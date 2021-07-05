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Новини Агресія Росії проти України
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Краматорськ (606) окупація (6542) визволення (561) пам'ять (1176) Слов'янськ (561) Гіркін (189)

Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів. ВIДЕО

Сьогодні, 5 липня 2021 року сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від окупації російських терористів на чолі з Ігорем Гіркіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Захоплення Слов’янська російськими терористами почалося близько 9 ранку 12 квітня 2014 року. В цей час у Слов’янський міський відділ МВС приїхали на двох автобусах близько 20 озброєних людей і, використовуючи димові шашки, сльозогінний газ і зробивши кілька пострілів в повітря, захопили будівлю. Більшість міліціонерів, які перебували у відділі МВС, стали заручниками терористів. Під будівлею бойовики відразу ж побудували барикади з підручних матеріалів. Вони також зняли український прапор і повісили замість нього російський. На виїзді з міста терористи облаштували блокпост, зміцнивши його барикадами з шин.

Пізніше в той же день терористи захопили будівлю СБУ в Слов'янську.

Мер Слов'янська Неля Штепа підтримала терористів.

В середині дня російські окупанти стали випускати захоплених у заручники міліціонерів.

До ранку 13 квітня загарбники вже контролювали всі в'їзди і виїзди з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині. ФОТОрепортаж

У цей день РНБО ухвалила рішення почати антитерористичну операцію і спецпідрозділ Альфа здійснив спробу штурму міста, який був відбитий. В цьому бою загинув український офіцер Геннадій Біліченко, ще кілька співробітників СБУ були поранені.

Вже 13 квітня террористи змусили Нелю Штепу відмовитися від мерських повноважень, і її місце зайняв самопроголошений комендант В’ячеслав Пономарьов.

20 квітня під містом знайшли два тіла з розпоротими животами. Ними виявився опозиційний горлівський депутат Володимир Рибак і 19-річний студент Юрій Поправко.

До середини червня Слов’янськ наблизився до гуманітарної катастрофи: в місті не було світла, припинилася подача води, транспортного сполучення з іншими населеними пунктами не було, АЗС були зруйновані, а мобільний зв’язок працювала з перебоями

5 липня української армії нарешті вдалося звільнити Слов'янськ.

Читайте: 7 років тому Маріуполь твердо заявив, що його мета - розвиватися, а значить - залишатися українським містом, - мер Бойченко

Російські терористи з колоною бронетехніки прорвалася з оточеного Слов'янська в сусідній Краматорськ, звідки пізніше втекли в Горлівку і Донецьк.

Як і захоплення Слов'янська, захоплення Краматорська розпочалося 12 квітня 2014 року. 5 липня терористи зазнали поразки в боях за Слов'янськ і Краматорськ, після чого Краматорськ був зайнятий українськими військовими.

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав громадян з Днем визволення Краматорська і Слов'янська: "Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди сьомої річниці визволення Краматорська та Слов'янська від російсько-окупаційних військ. П’яте липня 2014 року – героїчна дата у новітній історії України. У боях за Слов’янськ та Краматорськ, на жаль, полягло багато наших бойових побратимів. Тож вклонимося Героям за їхній подвиг й висловимо щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Дорогі друзі, саме з цього дня у ваших містах почалося мирне життя, а Ви стали відчувати себе вільними громадянами України. Відзначаючи цю дату, бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, доброї долі та оптимізму! Ми спільно творимо історію нашої з Вами країни та наше майбутнє, і тільки разом ми можемо змінити його на краще". 

Сьогодні сьома річниця визволення Словянська і Краматорська від російських окупантів 01

