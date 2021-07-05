Кулеба про постачання зброї з Німеччини: Це вже питання принципу, ми повинні цю стіну зламати

Постачання зброї з Німеччини в Україну є питанням принципу. Українська сторона має намір домогтися таких поставок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

"Ми розуміємо, що канцлер іде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб щодо низки питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

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"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба.