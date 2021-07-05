Державний телеканал "Дом" показав карту з "російським Кримом": Редакція повідомила, що винного встановлено

Державний телеканал "Дом" показав карту Росії, на якій окупований Крим позначений як територія РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко.

"На телеканалі "Дом" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії", - йдеться в повідомленні.

Парламентарій також опублікував скриншот. Карта з "російським" Кримом з'явилася в сюжеті "Невизнаний "Спутник V". Оцінка ситуації з COVID-19 в РФ".

Пізніше редакція телеканалу в Facebook повідомила, що проводиться службова перевірка, додавши скриншот проєкту.

"Проєкт "Русский дневник" має графічну заставку з картою РФ, але без зображення окупованого півострова. Разом із тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу. Всі попередні планові випуски проєкту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку — карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків — невідомо. Всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків. Попередньо винний встановлений. Крим — це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій та провокацій", - підкреслили в пресслужбі телеканалу.

"Публічно звертаємося до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування", - додали в редакції.

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