець, повинен тримати марку.
Ну і на дієту б сісти. Чомусь серед західних лідерів немає таких упітаних
Звідки в Одесі аж цілий зам директора мвф
Нападение с целью завладения чужим имуществом ... - ради какого такого имущества избил бабульку?