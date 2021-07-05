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компенсації (669) МЗС (4027) росія (63614) Північний потік (2447) Кулеба Дмитро (3604)

Україна вимагатиме компенсації за двома принципами в разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба

Україна вимагатиме компенсації за двома принципами в разі запуску

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагатиме компенсацій у разі запуску магістрального газопроводу "Північний потік-2" за двома принципами. Йдеться про гарантування безпеки та виконання Мінських угод.

Про це він заявив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми сформулювали два принципи, з якими ми можемо розмовляти про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як буде гарантуватися безпека держави. І друге - це забезпечення виконання домовленостей. Тому що можна з РФ домовитися і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусили Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, а й проти Європи.

Також читайте: Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки через "Північний потік-2", - глава МЗС Польщі Рау

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зазначив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

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Топ коментарі
+11
Вот объясните мне... Идут люди через мой огород и дают мне компенсацию за то, что топчутся на нем, потом обустраивается пешеходная дорожка в другом месте, а я требую, чтоб те люди все-равно мне платили... По-моему те люди обоснованно скажут, что я офигел вконец..
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05.07.2021 12:41
+9
Ага. Мешки для денег несите насыпят вам компенсации. Максимум договорятся что Украина будет прокачивать мизер чтобы покрыть содержание трубы. За 10 лет которые строился СП-2 можно было бы уже и альтернативу придумать. Ато Рашка ето страна-бензоколонка а Украина страна- обслуживающая бензоколонку.
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05.07.2021 12:37
+5
Любимое наше занятие.
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05.07.2021 12:34
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05.07.2021 12:34 Відповісти
Отсудить у газпрома 14 млрд. долл. в Стокгольме - и потом отказаться от иска "чтобы не Абижать" кацапов..
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05.07.2021 12:39 Відповісти
Адольфовна упала с кресла от смеха узнав о такой новости...
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05.07.2021 12:36 Відповісти
поток запустят, компенсации не дадут....Что дальше Кулёба???
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05.07.2021 12:36 Відповісти
Ага. Мешки для денег несите насыпят вам компенсации. Максимум договорятся что Украина будет прокачивать мизер чтобы покрыть содержание трубы. За 10 лет которые строился СП-2 можно было бы уже и альтернативу придумать. Ато Рашка ето страна-бензоколонка а Украина страна- обслуживающая бензоколонку.
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Як би це не було образливо, але навіть не країна, що обслуговує цю бензоколонку, а просто шланг від цієї бензоколонки. І який ця бензоколонка вже збирається просто відкрутити і викинути... За непотрібністю...
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06.07.2021 00:15 Відповісти
требовать и получить - это такие разные вещи...
очень хочется чтобы чинуши получали зарплаты с той стребованой компенсации...а пока им ее (зарплату) только показывали на бумаге...какой она могла бы быть...
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05.07.2021 12:37 Відповісти
Вот это конструктивно: исходить из того что пуск СП-2 будет неизбежен как восход солнца. Давайте попробуем хоть какое-то бабло срубить на отпускные, а то совсем измотала пандемия...
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05.07.2021 12:39 Відповісти
такими купюрами подойдет?
Украина будет требовать компенсаций в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9194
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05.07.2021 12:39 Відповісти
Вот объясните мне... Идут люди через мой огород и дают мне компенсацию за то, что топчутся на нем, потом обустраивается пешеходная дорожка в другом месте, а я требую, чтоб те люди все-равно мне платили... По-моему те люди обоснованно скажут, что я офигел вконец..
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05.07.2021 12:41 Відповісти
Есть Европейская газовая хартия, которая расставляет приоритеты, никто не имеет права использовать газопроводы в политических целях, и иметь монопольные права. Существующие мощности в два раза превышают потребление ЕС, что делает газпром? Останавливает оба газопровода на тех обслуживание, и ничего через Украину не качает, цены в ЕС в июне взлетели до 450$ за 1000 куб.. Кацапы в всей своей красе, каайффф!!! Но все ведь все понимают, и каждый в результате получит свое, есть тактические моменты, а есть стратегические, всему свое время...
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05.07.2021 12:52 Відповісти
ну контракт то они выполняют, а мощности на дополнительный транзит на 20 процентов дороже, нахера его покупать, если такими темпами дальше пойдет,германия сама предложит и сп2 из газовой директивы вывести и все разрешения на блюдечке принесет, мы бы так же сделали, была бы такая возможность, да и делали в принципе и цены на наш транзит всегда самые высокие диктовали, ну додиктовались,не сегодня завтра нахер пошлют.
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05.07.2021 17:00 Відповісти
Им бы сейчас его продавать, пока дорогой, но они в политику играются, результат известен, обосрутся как всегда.
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05.07.2021 21:04 Відповісти
тоже думал об этом,вот америка отказалась рд 180 брать а кацапы такие ,да вы в край офигели, не хотите покупать давайте просто так гроши.Как и куда их пошлют интересно.
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05.07.2021 16:55 Відповісти
Что самое отвратительное, любая власть считает свой народ быдлом и дураками. А мы сделать ничего не можем, чтобы обьяснить им что они идиоты
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05.07.2021 12:44 Відповісти
Власне, чому владі так не вважати, якщо народ з радістю підтримує популістів?
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05.07.2021 13:19 Відповісти
