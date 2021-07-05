За час незалежності України 1 204 співробітники органів МВС загинули від рук злочинців, 141 - загинув на Донбасі, - Зеленський
За весь час незалежності України від рук злочинців загинуло 1 204 співробітники органів внутрішніх справ, і ще 141 правоохоронець віддав своє життя, борючись з російськими найманцями на Донбасі.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у ході свого вітального звернення з нагоди Дня національної поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У важкій щоденній роботі поліцейські, нерідко ризикуючи життям, проявляють мужність, волю, вірність присязі і українському народові. За час незалежності України 1 204 співробітники органів внутрішніх справ загинули від рук злочинців, а 141 співробітник віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої країни", - повідомив Зеленський.
Він додав, що всі без винятку працівники поліції, від рядового і до генерала, у взаємодії з іншими силовими органами повинні берегти конституційний порядок в Україні, а також захищати суверенітет і територіальну цілісність країни в бойових умовах на українському Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Например на Цензори сообщалось про смерть замначальника Житомирского отделения, умершего на пути из Киева в Житомир. Еще написанно было - умер при исполнении... Так он то же в эторм списке? Или если бы во Врадиевке учинили самосуд, их бы то же включили в жертвы?
Вот не надо в таких делах включать статистику. Каждая смерть имеет собственную причину. Всех рассматривать индивидуально. Ибо рядом с Героями есть и заслуженные...
Оно хоть понимает какие выводы из его бла бла делаются?