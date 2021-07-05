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У Білорусі більш сакральне ставлення до законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади, - політичний аналітик Шрайбман

У Білорусі більш сакральне ставлення до законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади, - політичний аналітик Шрайбман

У білоруській культурі є висока нетолерантність до насильства, відторгнення насильства.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.

"Білоруський гімн починається зі слів "ми білоруси, мирні люди". Це якась частина національної ДНК. Знаєте, я дуже не люблю слово "менталітет", бо я не вірю в існування цього феномена. Багато розділених народів показують себе абсолютно різними з точки зору політичних культур: Північна і Південна Корея, східні і західні німці, і так далі. Але у білорусів це відторгнення насильства - є", - розповів аналітик.

За словами Шрайбмана, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі, Лукашенку вдалося пройти вибори 2015 року, практично без протестів.

"Тому що тоді запит на мир був таким, що навіть неприйняття Лукашенка, яке було досить широким, не вилилося в щось серйозне. Люди боялися протестувати, щоб не повторилася Україна. І в цьому сенсі те, що говорять про білорусів, має під собою якісь підстави. Ми, білоруси, дійсно не приймаємо насильства - і це було видно навіть в тактиках протестувальників. Є й інша риса, вона не така глибинна, але випливає з наших з вами політичних режимів. І це те, що, як мені здається, дивовижним чином поєднує Україну і Росію. Мені здається, що в Білорусі - більш сакральне ставлення до правил і законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади. Через це толерантності до порушення законів у Білорусі менше, ніж в Росії і в Україні", - зазначив аналітик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потік нелегалів із Білорусі до Литви не припиняється - за добу затримано 160 осіб

Інтерв'ю з білоруським політичним аналітиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Топ коментарі
+7
Ото ж бо й воно! У овець в отарі теж є "сакральне сприйняття законів незалежно від того жене отару вівчар на пашу чи вовки у ліс тягнуть"!!!
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05.07.2021 12:01
+5
Втік? Ні! Засланий. Те що це жиденя несе про "сакральну" покору і ментальне рабство білорусів як національну "скрєпу" свідчить про те що він фахово непридатний.
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05.07.2021 12:30
+4
и перед тем как мусора начинают мудохать болотного холопа он снимает белые тапки.
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05.07.2021 11:59
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и перед тем как мусора начинают мудохать болотного холопа он снимает белые тапки.
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05.07.2021 11:59 Відповісти
Ото ж бо й воно! У овець в отарі теж є "сакральне сприйняття законів незалежно від того жене отару вівчар на пашу чи вовки у ліс тягнуть"!!!
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05.07.2021 12:01 Відповісти
Хотите рецепт? Палите шины!
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05.07.2021 12:02 Відповісти
Это тот самый Шрайбман бежавший в Украину, которого сдал Протасевич?
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05.07.2021 12:03 Відповісти
Втік? Ні! Засланий. Те що це жиденя несе про "сакральну" покору і ментальне рабство білорусів як національну "скрєпу" свідчить про те що він фахово непридатний.
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05.07.2021 12:30 Відповісти
Ага это для простого народа мир и терпение, а для власти дубинка и насилие, а менталитет не от нации зависит, а формируется в зависимости от среды обитания, украинцы тоже, живущие в Канаде или США имеют различия в ментальности с тем, кто проживает в Украине.
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05.07.2021 12:03 Відповісти
Тоді цьомайте свого Луку у сакральні закони, яких він вам купу намалює.
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05.07.2021 12:05 Відповісти
Шрайбман идеализирует белоруссов. Большинство, к сожалению, будут умирать за рашен-империю. Причем не принудительно, а добровольно. Фактически мы уже имеем границу на севере с Россией, и это огромные угрозы и вызовы перед Украиной (нам очень была нужна независимая Беларусь, но ее нет). Когда Орда нападет, будем уповать на припятские болота, которые всегда показывали свой характер, ведь если принять меры, там сплошные рокады будут и тупики.
P. S. Уже в 80-х, когда я там служил, белоруссы в своем большинстве были зомби, кто был поумнее, еще не совсем зомби, те собирались удирать на Запад, вслед за первыми волнами белорусской эмиграции, но остальные идентифицировали себя с Россией: "Ах-ах, Маргелов, такой десантный командир: "Кидал бронетехнику с самолетов сразу с экипажами на парашутах (чтобы сразу, приземлившись, могли убивать), а я (или тот, кого знал расскажчик) удостоился чести лизать Маргеловский зад". Осоловелая гордость при этом была сродни блеску в глазах наркомана или сильно приложившегося к алкоголю пьянице. Трудно представить какого качества народ вылепил Лукашенко еще за прошедшие 30 лет.
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05.07.2021 12:33 Відповісти
Litva priznala diplomaticeskoje predstavitelstvo Belorus opzicijuTo jest ambasadu rezima mozno zakryvat
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05.07.2021 12:50 Відповісти
Це типу - "всяка влада від Бога", а не найняті народом менеджери.
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05.07.2021 13:54 Відповісти
Культура рабів.
Рабів до раю не пускають.
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05.07.2021 14:29 Відповісти
Насилие над насильником жизнено необходимо ибо насильник сам не остоновится.
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05.07.2021 16:06 Відповісти
ЧК-ГРУ-ОГПУ-ГУ ГБ-МГБ-КГБ працювало також за "законами".
Там і 58-ма стаття знаменита була.
І "суди", і "особі трійки", і масові розстріли, і концтабори - усьо по "закону".
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05.07.2021 16:07 Відповісти
...этому долбоклюю 29 лет - схера он кому то рассказует про менталитеты народов?
"чтобы не повторилась Украина" - за это его надо объявлять персоной нон-грата. Ему понравится со своим половым партнером Протасевичем сидеть под домашним арестом на пропитании у усатого кондома
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06.07.2021 00:40 Відповісти
 
 