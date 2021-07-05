Україна вимагатиме компенсації за двома принципами в разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагатиме компенсацій у разі запуску магістрального газопроводу "Північний потік-2" за двома принципами. Йдеться про гарантування безпеки та виконання Мінських угод.

Про це він заявив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми сформулювали два принципи, з якими ми можемо розмовляти про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип - безпека: як буде гарантуватися безпека держави. І друге - це забезпечення виконання домовленостей. Тому що можна з РФ домовитися і може навіть Німеччина щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусили Росію дотримуватися домовленостей - це велике питання, на яке немає відповідей", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є зброєю не тільки проти України, а й проти Європи.

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Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зазначив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".