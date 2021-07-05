За добу від COVID-19 в Києві померли дві людини, виявлено 101 новий випадок, одужали 86 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 101 хворого на коронавірус. Померли двоє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 2 людини. Всього за період пандемії в місті 5201 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 214 625", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 59 жінок віком від 19 до 86 років, 40 чоловіків віком від 21 до 75 років. А також 2 хлопчики 4 та 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус. А також 9 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 86 людей. Загалом коронавірус подолали 205 387 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 40, в Оболонському – 20 та в Подільському районі – 12 випадків", – зазначив Віталій Кличко.