С Украиной еще говорили на равных и можно было еще что то требовать, когда у нас было ЯО. Теперь можно только хватать за ноги и просить подаяния. В етом мире уважают только сильных. И не свистите про какието права и европейские ценности. Они в том же туалете в котором подтерлись Будапештским меморандумом.
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05.07.2021 12:44 Відповісти
Сколько шума, и ради чего, один, полтора лярда, от транзита в год? Да на одном таможенном переходе воруют больше. Есть возможность увеличить свою газодобычу, и самим стать экспортерами, но она у нас каждый год она уменьшается, и все это под завывание про этот СП - 2. Можете что то отсудить у кацапов, это хорошо конечно, но нужно иметь свои приоритеты и понимание дальнейших действий.
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05.07.2021 12:45 Відповісти
так избирись президентом и наведи порядок, отруби руки коррупционерам, которые в биткоины безналоговые переводят - и будет Украине счастье!
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05.07.2021 12:46 Відповісти
А зачем это мне? У меня все хорошо и так. К чему этот геморой? К тому же, все должны выучить свои уроки, лох должен страдать, он это и делает, все справедливо...
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05.07.2021 12:54 Відповісти
Цены у нас и сейчас понятные, они равняются ценам на Европейских площадках, плюс доставка и НДС. в Европе он сейчас по 450$ за 1000 куб. Могли бы мы обеспечить себя собственным газом? Да, могли бы, но ведь этим нужно заниматься...
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05.07.2021 13:16 Відповісти
там не в млрд дело,а в том что мы газ по реверсу из словакии покупаем, не будет транзита кроме того что мы потеряем приличную сумму, нам придется газ покупать по астрономической сумме, сколько он там сейчас 450 примерно плюс доставка крюк будет огромный, мало кто вывезет такую цену, государству огромные субсидии придется давать, а там далеко не полтора миллиарда вылезет.Или еще печальнее вариант , придется напрямую договариваться с кацапами.
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05.07.2021 17:07 Відповісти
Так мы с 2014 года в раше газ не покупаем, и средняя цена на июль 14500 для пром предприятий, раздели на 27, вы что то пропустили...
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05.07.2021 21:00 Відповісти
мы покупаем у словакии, а словакия покупает у раши, через наш транзит,сейчас по сути транзит виртуальный,мы отбираем столько сколько купили ,прямо из нашей транзитной трубы, но если транзит закончится,отбирать будет нечего, словакия станет брать с другой стороны и потом еще нам гнать, вы растояние прикинули? и цены на это?
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05.07.2021 21:06 Відповісти
В прошлом году в это время газ стоил 2500 грв., за 1000 куб., хоть у словакии, хоть где, на любом европейском хабе, и ничего с тех пор не изменилось. Нынешняя ситуация создана искусственно кацапами, в попытке дожать строительство СП 2, вот и все. А самый дорогой газ был при яныке в 2013 м., 550$ за 1000 куб, при прямой поставке из РФ, по самому короткому плечу, по Юлиному контракту, и покупали, и все было ОК!!! Вот и вся арифметика, одна политика...
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05.07.2021 21:14 Відповісти
кацапы по контракту все дают как договаривались, даже еще сверху 15 миллионов кубов в день лишнего , как они могут влиять на цены? да теоретически они могли бы сейчас завалить ,всех газом и цена начала бы падать но зачем им это? цена на дополнительные объемы прокачки дороже на 20 процентов они бы теряли деньги,а сейчас они при тех же объемах получают в два раза больше, просто зима была морозная, много газа потратили, сейчас жара, опять же спрос большой и в хранилище мало закачивают,потому что тратят много.
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06.07.2021 00:06 Відповісти
запускать нельзя не турецкий, не северный
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05.07.2021 12:45 Відповісти
они уже оба давно работают
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05.07.2021 13:03 Відповісти
Всем любителям "договориться" хочется напомнить о "Договоре о дружбе и сотрудничестве" с кацапами.С "мировой демократией" не лучше:"Будапештский меморандум".Цена договоренностям-ноль.Единственный наш выход-укрепление армии и экономики.Пока этим особо не пахнет.Поэтому,как и раньше,надежда только на самоотдачу и сплоченность народа перед лицом агрессора и мужество солдат
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05.07.2021 12:51 Відповісти
Залишається з'ясувати кому?-Кулебі чи Зеленському? А взагалі,якщо дуже вірити в "хотелку", денно й нощно молити ВСЕВИШНЬОГО,про добро з НЕБЕС,то якийсь з БОГІВ може почути голос стражденного,і щось таки спустити прохальникам,залишається лише питання-ЩО?
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05.07.2021 12:54 Відповісти
Взагалі які фінансові відносини можуть бути з ворогом?
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05.07.2021 12:55 Відповісти
Вставайте в очередь после акционеров Юкоса.....
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05.07.2021 13:46 Відповісти
Кулеба,Украина должна получить контрольный пакет акций СП.Но этого не получится конечно.Но Германия,может компенсировать Украине не грошами,а акциями СП.Например долю в управлении.Одно из мест в совете директоров на правах Нафтогаза с долей акций пусть 30%.Это хорошее решение.Таким образом Украина станет не только блокировщиком невыгодных для Украины решений,а и получит свою политическую и в приоритете грошевую компенсацию.Як вариант,Украине должны нарезать 30% акций СП.И это должна сделать Германия из чувства вины за Гитлера.
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05.07.2021 15:40 Відповісти
Я дам вам совет, Украина должна получит акциями Тесла или например долю в управлении. Одно из мест в совете директоров с долей акций пусть 30%, это хорошее решение.Таким образом Украина станет не только блокировщиком невыгодных для Украины решений и получит свою политическую а и в приоритете грошевую компенсацию потомучата не покупают Украиские автомобиль типа Запарожетц, как тебе такое Сашок? тут вижу тут не вижу!
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06.07.2021 21:39 Відповісти
Шо то не понял, шо за мыша пискнула не обоснованно
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06.07.2021 21:42 Відповісти
І допоможе?
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05.07.2021 21:04 Відповісти
Бідні москалі.
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05.07.2021 21:05 Відповісти
 
 