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ікона (61) Київ (19130) США (21036) митниця (1852)

З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки. ФОТОрепортаж

Київські митники викрили незаконну спробу вивезення в США ікони Смоленська Богородиця (Одигітрія), яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської митниці в Facebook.

Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини в американський штат Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, з зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки 01

"Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)". Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України.

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю", - йдеться в повідомленні.

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З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки 02

За цим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Ікону вилучено.

З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки 03
З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки 04
Фото: митниця/Facebook

З України в США намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки 05

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Топ коментарі
+3
В чем ценность этой крашенной доски? На границе служат дебилы? Ее ценность лишь в качестве семейной реликвии. У меня такая же висит, как память о предках. Совковых фильмов насмотрелись.
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05.07.2021 13:06
+2
типичная "какая разница", типичная для умственно-отсталых или казламордых, которые без роду и племени
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05.07.2021 13:50
+1
Слов нет.
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05.07.2021 12:45
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05.07.2021 12:45 Відповісти
какая разница, ну вывезли бы, хуже не будет, зато заасфальтировано!
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05.07.2021 12:48 Відповісти
Вот на этой и доске и разделать бы её хитро...опого отправителя на части.
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05.07.2021 13:03 Відповісти
только в православии традиция молиться на крашеные доски с картинками.
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05.07.2021 13:03 Відповісти
Т.е. как на предмет искусства ты на икону не можешь посмотреть? Это типично для большевиков, которые, отрицая Бога, уничтожали культурное наследие.
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05.07.2021 13:49 Відповісти
Владельцы не соглашались взятку дать, вот и забрали. Теперь сами не будут знать куда её деть. Не каждый таможенник согласится её домой взять. Там в квартирах такой интерьер. что икона будет спорить.
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05.07.2021 13:04 Відповісти
В чем ценность этой крашенной доски? На границе служат дебилы? Ее ценность лишь в качестве семейной реликвии. У меня такая же висит, как память о предках. Совковых фильмов насмотрелись.
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05.07.2021 13:06 Відповісти
типичная "какая разница", типичная для умственно-отсталых или казламордых, которые без роду и племени
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05.07.2021 13:50 Відповісти
написана в 19 столітті - в типовому для іудеохрестиян стилі. Копія з відомих більш давніх ікон (наскільки я розумію). Дуже в багатьох сімьях ще зберегись подібні твори. Інколи досить оригінальні. І от саме оригінальні заслуговують на заборону вивозу.
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05.07.2021 14:15 Відповісти
РОССИЙСКИЕ ВОРЫ 100% !!!
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05.07.2021 15:03 Відповісти
Шо вони тулять, яка цінність національного рівня... хто там працює експертом? Хромолітографія на папері або полотні, наклеєна на дошку. Технологія була популярною в кінці ХІХ - поч. ХХ ст.
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05.07.2021 15:26 Відповісти
"Таскают - кто иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,-
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку."
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05.07.2021 15:27 Відповісти
Жаль что не вывезли, сгниёт в Украине
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05.07.2021 16:43 Відповісти
Очередная высосанная из пальца новость. Данная икона не представляет никакой культурной, исторической и художественной ценности. Цена такой иконы 500-1000 гривен. Таможня с сбушниками сделали очередной покпзатель на наивных иностранцах, которые купили предмет по незнанию за 20 баксов на антикварном рынке и теперь пытаются сделать из мухи слона, демонстрируя свою якобы борьбу с контрабандистами. Во всем мире оборот подобных предметов свободный. А вот у нас как в Совке, все запрещено. Главное все запретить и душить народ по всякому поводу и без. Уже и поколения сменились, а совок живет в чинушах.
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05.07.2021 18:58 Відповісти
Отак читаю всі ці пости 73% дурних лівацьких люмпенів і аж плювати хочеться.
Люмпени самі є злодіями, і тому намагаються вигородити собі подібних злодіїв ігноруючи при цьому предмет новини.
Вочевидь, ікона зображена на картині - це не кухонна дошка.
Тож вочевидь, це був контрабас.
І не неосвіченим люмпенам ставити під сумнів висновок українського експерта.
Якби ця ікона була копією ціною 500-1000 грн, то її власник легко міг би отримати дозвіл на її вивезення.
Тож відсутність в нього дозволу і висновок експерта про те що це оригінальна ручна робота майстра-іконописця вже свідчить про злочинну спробу вивезти за кордон національне багатство України в порушення порядку його вивезення.
І жодних виключень з цього не може бути.
Ікона має бути конфіскованою з переданням в музей, а злочинець має сплатити великий штраф.
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06.07.2021 10:48 Відповісти
я дуже сильно вибачаюсь але зараз на 500-1000 навіть фарби з грунтом та лаком не
купити.....
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06.07.2021 11:58 Відповісти
А ось це - правильна думка.
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07.07.2021 09:18 Відповісти
продать? купить? ах любоваться и молиться.......
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06.07.2021 11:56 Відповісти
 
 