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Топ коментарі
+26
В школе Мариуполя :
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
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05.07.2021 10:57
+20
интересно где бы были границы лугандонии, избери мудрый нарид зеленского, в 2104
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05.07.2021 10:58
+19
Героям СЛАВА !
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05.07.2021 10:55
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Героям СЛАВА !
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05.07.2021 10:55 Відповісти
Зєлєнське привітав вже?
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05.07.2021 10:57 Відповісти
А какая разница... Привітав... кіркорова.
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05.07.2021 20:17 Відповісти
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 399
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05.07.2021 10:57 Відповісти
В школе Мариуполя :
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
показати весь коментар
05.07.2021 10:57 Відповісти
Когда то классу ребёнка в школе дали провокативную тему для сочинения «Мазепа-герой или предатель?». Он не растерялся, и написал сочинение про выдающегося украинского тренера по регби Мазепу Владимира.
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05.07.2021 11:06 Відповісти
Дурень і предатель. Вирішив одним козацьким полком (інші не поінформував) звільнити Україну. Підняв одне місто -- Батурин, і покинув його. Обіцяв повернутися на допомогу, але не повернувся. Москалі вирізали все місто до ноги...
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05.07.2021 20:31 Відповісти
интересно где бы были границы лугандонии, избери мудрый нарид зеленского, в 2104
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05.07.2021 10:58 Відповісти
гдє то пасрєдінє, Дніпра
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05.07.2021 11:00 Відповісти
та ви оптиміст)
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05.07.2021 11:03 Відповісти
такі да. .
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05.07.2021 11:04 Відповісти
таки маленькое уточнение...посередине Днепра или таки Днепра на Днепре...по середине? )))
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05.07.2021 11:32 Відповісти
Возможно там же, где и при яныке, но назывались бы окраинский федеральный округ
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05.07.2021 11:07 Відповісти
А що,Порошенко звільняв нас?Нас,Дружківка звільняли до
бробати взуті в сандалі без броніків...а головне,що за Констянтинівкою до самого Донецька голий степ де легко було знищити колону гіркіна,але ж команди не було на знищення тому й спокійно зайняли Донецьк,Макіївка, Горлівку уряяяя вашому пороху гнилі.Атхлопцям наша подяка,доземний уклін.Допомогали всім чим могли
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05.07.2021 12:59 Відповісти
І гіркін без втрат вийшов із Слов'янська? І жодної одиниці бойової техніки не втратив у бою при виході?
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05.07.2021 17:31 Відповісти
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2938
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05.07.2021 11:04 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?

2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхавна гастролі перед бандитами «ДНР», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 8377

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
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05.07.2021 11:05 Відповісти
Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ............ танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…

Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2331

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html
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05.07.2021 11:07 Відповісти
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО - https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI

«мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».
Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 6526
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05.07.2021 11:15 Відповісти
Новость достаточно странно написана. До сих пор НИКТО не сказал правду о том, как Гиркин "со товарищи" прорвались в Краматорск и потом Донецк. Информационная дымовая завеса от официальных органов власти никак не рассеивается.
«Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» - рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.
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05.07.2021 11:09 Відповісти
Гіркин сам визнав, що використовував заручників у Слов'янську.
ВСУ не мордорська банда, щоб вбивати цивільних.
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05.07.2021 11:12 Відповісти
Читай, дивись, пуйлосос.

"Я все-таки не Дон Кіхот": Гіркін визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними жителями (відео)

