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НАТО (6216) Кулеба Дмитро (3604)

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо", - Кулеба

Вступ України в НАТО - це питання часу і ціни, яку країна повинна заплатити за цей крок. Поки Україна не є членом Альянсу - вона повинна оточити себе альянсами з дружніми державами.

Про це глава МЗС України Дмитра Кулеби заявив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо. А поки ми не члени Великого Альянсу, повинні оточити себе альянсами з дружніми державами", - сказав Кулеба.

За його словами, поки Україна не є членом НАТО, країна не має гарантій безпеки від інших держав. "Низка важливих країн світу з політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Це сувора реальність", - уточнив він.

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"На цьому тлі ми розвинули військово-технічне співробітництво з США, Великобританією і Туреччиною. Ніхто не вірив у це, але нам вдалося приєднати Україну до Програми розширених можливостей НАТО", - підкреслив міністр.

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Топ коментарі
+1
Хватит обманывать украинский народ
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05.07.2021 11:53
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Ціну часом ми вже платимо.... ПДЧ могли отримати ще минулого місяця; але отримання перенесено на невизначений час...
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05.07.2021 11:47 Відповісти
Поки Меркельша рулить у Євросоюзі, нам НАТО не світить.
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05.07.2021 11:53 Відповісти
Хватит обманывать украинский народ
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05.07.2021 11:53 Відповісти
Та да-будет...лет через 10-15,если тогда еще нато будет
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05.07.2021 11:59 Відповісти
Україна буде в НАТО і це лише питання часу
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05.07.2021 15:29 Відповісти
Слуга колонии мечтающий купить место в элитном клубе панов.
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05.07.2021 12:22 Відповісти
"А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба. А оно и не получается, потому что у окружающих стран перед глазами одни монеты, а не принципы. Если даже французы не будут называть шампанское шампанским, а в угоду России игристым вином, потому что деньги превыше принципов, то...
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05.07.2021 12:49 Відповісти
З приходом зеленої плісняви до влади, і ціна, і час зростають...
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05.07.2021 13:36 Відповісти
незрозуміло навіщо.
як прокидали без нато,

так і в нато скажуть "ми ДУЖЕ стурбовані, виплутуйтесь самі "
А от ВОДОРОДНА БОМБА не зрадить і з кацапами не заграватиме.
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05.07.2021 17:21 Відповісти
Министр не договаривает то, что цена вступления - отказ от Крыма и лднр. Или, не при таких министрах, сначала назад Крым и лднр, а потом - НАТО
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06.07.2021 13:51 Відповісти
 
 