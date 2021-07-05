Україна зробила достатньо для отримання підтверджених термінів членства в ЄС і НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати від країн Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердження, коли і як Україна стане членом ЄС і НАТО відповідно.
"Для нас НАТО - гарантія безпеки насамперед. І запоруки добробуту. Україна та український народ, я вважаю, вже достатньо зробили, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом ЄС і НАТО", - сказав Зеленський, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент підкреслив, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, "понад 60% населення України підтримують вступ країни в ЄС і НАТО".
"Слід зазначити і рішення нещодавнього саміту НАТО-2021, який підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Я завжди кажу, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України" , - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
И пока не поумнеет никакого НАТО и уж тем более ЕС, не видать.
Тут потрібне пояснення. Кожна мова, як писав Юрій Шевельов, "є чортячо небезпечний свідок історії народу, який ту мову вживає". І кожна європейська мова, яка в 20-му столітті мала "політично заплямовану" історію (обслуговувала тоталітарну державу і вмазалася в людоморський слововжиток), проходила потім свій етап самоочищення, своєрідної "денацифікації"/"декомунізації", відділяючи, в численних дискусіях науковців і літераторів, те, що можна, - від того, чого не можна, ні в якому разі ("ніколи знову"!) цією мовою казати: аби не впасти в річ убивцям… А от російська такої чистки не зазнала. Навпаки, після розпаду СРСР "забруднилася" ще більше: путінський "колєновставальний" наратив постав унаслідок змішування-склеювання докупи дискурсів, які доти вважались несумісними - мови "білоеміґрантської" й "радянської", сталінської й власовської, блатної й богослужебної, - всього впереміж, без розбору, що "кошерне", а що ні, так що в принципі в ній, у повній згоді з давньою чекістською примовкою, "можна всьо", від матєрної "фєні" в церкві до етнічних пейоративів на камеру (про "хороше кріпацтво" і "хороший Гулаг" урядове інформаґентство вже росіян не раз просвіщало, думаю, якщо хтось в РФ вирішить леґалізувати людожерство, російська мова й тут не виставить табу). - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
А в ЕС и НАТО говорят, что за 2 года не было сделано нихрена.
Неужели ЗЕ все время врет...
Потому что они продадут врагу всё с потрохами.