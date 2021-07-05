У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні
Думка про те, що до влади в Україні прийшли бандерівці, не є офіційною позицією Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РИА "Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Так, це не є офіційною позицією Москви", - сказав Пєсков журналістам, зазначивши, що висловлювання про те, що до влади в Україні прийшли люди, які "проповідують нацистську ідеологію, не є офіційною заявою і ніхто з офіційних осіб такі заяви не робив ".
Пєсков заявив, що "прихильники нацизму і Бандери на Україні в пошані, вони мають величезний вплив на внутрішньополітичне життя".
"Те, що прихильники нацизму і бандерівці в Україні в пошані, навряд чи хтось зможе з цим сперечатися. Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України. Це перше. А що стосується заяви Володимира Рудольфовича Соловйова, то він вільний робити будь-які заяви. це журналіст, це не офіційна особа, це журналіст, який тонко відчуває пульс, що називається, і політологічної, і експертної думки. І він вільний давати ті оцінки, які вважає за потрібне", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи поділяють в Кремлі тезу, висловлену журналістом Володимиром Соловйовим, про те, що "до влади в Україні прийшли бандерівці, які сповідують нацистську ідеологію".
Будь ласка, зачекайте...
============================================
прикинувшись "борцом с нацизмом" ?
националист - защитник своей ...
писькофф, чи я шось переплутав?
москалі, ідіть за порєбрік, в Україні для вас водки нема, є лише кулі та ножі.
Російські нацисти з Кремля хочуть підім"ять під себе Україну а українські націоналісти-"бандерівці" цього зробить не дають!!!
пуйлом биовата раскалена, клокочет и готова вспыхнуть, как бензоколонка...а вот американцы, в возрасте старше 70 лет накопили рекордные активы - около 35 триллионов
долларов, пишет WSJ. а теперь зативаю жюткую русафобию : ВВП рашистстана - около 2 триллионов долларов, т.е. есть американские пенсионеры могут арендовать рашистстан на 15
Бредовая такая история, но показательная.
Россия https://ibigdan.livejournal.com/26942166.html принимает решение , что настоящее шампанское (напомню, называюшееся по региону Шампань) - это именно российское, а всё остальное - это так, говно какое-то с пузырьками. При этом в мировой практике как бы существует обратная совершенно концепция: что Шампанское - это то, что из Шампани, Бургундское - это то, что из Бургунди(и?), Коньяк и Арманьяк - это то, что из Конька и Арманьяка, ну и так далее.
Но Россия существует в параллельной совершенно плоскости бытия, поэтому принимает решительный закон, что истинное шампанское - это "Советское", а настоящий коньяк должен пахнуть носками главного технолога, и никак иначе.
Ну и поскольку абсурд должен быть завершённым, для гармонии, принимает решение, что изменчивый мир должен прогнуться под нас, и запрещает компании Moet & Chandon именовать вот эту их бодягу "дом периньон" шампанским. Мол, неча вводить в заблуждение российского покупателя. Мол, раз не ссыте в шампанское как положено по технологии - называйте это просто "игристым вином".
И после короткого периода ступора и когнитивного диссонанса Moet & Chandon делает что?
Правильно.
Соглашается убрать с этикеток слово "Шампанское".
И дописать "sparkling wine".
Я не знаю, честно, какой вывод из этого сделать. Кроме того, что мир стал совсем уже *****, причём как-то массово.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1187407601759645 Владимир Завгородний
руSSкому міру повірити....себе обманути!!