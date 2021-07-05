За час незалежності України 1 204 співробітники органів МВС загинули від рук злочинців, 141 - загинув на Донбасі, - Зеленський

За весь час незалежності України від рук злочинців загинуло 1 204 співробітники органів внутрішніх справ, і ще 141 правоохоронець віддав своє життя, борючись з російськими найманцями на Донбасі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у ході свого вітального звернення з нагоди Дня національної поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У важкій щоденній роботі поліцейські, нерідко ризикуючи життям, проявляють мужність, волю, вірність присязі і українському народові. За час незалежності України 1 204 співробітники органів внутрішніх справ загинули від рук злочинців, а 141 співробітник віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої країни", - повідомив Зеленський.

Він додав, що всі без винятку працівники поліції, від рядового і до генерала, у взаємодії з іншими силовими органами повинні берегти конституційний порядок в Україні, а також захищати суверенітет і територіальну цілісність країни в бойових умовах на українському Донбасі.

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