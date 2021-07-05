Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту
Ізраїль, судячи з усього, став першою країною у світі, яка використовувала у військових цілях не просто безпілотні літальні апарати (БПЛА), а їх повноцінну ескадрилью, керовану штучним інтелектом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New Scientist.
Як пише видання, під час військової операції в секторі Гази в середині травня Армія оборони Ізраїлю використовувала бойові безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом, щоб виявляти, розпізнавати і атакувати бойовиків угруповання "Хамас". Це перший відомий випадок застосування так званого рою безпілотників у військових цілях.
Зазвичай БПЛА, в тому числі і військові, потребують оператора, який буде управляти пристроєм на відстані. Причому у кожного безпілотника досі був окремий оператор. Але армія Ізраїлю вийшла на якісно новий рівень: у неї на озброєнні з'явилися БПЛА, які об'єднані в мережу і управляються штучним інтелектом.
Оператор тут необхідний лише для вказівки основних команд і напрямків дій, причому відразу для всієї ескадрильї. За безпосереднє виконання поставленого бойового завдання тепер відповідає штучний інтелект. І навіть якщо частина угруповання БПЛА буде знищена ворогом, група все одно продовжить виконувати поставлене завдання.
"Рій БПЛА був використаний в зоні бойових дій, звідки робилися численні ракетні запуски в сторону території Ізраїлю, - заявив виданню представник Армії оборони Ізраїлю. - Наскільки нам відомо, це перший в світі випадок використання такого типу озброєння".
Сімейство БПЛА Hermes ізраїльської компанії Elbit Systems використовується для оптичної і радіотехнічної розвідки. Найбільший Hermes 900 може нести деякі види керованого озброєння
Як стверджують представники збройних сил Ізраїлю, рій безпілотників здійснив понад 30 успішних операцій під час останнього конфлікту. БПЛА допомагали виявляти цілі і атакувати об'єкти "Хамас", в тому числі на відстані багатьох кілометрів від палестино-ізраїльського кордону.
За даними Defense Update, армія Ізраїлю почала активно впроваджувати новітні технології в сфері управління БПЛА в 2019 році. А для створення рою бойових безпілотників використовувалися пристрої від Elbit Systems. Ці дев’ятикілограмові квадрокоптери практично безшумні при пересуванні в повітрі.
Використання БПЛА ще і питання економії коштів. В ході вищезгаданого конфлікту система "Залізний купол" Ізраїлю змогла збити близько 90% випущених по його території ракет, що є дуже високим показником ефективності ПРО. Однак "Хамас" випустив за час конфлікту близько 4 тис. ракет, а це значить, що сотні ракет все ж досягли цілі, що призвело до руйнувань і людських жертв. При цьому запуск кожної ракети-перехоплювача обходиться армії Ізраїлю в $50 тис., а для знищення ворожої ракети іноді доводиться випускати і дві, і три власні ракети.
Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" за 10 років змогла перехопити близько 2,5 тис. ракет
Використання ескадрилій БПЛА допоможе Ізраїлю виявити і знищити ракетні установки ще до того, як ворог завдасть свій удар. При цьому знищити самі безпілотники, які рухаються великою групою, дуже непросто.
Втім, поява такої військової технології вже викликає побоювання у експертів, які бояться, що армії країн почнуть формувати ескадри безпілотників, які будуть нараховувати по кілька тисяч апаратів.
Невеликий рій безпілотників, ймовірно, не являє великого ризику, але як щодо 10 тисяч? Можливо, ми спостерігаємо появу нової зброї масового знищення", - цитує New Scientist аналітика Зака Калленборна з Національного консорціуму з вивчення тероризму та протистояння тероризму в Меріленді.
Армія оборони Ізраїлю тим часом вже підтвердила, що має намір розширити флот БПЛА, керованих штучним інтелектом, і наростити кількість проведених ними операцій. "Ми плануємо оснастити різні наземні підрозділи роями безпілотників в рамках розширення ударних можливостей маневрових військ", - заявив представник збройних сил Ізраїлю.
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У муравья двенадцать нервных клеток и все равно работает!
полети, ужаль пуйла !
К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Тогда он пошёл на хитрость.
«Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить - почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам.
Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина.
Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
Что-то не похоже, что он был последний.
А для чего это....фсьо???? Это для будущего использования на Марсе, потому что робо-собаки не справятся, нужны летающие дроны, слишком сложная поверхность. Утеря одного дрона - это не потеря роя. И самое главное - дронам НЕ НУЖЕН ВОЗДУХ или кислород.
Здравствуй Скайнет!
А назвать оператора искусственным интеллектом может каждый.
А вообще идею роя по-моему первым разрабатывал индус.
Израильская ядерная бомба
Военную атомную программу Тель-Авив начал в 1950-х. Была создана спецслужба ЛАКАМ, которой удалось добыть на Западе научно-технические данные и компоненты для создания ядерного оружия. Выяснилось все это лишь в 1986 году, когда один из сотрудников комплекса в Димоне Мордехай Вануну сообщил The Sunday Times, что Израиль вырабатывает до 40 кг плутония в год и имеет от 100 до 200 атомных бомб.
Украсть, похитить - так оно ближе к правде.
Почему к Израилю не применяются санкции за незаконное владение ядерным оружием ?
Своим всё можно ?
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.