"Деокупація АР Крим та Севастополя залишається одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів", - Зеленський

Протидія агресору, забезпечення суверенітету і відновлення територіальної цілісності України є найвищим пріоритетом у роботі української дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Незаконна анексія Криму з боку Російської Федерації та війна на Донбасі – це виклик для всіх, для всього демократичного світу. Формування сильного "зовнішнього фронту" нашої держави – це завдання кожного дипломата. Від аташе до посла. Особисте завдання міністра закордонних справ. І моє завдання також", – наголосив Президент і додав, що кожен контакт з іноземними колегами він використовує для формування підтримки нашої держави з боку потужних світових лідерів.

Зеленський також наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим і Севастополя залишається серед найголовніших зовнішньополітичних пріоритетів.

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"Перетворення Криму на військову базу на Чорному морі повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні. Протидія цьому потребує нашої активності та консолідації зусиль міжнародної спільноти", – зауважив Глава держави.

Президент нагадав, що з метою посилення міжнародного тиску на Росію для деокупації Криму та захисту прав усіх кримчан Україна ініціювала створення Кримської платформи, перший саміт якої відбудеться 23 серпня.