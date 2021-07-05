У Білорусі більш сакральне ставлення до законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади, - політичний аналітик Шрайбман
У білоруській культурі є висока нетолерантність до насильства, відторгнення насильства.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.
"Білоруський гімн починається зі слів "ми білоруси, мирні люди". Це якась частина національної ДНК. Знаєте, я дуже не люблю слово "менталітет", бо я не вірю в існування цього феномена. Багато розділених народів показують себе абсолютно різними з точки зору політичних культур: Північна і Південна Корея, східні і західні німці, і так далі. Але у білорусів це відторгнення насильства - є", - розповів аналітик.
За словами Шрайбмана, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі, Лукашенку вдалося пройти вибори 2015 року, практично без протестів.
"Тому що тоді запит на мир був таким, що навіть неприйняття Лукашенка, яке було досить широким, не вилилося в щось серйозне. Люди боялися протестувати, щоб не повторилася Україна. І в цьому сенсі те, що говорять про білорусів, має під собою якісь підстави. Ми, білоруси, дійсно не приймаємо насильства - і це було видно навіть в тактиках протестувальників. Є й інша риса, вона не така глибинна, але випливає з наших з вами політичних режимів. І це те, що, як мені здається, дивовижним чином поєднує Україну і Росію. Мені здається, що в Білорусі - більш сакральне ставлення до правил і законів. Незалежно від того, виходять вони від легітимної чи нелегітимної влади. Через це толерантності до порушення законів у Білорусі менше, ніж в Росії і в Україні", - зазначив аналітик.
Інтерв'ю з білоруським політичним аналітиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте тут.
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P. S. Уже в 80-х, когда я там служил, белоруссы в своем большинстве были зомби, кто был поумнее, еще не совсем зомби, те собирались удирать на Запад, вслед за первыми волнами белорусской эмиграции, но остальные идентифицировали себя с Россией: "Ах-ах, Маргелов, такой десантный командир: "Кидал бронетехнику с самолетов сразу с экипажами на парашутах (чтобы сразу, приземлившись, могли убивать), а я (или тот, кого знал расскажчик) удостоился чести лизать Маргеловский зад". Осоловелая гордость при этом была сродни блеску в глазах наркомана или сильно приложившегося к алкоголю пьянице. Трудно представить какого качества народ вылепил Лукашенко еще за прошедшие 30 лет.
Рабів до раю не пускають.
Там і 58-ма стаття знаменита була.
І "суди", і "особі трійки", і масові розстріли, і концтабори - усьо по "закону".
"чтобы не повторилась Украина" - за это его надо объявлять персоной нон-грата. Ему понравится со своим половым партнером Протасевичем сидеть под домашним арестом на пропитании у усатого кондома