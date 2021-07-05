Державний телеканал "Дом" показав карту з "російським Кримом": Редакція повідомила, що винного встановлено
Державний телеканал "Дом" показав карту Росії, на якій окупований Крим позначений як територія РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.
"На телеканалі "Дом" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії", - йдеться в повідомленні.
Парламентарій також опублікував скриншот. Карта з "російським" Кримом з'явилася в сюжеті "Невизнаний "Спутник V". Оцінка ситуації з COVID-19 в РФ".
Пізніше редакція телеканалу в Facebook повідомила, що проводиться службова перевірка, додавши скриншот проєкту.
"Проєкт "Русский дневник" має графічну заставку з картою РФ, але без зображення окупованого півострова. Разом із тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу. Всі попередні планові випуски проєкту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку — карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків — невідомо. Всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків. Попередньо винний встановлений. Крим — це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій та провокацій", - підкреслили в пресслужбі телеканалу.
"Публічно звертаємося до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування", - додали в редакції.
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а серьезно - это просто очередной "пробный шаг" от зеленского и его хозяев.. типа проверить как отреагируют в Украине..
Видео давай, где он висит, за я.ца подвешенный.
кремль заплатил - Крыма нет ,
не заплатил - есть...
хотите антипропаганду на оккупированные территории? врубите им нон-стоп "гражданскую оборону" и "антизомби", "прямой" врубите - они вообще охренеют
А що на це відповість міністр культури?
Непуганые ватаны несут какую-то "креативную" дичь, сжирая миллион украинских денег в день.
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA @RoksolanaKrim
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim
В Бельбекской и Байдарской долине поселилось неимоверное количество балалаек
Такие творческие,природу любят
Ярмарки ремесленников, эко дома
Строят много
И если б не то, что ВСЕ они мародеры, мне б даже нравились их многие проекты
Это скансен "Рiдне село"
После оккупации стала "СлАвянская деревня"
ладно, про карму есть кому и без меня
Это Бахчисарайский р-он рядом с. Биюк Каралез (КрасньійМак)
це ж причина та наслідки. інакше ніяк.
За немалі гроші з наших кишень.
після затвердження фінальної версії бюджетної програми ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» бюджет органзації на 2021 рік став трохи меншим - ₴ 298.4 мільйонів гривень.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
Юлія Островська, в минулому директор з виробництва студії Володимира Зеленського "Квартал 95", старанно уникала відповіді на запитання, як же саме ведучі каналу називатимуть озброєних прихильників самопроголошених народних республік Донбасу.
Деякі співрозмовники ВВС навіть підозрювали авторів каналу у змові з Росією: нібито нова тактика Москви передбачає реінтеграцію Донбасу до складу України на умовах Кремля і подальше зняття санкцій, і запуск миролюбного й позитивного каналу для непідконтрольних Києву територій може полегшити це завдання. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51721798 "Дом" - рупор Зеленського та його "Слуги народу
Краще хай "дом" просто зробить ретрансляцію передач з ОРТ, Россия 24, RT. Буде дешевше, а політика "каналу" і так зрозуміла, різниці ніхто і не помітить)