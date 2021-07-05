Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів. ВIДЕО
Сьогодні, 5 липня 2021 року сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від окупації російських терористів на чолі з Ігорем Гіркіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Захоплення Слов’янська російськими терористами почалося близько 9 ранку 12 квітня 2014 року. В цей час у Слов’янський міський відділ МВС приїхали на двох автобусах близько 20 озброєних людей і, використовуючи димові шашки, сльозогінний газ і зробивши кілька пострілів в повітря, захопили будівлю. Більшість міліціонерів, які перебували у відділі МВС, стали заручниками терористів. Під будівлею бойовики відразу ж побудували барикади з підручних матеріалів. Вони також зняли український прапор і повісили замість нього російський. На виїзді з міста терористи облаштували блокпост, зміцнивши його барикадами з шин.
Пізніше в той же день терористи захопили будівлю СБУ в Слов'янську.
Мер Слов'янська Неля Штепа підтримала терористів.
В середині дня російські окупанти стали випускати захоплених у заручники міліціонерів.
До ранку 13 квітня загарбники вже контролювали всі в'їзди і виїзди з міста.
У цей день РНБО ухвалила рішення почати антитерористичну операцію і спецпідрозділ Альфа здійснив спробу штурму міста, який був відбитий. В цьому бою загинув український офіцер Геннадій Біліченко, ще кілька співробітників СБУ були поранені.
Вже 13 квітня террористи змусили Нелю Штепу відмовитися від мерських повноважень, і її місце зайняв самопроголошений комендант В’ячеслав Пономарьов.
20 квітня під містом знайшли два тіла з розпоротими животами. Ними виявився опозиційний горлівський депутат Володимир Рибак і 19-річний студент Юрій Поправко.
До середини червня Слов’янськ наблизився до гуманітарної катастрофи: в місті не було світла, припинилася подача води, транспортного сполучення з іншими населеними пунктами не було, АЗС були зруйновані, а мобільний зв’язок працювала з перебоями
5 липня української армії нарешті вдалося звільнити Слов'янськ.
Російські терористи з колоною бронетехніки прорвалася з оточеного Слов'янська в сусідній Краматорськ, звідки пізніше втекли в Горлівку і Донецьк.
Як і захоплення Слов'янська, захоплення Краматорська розпочалося 12 квітня 2014 року. 5 липня терористи зазнали поразки в боях за Слов'янськ і Краматорськ, після чого Краматорськ був зайнятий українськими військовими.
Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав громадян з Днем визволення Краматорська і Слов'янська: "Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди сьомої річниці визволення Краматорська та Слов'янська від російсько-окупаційних військ. П’яте липня 2014 року – героїчна дата у новітній історії України. У боях за Слов’янськ та Краматорськ, на жаль, полягло багато наших бойових побратимів. Тож вклонимося Героям за їхній подвиг й висловимо щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Дорогі друзі, саме з цього дня у ваших містах почалося мирне життя, а Ви стали відчувати себе вільними громадянами України. Відзначаючи цю дату, бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, доброї долі та оптимізму! Ми спільно творимо історію нашої з Вами країни та наше майбутнє, і тільки разом ми можемо змінити його на краще".
Будь ласка, зачекайте...
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
бробати взуті в сандалі без броніків...а головне,що за Констянтинівкою до самого Донецька голий степ де легко було знищити колону гіркіна,але ж команди не було на знищення тому й спокійно зайняли Донецьк,Макіївка, Горлівку уряяяя вашому пороху гнилі.Атхлопцям наша подяка,доземний уклін.Допомогали всім чим могли
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхавна гастролі перед бандитами «ДНР», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html
«мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».
«Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» - рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.
ВСУ не мордорська банда, щоб вбивати цивільних.
"Я все-таки не Дон Кіхот": Гіркін визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними жителями (відео)
https://www.unian.ua/war/10564329-ya-vse-taki-ne-don-kihot-girkin-viznav-shcho-boyoviki-u-2014-roci-prikrivalisya-mirnimi-zhitelyami-video.html
Я бачу, що підтекст у тебе такий: Донецьк був кублом сепаратизму, але тодішня влада України не збиралась його звільняти. Ну так нагадаю...
Донецьк 26.05.2014 - за більш як місяць до заходу туди Диркіна:
1. Перевернутий КамАЗ батальону Восток на Київському проспекті. Кадирівці так тікали з аеропорту від української штурмової авіації, що "перевищили швидкість руху і не впорались з кермуванням, що призвело до перевертання транспортного засобу" (бгг).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=-UC%2CP-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1015817288587528/# 2 липня 2018 р.
На горі Карачун вшанували воїнів, загиблих під час визволення Слов'янська
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #Слов 'янськ
На меморіальному комплексі на горі Карачун відбулися урочисті заходи з нагоди 4-ї річниці з Дня визволення Слов'янська та Краматорська від російських найманців.
У заході взяли участь представники об'єднаних сил від Об'єднаного командного пункту та залучених до проведення операції підрозділів Збройних Сил України, https://www.facebook.com/NGUmainpage/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R National Guard of Ukraine , https://www.facebook.com/UA.National.Police/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R Національна поліція України , https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R ДСНС України .
Під час заходу відбулось відкриття встановлених пам'ятних знаків зі списками всіх загиблих при звільненні Слов'янська військовослужбовців та військових частин, та підрозділів, які визволяли Слов'янськ і Краматорськ.
https://vchasnoua.com/donbass/67522-opzzh-rulyt-ta-shtepa-deputatka-iaki-rezultaty-vyboriv-u-sloviansku ОПЗЖ «рулить» та Штепа-депутатка: які результати виборів у Слов'янську