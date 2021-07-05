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Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту

Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту

Ізраїль, судячи з усього, став першою країною у світі, яка використовувала у військових цілях не просто безпілотні літальні апарати (БПЛА), а їх повноцінну ескадрилью, керовану штучним інтелектом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New Scientist.

Як пише видання, під час військової операції в секторі Гази в середині травня Армія оборони Ізраїлю використовувала бойові безпілотні літальні апарати, керовані штучним інтелектом, щоб виявляти, розпізнавати і атакувати бойовиків угруповання "Хамас". Це перший відомий випадок застосування так званого рою безпілотників у військових цілях.

Зазвичай БПЛА, в тому числі і військові, потребують оператора, який буде управляти пристроєм на відстані. Причому у кожного безпілотника досі був окремий оператор. Але армія Ізраїлю вийшла на якісно новий рівень: у неї на озброєнні з'явилися БПЛА, які об'єднані в мережу і управляються штучним інтелектом.

Оператор тут необхідний лише для вказівки основних команд і напрямків дій, причому відразу для всієї ескадрильї. За безпосереднє виконання поставленого бойового завдання тепер відповідає штучний інтелект. І навіть якщо частина угруповання БПЛА буде знищена ворогом, група все одно продовжить виконувати поставлене завдання.

"Рій БПЛА був використаний в зоні бойових дій, звідки робилися численні ракетні запуски в сторону території Ізраїлю, - заявив виданню представник Армії оборони Ізраїлю. - Наскільки нам відомо, це перший в світі випадок використання такого типу озброєння".

Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту 01

Сімейство БПЛА Hermes ізраїльської компанії Elbit Systems використовується для оптичної і радіотехнічної розвідки. Найбільший Hermes 900 може нести деякі види керованого озброєння

Як стверджують представники збройних сил Ізраїлю, рій безпілотників здійснив понад 30 успішних операцій під час останнього конфлікту. БПЛА допомагали виявляти цілі і атакувати об'єкти "Хамас", в тому числі на відстані багатьох кілометрів від палестино-ізраїльського кордону.

За даними Defense Update, армія Ізраїлю почала активно впроваджувати новітні технології в сфері управління БПЛА в 2019 році. А для створення рою бойових безпілотників використовувалися пристрої від Elbit Systems. Ці дев’ятикілограмові квадрокоптери практично безшумні при пересуванні в повітрі.

Також дивіться: Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами. ВIДЕО

Використання БПЛА ще і питання економії коштів. В ході вищезгаданого конфлікту система "Залізний купол" Ізраїлю змогла збити близько 90% випущених по його території ракет, що є дуже високим показником ефективності ПРО. Однак "Хамас" випустив за час конфлікту близько 4 тис. ракет, а це значить, що сотні ракет все ж досягли цілі, що призвело до руйнувань і людських жертв. При цьому запуск кожної ракети-перехоплювача обходиться армії Ізраїлю в $50 тис., а для знищення ворожої ракети іноді доводиться випускати і дві, і три власні ракети.

Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту 02

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" за 10 років змогла перехопити близько 2,5 тис. ракет

Використання ескадрилій БПЛА допоможе Ізраїлю виявити і знищити ракетні установки ще до того, як ворог завдасть свій удар. При цьому знищити самі безпілотники, які рухаються великою групою, дуже непросто.

Втім, поява такої військової технології вже викликає побоювання у експертів, які бояться, що армії країн почнуть формувати ескадри безпілотників, які будуть нараховувати по кілька тисяч апаратів.

Невеликий рій безпілотників, ймовірно, не являє великого ризику, але як щодо 10 тисяч? Можливо, ми спостерігаємо появу нової зброї масового знищення", - цитує New Scientist аналітика Зака Калленборна з Національного консорціуму з вивчення тероризму та протистояння тероризму в Меріленді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Армія оборони Ізраїлю тим часом вже підтвердила, що має намір розширити флот БПЛА, керованих штучним інтелектом, і наростити кількість проведених ними операцій. "Ми плануємо оснастити різні наземні підрозділи роями безпілотників в рамках розширення ударних можливостей маневрових військ", - заявив представник збройних сил Ізраїлю.

Автор: 

безпілотник (4188) Ізраїль (1642) штучний інтелект (295)


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Топ коментарі
+18
А можно что бы этот искусственный интеллект принял участие в следующих президентских выборах в Украине?!
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05.07.2021 13:21
+11
Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа.

К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Тогда он пошёл на хитрость.
«Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить - почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам.

Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина.
Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
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05.07.2021 13:40
+9
слушай, рой БПЛА -
полети, ужаль пуйла !
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05.07.2021 13:23
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А можно что бы этот искусственный интеллект принял участие в следующих президентских выборах в Украине?!
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05.07.2021 13:21 Відповісти
Конечно, можно, он сразу выберет президентом Коломойского.
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05.07.2021 18:04 Відповісти
Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 6804
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05.07.2021 18:25 Відповісти
Было: Советское значит лучшее! Стало: Израильское значит лучшее! Пропагандисты одни и те же.
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05.07.2021 13:23 Відповісти
Советское значит гамно/ Все советское держалось на лжи. Обещания кодлана где то Бланка мира и земли оказались гражданской войной и Голодомором. И сейчас обещания кодлана Коломойского -ложь.
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05.07.2021 14:15 Відповісти
ПКР П-700 "Гранит" 1983 год - первая группа БПЛА с элементами искусственного интеллекта.
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05.07.2021 13:43 Відповісти
Мозг на 2 лампах?
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05.07.2021 15:18 Відповісти
И шо?
У муравья двенадцать нервных клеток и все равно работает!
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05.07.2021 22:51 Відповісти
Я даже не спрашиваю за кого голосовал Структуру нервной клетки объяснять явно поздно
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05.07.2021 22:55 Відповісти
слушай, рой БПЛА -
полети, ужаль пуйла !
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05.07.2021 13:23 Відповісти
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 6966
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05.07.2021 14:06 Відповісти
Так и до шмеля на носу у }{уйла недалеко. Ведь }{уйло любит Пушкина...
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 1500
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05.07.2021 13:32 Відповісти
Боярыни у них теперь попроще:
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 2501
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05.07.2021 14:03 Відповісти
Проти погано озброєних терористів це допомагає.А якщо армія сильна і має всі роди військ?
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05.07.2021 13:39 Відповісти
Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа.

К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Тогда он пошёл на хитрость.
«Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить - почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам.

Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина.
Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
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05.07.2021 13:40 Відповісти
Какой хитрый терапевт
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05.07.2021 14:11 Відповісти
Этому терапевту на психолога надо было учиться.
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05.07.2021 18:13 Відповісти
Последний еврей жил в Мордовии ? Что он там забыл ?
Что-то не похоже, что он был последний.
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05.07.2021 16:48 Відповісти
Последнего еврея Мордовии походу зовут Торай . Только он никому не говорит, что он еврей, т.к. отлично знает "особенности сознания родного мордовского народа" .
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05.07.2021 18:17 Відповісти
Это ...кривобокое применение против ..своей же формы жизни. Суть использовать рой для анализа и поиска в сложных объектах, имеющих лабиринтную структуру. Ну, например Колодец Бархута в пустыне Аль -Махра. Важно!!! - каждый дрон по сути ретранслятор, таким образом имея инфракрасные датчики и поляризацию, можно обследовать любую пещеру, поскольку узловой дрон передает инфу дальше по цепочке. Больше рой - длиннее цепочка, тем глубже лабиринт или пещера.
А для чего это....фсьо???? Это для будущего использования на Марсе, потому что робо-собаки не справятся, нужны летающие дроны, слишком сложная поверхность. Утеря одного дрона - это не потеря роя. И самое главное - дронам НЕ НУЖЕН ВОЗДУХ или кислород.
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05.07.2021 14:01 Відповісти
И дронам не страшна невесомость. И они могут обходиться без еды, без воды и без кислорода. И вообще им не нужна органика. Энергия - электричество можно получать из солнца. Кроме того их можно выключить и таким образом законсервировать на долгий период .
Здравствуй Скайнет!
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05.07.2021 15:11 Відповісти
Вообще-то то дронам нужен воздух, чтобы летать. Пропеллеры работают только в атмосфере. Но какие газы ему не важно. Лишь бы не разьедало.
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05.07.2021 15:14 Відповісти
Азербайджанцы вроде как применяли группы дронов, так что идея не нова.
А назвать оператора искусственным интеллектом может каждый.
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05.07.2021 16:25 Відповісти
як це не потрібне повітря, а літають вони як?
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05.07.2021 18:39 Відповісти
Ну, привет Скайнет!
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05.07.2021 14:04 Відповісти
Ох, что-то я сомневаюсь, что это они изобрели. Скорее всего, стырили у кого-то как всегда и теперь выдают за свое ноухау.
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05.07.2021 14:33 Відповісти
У кого?😊 Ни у кого в мире больше нет.
А вообще идею роя по-моему первым разрабатывал индус.
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05.07.2021 15:06 Відповісти
В том-то и дело, что у кого они стырили только они и знают.
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05.07.2021 15:16 Відповісти
Атомную бомбу они в свое время стырили. Почему это не моглми стырить:

Израильская ядерная бомба
Военную атомную программу Тель-Авив начал в 1950-х. Была создана спецслужба ЛАКАМ, которой удалось добыть на Западе научно-технические данные и компоненты для создания ядерного оружия. Выяснилось все это лишь в 1986 году, когда один из сотрудников комплекса в Димоне Мордехай Вануну сообщил The Sunday Times, что Израиль вырабатывает до 40 кг плутония в год и имеет от 100 до 200 атомных бомб.
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05.07.2021 15:19 Відповісти
Что это за термин такой "добыть" технические данные ?
Украсть, похитить - так оно ближе к правде.
Почему к Израилю не применяются санкции за незаконное владение ядерным оружием ?
Своим всё можно ?
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05.07.2021 16:23 Відповісти
Чета ссыкотно,тут,если что,одеждой и мотоциклом не отделаешься...
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05.07.2021 16:20 Відповісти
Есть предложение их под Донецком испитать
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05.07.2021 17:14 Відповісти
Израиль их испытает на стороне российских террористов.
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05.07.2021 17:28 Відповісти
А где можно почитать об єтом
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05.07.2021 18:56 Відповісти
Прошай, наивный Айзек Азимов со своими законами роботехники...
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.
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05.07.2021 18:19 Відповісти
Мабуть в недалекому майбутньому штучний інтелект знищить людство як непотрібний елемент природи. Все до того йде.
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05.07.2021 20:25 Відповісти
 
 