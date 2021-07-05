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Зеленський (22456) МВС (3473) Нацполіція (14886)

За час незалежності України 1 204 співробітники органів МВС загинули від рук злочинців, 141 - загинув на Донбасі, - Зеленський

За час незалежності України 1 204 співробітники органів МВС загинули від рук злочинців, 141 - загинув на Донбасі, - Зеленський

За весь час незалежності України від рук злочинців загинуло 1 204 співробітники органів внутрішніх справ, і ще 141 правоохоронець віддав своє життя, борючись з російськими найманцями на Донбасі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у ході свого вітального звернення з нагоди Дня національної поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У важкій щоденній роботі поліцейські, нерідко ризикуючи життям, проявляють мужність, волю, вірність присязі і українському народові. За час незалежності України 1 204 співробітники органів внутрішніх справ загинули від рук злочинців, а 141 співробітник віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої країни", - повідомив Зеленський.

Він додав, що всі без винятку працівники поліції, від рядового і до генерала, у взаємодії з іншими силовими органами повинні берегти конституційний порядок в Україні, а також захищати суверенітет і територіальну цілісність країни в бойових умовах на українському Донбасі.

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Топ коментарі
+7
Не волнуйтесь, что что а рисовать графики и натягивать статистику мусора умеют лучше чем раскрывать преступления. Даже в приведенной выше цифре есть процент, который ушел в Мир иной от передоза или разбился бухим а коллеги таким образом позаботились о пенсии семье и причислили их к "героям"
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05.07.2021 12:37
+4
А ті,99,9%,які перейшли в Криму на бік ворога,теж сюди зараховані?
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05.07.2021 12:42
+2
Приведите цифры погибших и спасенных людей от рук преступников за эти годы.
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05.07.2021 12:27
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Приведите цифры погибших и спасенных людей от рук преступников за эти годы.
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05.07.2021 12:27 Відповісти
Не волнуйтесь, что что а рисовать графики и натягивать статистику мусора умеют лучше чем раскрывать преступления. Даже в приведенной выше цифре есть процент, который ушел в Мир иной от передоза или разбился бухим а коллеги таким образом позаботились о пенсии семье и причислили их к "героям"
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05.07.2021 12:37 Відповісти
А ті,99,9%,які перейшли в Криму на бік ворога,теж сюди зараховані?
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05.07.2021 12:42 Відповісти
ну конечно. Они вместе с судьями и прокурорами до конца 17 го года зарплату от Украины получали. онижыдети.
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05.07.2021 13:05 Відповісти
А военные получали?
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05.07.2021 23:27 Відповісти
Эти цифири должен озвучивать министр ВД. Ибо цифра весьма немаленькая... обстоятельства...
Например на Цензори сообщалось про смерть замначальника Житомирского отделения, умершего на пути из Киева в Житомир. Еще написанно было - умер при исполнении... Так он то же в эторм списке? Или если бы во Врадиевке учинили самосуд, их бы то же включили в жертвы?
Вот не надо в таких делах включать статистику. Каждая смерть имеет собственную причину. Всех рассматривать индивидуально. Ибо рядом с Героями есть и заслуженные...
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05.07.2021 12:47 Відповісти
В Харькове прям на проспекте какойто начальник полиции вроде тоже разбился при превышении скорости. Причем настолько что авто выкинуло с дороги на 50-60 метров.
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05.07.2021 12:52 Відповісти
гдто год назад
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05.07.2021 12:53 Відповісти
141 погиб на Донбассе , с какой стороны?
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05.07.2021 13:01 Відповісти
Пойди скажи в глаза родственникам тех, кто летел в вертушке с Кульчицким, что они не украинцы, потому что настоящие украинцы на войну не идут. а обливают грязью погибших в комментах.
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05.07.2021 23:29 Відповісти
кравченко в это число входит?
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05.07.2021 13:02 Відповісти
141 из Десятков тысяч?
Оно хоть понимает какие выводы из его бла бла делаются?
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05.07.2021 13:48 Відповісти
а ну давай - сколько мусорами убито, покалечено, изнасиловано, взято на гоп-стоп, продано наркоты, ограблено, крышованно
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05.07.2021 14:56 Відповісти
Зря вы так, люди. Потому что подонки есть среди представителей любых профессий. Но, когда идет речь о милиции-полиции, то вы в подонки записываете всех погибших.Неужели защищать вас от преступников - по вашему мнению настолько позорная работа?
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05.07.2021 23:31 Відповісти
 
 