https://www.unian.ua/war/10564329-ya-vse-taki-ne-don-kihot-girkin-viznav-shcho-boyoviki-u-2014-roci-prikrivalisya-mirnimi-zhitelyami-video.html
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05.07.2021 11:43 Відповісти
Ну так,а віддати місто мільйонник в заручники то нормально...Ви з мізками дружите?
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05.07.2021 13:08 Відповісти
Скільки було людей, прости Господи, в Гіркіна?
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05.07.2021 13:33 Відповісти
У дмитрашевского какой-то диссонанс - если запретили стрелять, то почему разбили мех колону. Или ту колону разрешили стрелять а другую запретили? єто ж бредятина.
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05.07.2021 11:19 Відповісти
дебилу нарисовать не бумаге, словами не понятно? речь про авиацию идет только о колоне, которая выехала днем, по трассе, где были автобусы с гражданским населением, если бы ее грохнули, вместе с сотней трупов боевиков, было бы пару сотен трупов гражданских. есть видео, трасса загруженна автомобилями, движение со всех сторон. хотелось, что бы такие придурки как ты случайно попали под этот авиаудар, не воняли бы уже.
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05.07.2021 12:20 Відповісти
Повторюся,а місто мільйонник в заручники віддати то нормально?Скільки ВЖЕ загинуло найкращих вояків,скільки мирних...ви готові все оправдовувати що діяв ваш вождь з гелетеєм придуркуватим та муженко...
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05.07.2021 13:10 Відповісти
ты тупой, как и твой вожак ослиной стаи. видимо в первые дни, как и я ломанулся в военкомат? напоминаю тебе, дефективный-на восточной границе весной летом 2014, до Минска, было размещено более 200 тыс чел личного состава, вооружение и бк, это в 2 (два) раза больше, чем 3 месяца назад, когда Ишак Оманский визжал по всем телевизорам "караул", а Байден звонил #уйлу. нужен был повод для ввода, "расстрел мирной колонны фашистами"-суперповод.
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05.07.2021 13:31 Відповісти
А чого це мільйонник в заручниках? Вони там з триколорами до тепер бігають. Вони через одного верещали "путін прийти і введи". Дві третіх мільйонника і тепер ненавидять нашу армію і державу. А коли б розбомбили колону, то пуйло би на весь світ трубило про звірства ЗСУ проти цивільного населення. Бронеколону знищили як положено, а цивільні автобуси та автомобілі не бомбили і правильно зробили, бо пуйло би вже тоді ввело війська на Донбасс, воно лише чекало чогось подібного.
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05.07.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390492: "Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город."
Я бачу, що підтекст у тебе такий: Донецьк був кублом сепаратизму, але тодішня влада України не збиралась його звільняти. Ну так нагадаю...
Донецьк 26.05.2014 - за більш як місяць до заходу туди Диркіна:
1. Перевернутий КамАЗ батальону Восток на Київському проспекті. Кадирівці так тікали з аеропорту від української штурмової авіації, що "перевищили швидкість руху і не впорались з кермуванням, що призвело до перевертання транспортного засобу" (бгг).

Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 5849
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05.07.2021 13:49 Відповісти
2018 рік

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=-UC%2CP-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1015817288587528/# 2 липня 2018 р.

На горі Карачун вшанували воїнів, загиблих під час визволення Слов'янська

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #Слов 'янськ

На меморіальному комплексі на горі Карачун відбулися урочисті заходи з нагоди 4-ї річниці з Дня визволення Слов'янська та Краматорська від російських найманців.
У заході взяли участь представники об'єднаних сил від Об'єднаного командного пункту та залучених до проведення операції підрозділів Збройних Сил України, https://www.facebook.com/NGUmainpage/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R National Guard of Ukraine , https://www.facebook.com/UA.National.Police/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R Національна поліція України , https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R ДСНС України .

Під час заходу відбулось відкриття встановлених пам'ятних знаків зі списками всіх загиблих при звільненні Слов'янська військовослужбовців та військових частин, та підрозділів, які визволяли Слов'янськ і Краматорськ.
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05.07.2021 11:14 Відповісти
Зеленский освободил Славянск и Краматорск! Слава Кварталу 95! Хероям слава%!
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05.07.2021 11:19 Відповісти
По результатах місцевих виборів 2020 прокацапська вата цьому визволенню не дуже то й рада.

https://vchasnoua.com/donbass/67522-opzzh-rulyt-ta-shtepa-deputatka-iaki-rezultaty-vyboriv-u-sloviansku ОПЗЖ «рулить» та Штепа-депутатка: які результати виборів у Слов'янську
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05.07.2021 11:23 Відповісти
Саме так!
Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 3809
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05.07.2021 11:46 Відповісти
а где сейчас, белозубый асвабадитель Славянска???)
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05.07.2021 11:53 Відповісти
мыролюбный галантерей?
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05.07.2021 11:54 Відповісти
Сам Касьянов де був тоді? Штурмував колону Гіркіна?
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05.07.2021 15:09 Відповісти
Свидетелем был того как гиркин покупал у Пороха выход из Славянска. А вообще давно этого юродивого не было на Цензоре.
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05.07.2021 19:34 Відповісти
ТьІ власовец не пиз... В колонне гиркина бьІли десятки гражданских заложников, в том числе и семьи сепарни. Поетому никто ее не бомбил и не обстреливав, чтобьІ ОБСЕ не варнякала лишнего. А такие как тьІ специально скрьІвають информацию о заложниках, работая на гиркина и на пуйла.
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05.07.2021 15:47 Відповісти
У Касьянова совсем крьІша поехала от того, что государство отказалось производить его безпилотники вот и гадит где попало.
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05.07.2021 18:50 Відповісти
А шо освободил зебилушка?
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05.07.2021 18:13 Відповісти
 
 