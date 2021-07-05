У Білорусі більш сакральне ставлення до законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади, - політичний аналітик Шрайбман

У білоруській культурі є висока нетолерантність до насильства, відторгнення насильства.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.

"Білоруський гімн починається зі слів "ми білоруси, мирні люди". Це якась частина національної ДНК. Знаєте, я дуже не люблю слово "менталітет", бо я не вірю в існування цього феномена. Багато розділених народів показують себе абсолютно різними з точки зору політичних культур: Північна і Південна Корея, східні і західні німці, і так далі. Але у білорусів це відторгнення насильства - є", - розповів аналітик.

За словами Шрайбмана, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі, Лукашенку вдалося пройти вибори 2015 року, практично без протестів.

"Тому що тоді запит на мир був таким, що навіть неприйняття Лукашенка, яке було досить широким, не вилилося в щось серйозне. Люди боялися протестувати, щоб не повторилася Україна. І в цьому сенсі те, що говорять про білорусів, має під собою якісь підстави. Ми, білоруси, дійсно не приймаємо насильства - і це було видно навіть в тактиках протестувальників. Є й інша риса, вона не така глибинна, але випливає з наших з вами політичних режимів. І це те, що, як мені здається, дивовижним чином поєднує Україну і Росію. Мені здається, що в Білорусі - більш сакральне ставлення до правил і законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади. Через це толерантності до порушення законів у Білорусі менше, ніж в Росії і в Україні", - зазначив аналітик.

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Інтерв'ю з білоруським політичним аналітиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте тут.