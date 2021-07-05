Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту

Ізраїль, судячи з усього, став першою країною у світі, яка використовувала у військових цілях не просто безпілотні літальні апарати (БПЛА), а їх повноцінну ескадрилью, керовану штучним інтелектом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New Scientist.

Як пише видання, під час військової операції в секторі Гази в середині травня Армія оборони Ізраїлю використовувала бойові безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом, щоб виявляти, розпізнавати і атакувати бойовиків угруповання "Хамас". Це перший відомий випадок застосування так званого рою безпілотників у військових цілях.

Зазвичай БПЛА, в тому числі і військові, потребують оператора, який буде управляти пристроєм на відстані. Причому у кожного безпілотника досі був окремий оператор. Але армія Ізраїлю вийшла на якісно новий рівень: у неї на озброєнні з'явилися БПЛА, які об'єднані в мережу і управляються штучним інтелектом.

Оператор тут необхідний лише для вказівки основних команд і напрямків дій, причому відразу для всієї ескадрильї. За безпосереднє виконання поставленого бойового завдання тепер відповідає штучний інтелект. І навіть якщо частина угруповання БПЛА буде знищена ворогом, група все одно продовжить виконувати поставлене завдання.

"Рій БПЛА був використаний в зоні бойових дій, звідки робилися численні ракетні запуски в сторону території Ізраїлю, - заявив виданню представник Армії оборони Ізраїлю. - Наскільки нам відомо, це перший в світі випадок використання такого типу озброєння".

Сімейство БПЛА Hermes ізраїльської компанії Elbit Systems використовується для оптичної і радіотехнічної розвідки. Найбільший Hermes 900 може нести деякі види керованого озброєння

Як стверджують представники збройних сил Ізраїлю, рій безпілотників здійснив понад 30 успішних операцій під час останнього конфлікту. БПЛА допомагали виявляти цілі і атакувати об'єкти "Хамас", в тому числі на відстані багатьох кілометрів від палестино-ізраїльського кордону.

За даними Defense Update, армія Ізраїлю почала активно впроваджувати новітні технології в сфері управління БПЛА в 2019 році. А для створення рою бойових безпілотників використовувалися пристрої від Elbit Systems. Ці дев’ятикілограмові квадрокоптери практично безшумні при пересуванні в повітрі.

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Використання БПЛА ще і питання економії коштів. В ході вищезгаданого конфлікту система "Залізний купол" Ізраїлю змогла збити близько 90% випущених по його території ракет, що є дуже високим показником ефективності ПРО. Однак "Хамас" випустив за час конфлікту близько 4 тис. ракет, а це значить, що сотні ракет все ж досягли цілі, що призвело до руйнувань і людських жертв. При цьому запуск кожної ракети-перехоплювача обходиться армії Ізраїлю в $50 тис., а для знищення ворожої ракети іноді доводиться випускати і дві, і три власні ракети.

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" за 10 років змогла перехопити близько 2,5 тис. ракет

Використання ескадрилій БПЛА допоможе Ізраїлю виявити і знищити ракетні установки ще до того, як ворог завдасть свій удар. При цьому знищити самі безпілотники, які рухаються великою групою, дуже непросто.

Втім, поява такої військової технології вже викликає побоювання у експертів, які бояться, що армії країн почнуть формувати ескадри безпілотників, які будуть нараховувати по кілька тисяч апаратів.

Невеликий рій безпілотників, ймовірно, не являє великого ризику, але як щодо 10 тисяч? Можливо, ми спостерігаємо появу нової зброї масового знищення", - цитує New Scientist аналітика Зака Калленборна з Національного консорціуму з вивчення тероризму та протистояння тероризму в Меріленді.

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Армія оборони Ізраїлю тим часом вже підтвердила, що має намір розширити флот БПЛА, керованих штучним інтелектом, і наростити кількість проведених ними операцій. "Ми плануємо оснастити різні наземні підрозділи роями безпілотників в рамках розширення ударних можливостей маневрових військ", - заявив представник збройних сил Ізраїлю.