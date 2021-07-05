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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський (22456) Крим (14083) деокупація (947)

"Деокупація АР Крим та Севастополя залишається одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів", - Зеленський

Протидія агресору, забезпечення суверенітету і відновлення територіальної цілісності України є найвищим пріоритетом у роботі української дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу. Формування сильного "зовнішнього фронту" нашої держави – це завдання кожного дипломата. Від аташе до посла. Особисте завдання міністра закордонних справ. І моє завдання також", – наголосив Президент і додав, що кожен контакт з іноземними колегами він використовує для формування підтримки нашої держави з боку потужних світових лідерів.

Зеленський також наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим і Севастополя залишається серед найголовніших зовнішньополітичних пріоритетів.

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"Перетворення Криму на військову базу на Чорному морі повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні. Протидія цьому потребує нашої активності та консолідації зусиль міжнародної спільноти", – зауважив Глава держави.

Президент нагадав, що з метою посилення міжнародного тиску на Росію для деокупації Криму та захисту прав усіх кримчан Україна ініціювала створення Кримської платформи, перший саміт якої відбудеться 23 серпня.

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Топ коментарі
+4
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7874
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05.07.2021 13:19
+4
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8496
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05.07.2021 13:22
+3
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 702
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05.07.2021 13:24
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"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7874
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05.07.2021 13:19 Відповісти
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8496
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05.07.2021 13:22 Відповісти
угу, курсы...в Трускавце
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05.07.2021 13:25 Відповісти
Фраза - не устойчивое словосочетание, а устойчивое враньё.
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA Карел Чапек
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05.07.2021 13:23 Відповісти
зєлєнський, ти дурак.
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05.07.2021 13:23 Відповісти
коксоЦИРКзавод пыхтит без остановки)))))))))) главное хорошо заправится и тереть лохам по ушам. кино про велисапед уже не работает.
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2084
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05.07.2021 13:24 Відповісти
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 702
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05.07.2021 13:24 Відповісти
А шо, пиписькой по клавишам пианино уже не в приоритете? Ааааа, ну да, не царское енто дело тяперяча, не то што давеча.
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05.07.2021 13:27 Відповісти
Кто этому клоуну тексты пишет? Подскажите этому безграмотному, что "высший приоритет" - это что-то одно, а оно говорит о трех разных вещах: "Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины ..."
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05.07.2021 13:31 Відповісти
Брехло...Нужно экономику и ВСУ поднимать ,а не трепаться
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05.07.2021 13:33 Відповісти
Вова, завязывай с кокаином!
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05.07.2021 13:52 Відповісти
Ну, так, на папері, та й то не факт.
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05.07.2021 16:43 Відповісти
ето у тебя должен быть единственный приоритет, малек...
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05.07.2021 16:48 Відповісти
''Просто надо перестать стрелять''(автора не помню)😂😂😂.
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05.07.2021 17:09 Відповісти
Вова, що ти говориш, аж ми ,,єдіний народ", яка деокупація? Чи тобі бандерівці поробили?
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05.07.2021 21:02 Відповісти
 
 