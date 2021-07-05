Кулеба про постачання зброї з Німеччини: Це вже питання принципу, ми повинні цю стіну зламати
Постачання зброї з Німеччини в Україну є питанням принципу. Українська сторона має намір домогтися таких поставок.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.
"Ми розуміємо, що канцлер іде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб щодо низки питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.
Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.
"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Под совковые калаши в Европе столько патронов за копейки продается со складов - на на 50 войны с кацапами хватит! Или тебе деньги на строительстве завода надо попилить?
Вон рыговский Бойко уже всю взрывчатку для Украины производит - тебе надо чтобы и патроны рыги производили?
Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
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дійшло, хоча плюють між очі саме тобі, але то бовдурам як дощ йде...
а как дьішал...
Якщо зауваження, що пишеш казна як ще й вигадуєш слова- це обсирати, то співчуття тим хто тебе, хоча б чогось, навчав.
Яким би ти Кулеба не був чудовим та ідеальним, але приїде припіздент-вирок і в найкращому випадку- тобі поспівчувають колеги...