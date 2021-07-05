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Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання

Геращенко про обставини затримання

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголошує на необхідності встановлення всіх обставин затримання поліцейськими народного депутата Євгена Брагара(фракція "Слуга народу"): депутат здав аналіз на можливий зміст наркотичних речовин, повною мірою перевіряються дії поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок заявив Антон Геращенко.

"Що стосується факту затримання народного депутата Брагара ... Дійсно, такий факт зупинки був, зараз проводиться ретельна перевірка дій двох поліцейських, які зупинили автомобіль, за кермом якого був народний депутат", - сказав Геращенко.

Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку повинні були включити відеокамеру. "Вони не включили камери, які необхідно було включити відразу з початку спілкування ... У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили", - сказав заступник міністра.

За словами Геращенка, Брагар здав аналізи, "в них досліджується зміст можливих наркотичних речовин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває службова перевірка дій співробітників під час затримання "слуги народу" Брагара, - патрульна поліція

Заступник глави МВС запевнив, що оскільки депутат заявив, що в діях поліцейських були натяки на вимоги хабаря, цей факт буде ретельно перевірений. "Якщо це підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно із законом, але я пропоную дочекатися висновку аналізів і повної перевірки", - сказав він.

Зокрема, за словами Геращенка, в даний час вивчається історія притягнення осіб до подібного роду відповідальності цими поліцейськими.

Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.

Також Геращенко додав, що глава Національної поліції України Ігор Клименко зустрівся з Брагарем і вони обговорили можливість участі депутата як потерпілого у цій справі.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Також читайте: "Слуга народу" Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні

Автор: 

Нацполіція (15186) Геращенко Антон (935) Слуга народу (2813) Євген Брагар (44)


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Топ коментарі
+35
Крайними сделают полицейских.....как обычно. А ублюдок ни ф тчём не финофат...Оно же Господа Уроды!
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05.07.2021 13:53
+25
гантошка, а може записи з камери вже знищили, а зараз просто відмазують цього брагаря? Я не повірю, щоб в такій ситуації поліціянти забули б увімкнути відеофіксацію.
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05.07.2021 13:54
+21
Потому что эти лохмандеи не умеют служить по закону. Большинство постанов, которые обжалуются в судах, отменяются только по тому что материалы составлены неправильно и не согласно законодательства. Сам был свидетелем, когда судья от слов дауна в форме взялся за голову и сказал: "Боже мой, кому мы выдали оружие?!" И судя по тому что говорили полицаи адвокату этого наркоши, тут даже подкупать никого не надо или корочкой светить, развалить дело будет очень легко.
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05.07.2021 13:59
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Крайними сделают полицейских.....как обычно. А ублюдок ни ф тчём не финофат...Оно же Господа Уроды!
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05.07.2021 13:53 Відповісти
Потому что эти лохмандеи не умеют служить по закону. Большинство постанов, которые обжалуются в судах, отменяются только по тому что материалы составлены неправильно и не согласно законодательства. Сам был свидетелем, когда судья от слов дауна в форме взялся за голову и сказал: "Боже мой, кому мы выдали оружие?!" И судя по тому что говорили полицаи адвокату этого наркоши, тут даже подкупать никого не надо или корочкой светить, развалить дело будет очень легко.
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05.07.2021 13:59 Відповісти
Авакова, прихватизировавшего МВД и трудоустроившему всех друганов типа Геращенко, Шкиряк, Дейдей....все устраивает.
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05.07.2021 14:00 Відповісти
забавно так смотреть на нашу мусарню, когда она сталкивается не с обычным гражданином, которому можно парить всякую чушь, а ломает зубы об властьимущего
вот он - результат работы не по Закону, а по понятиям!
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05.07.2021 14:42 Відповісти
А Вы посмотрите как они текут когда сталкиваются с простым человеком, который знает законы и разговаривает с ними статьями закона. Эти клоуны не в состоянии выучить свои профильные статьи. Особо одаренные расценивают отстаивание своих прав как злостную непокору и лепят 185ю. И что самое эпичное, то что руководство этих баранов в таких действиях не находит никаких нарушений.
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05.07.2021 19:02 Відповісти
та всё понятно! я о том, что им не внушают с первого дня академии, что их задача помочь гражданам жить в рамках Закона, их настраивают вгружать гражданам херню, або запугать и развести на бабло
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05.07.2021 20:16 Відповісти
Академии? слышали, что есть такая школа милиции)
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05.07.2021 23:50 Відповісти
Еще и обвинят полицейских в неоказании помощи гражданину в сложном состоянии и не сопроводили его с мигалками до ближайшего кабака, где он успешно смог бы поправить так внезапно пошатнувшееся здоровье.
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05.07.2021 14:07 Відповісти
даже не могу себе представить

как работала полиция до изобретения братьями Люмьер синематографа
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05.07.2021 14:33 Відповісти
Было очень и очень много интересных моментов...в том числе антикоррупционый царский указ Александра 2, отобравший у ментов право следствия... это очень сильно ударило мусорам по карманам
Шо касамо мелочевки...то городовой после 7 лет службы в армии поступал в школу городовых и после сдачи профильного экзамена допускался на пост...и нес он службу на том посту 25 лет ..
друзьями его были дворники которые предоставляли всю информацию...Он знал практически всех на своем участке...прикармливался купцами усердно охраняя их имущество от посягательств воров...гонял нагайкой пьяных работяг...Короче просто поддерживал общественный порядок...
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07.07.2021 20:33 Відповісти
А в чому він винен? Його звинувачували, що він їздить під дією наркотичних речовин. Він поїхав з мусорами в лабораторію і здав аналізи. Крім того він зробив ще одну експертизу для себе яка показала, що його крові наркотиків немає. Зупинка була незаконною. Геращенко сказав, що по відео не видно щоб він бувпід дією накркотичних речовин.
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05.07.2021 14:35 Відповісти
він - дибіл !

хіба цього замало ?
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05.07.2021 14:40 Відповісти
одиозность персонажа не должна быть причиной дефакто считать его преступником!
скорее всего, мусора попутали рамсы, возможно не узнали "слугу" )))) и начали быковать, как они обычно делают с обычными гражданами!

теперь огребут по полной! нужно знать своих "господ" в лицо
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05.07.2021 14:55 Відповісти
Остановка бьіла что ни есть законной: у него не работала подсветка номерного знака. После устранения на месте, вполне мог продолжить движение.
Но у полициянтов возникли сомнения в его адекватности. Они и предложили ему пройти тест.
А то что он сдал анализьі для себя или еще кого - ни о чем не говорит. Я тоже могу сдать анализьі. Все зависит где сдал. Евролаб и им подобная шаражки сами за себя скажут о достоверности "анализов"
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05.07.2021 19:49 Відповісти
не, ну почему? если лаборатория акредитирована, то все нормально. Но если выдаёт липовые справки, то тут уже вопросы к коррумпированному минздраву.
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05.07.2021 23:52 Відповісти
гантошка, а може записи з камери вже знищили, а зараз просто відмазують цього брагаря? Я не повірю, щоб в такій ситуації поліціянти забули б увімкнути відеофіксацію.
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05.07.2021 13:54 Відповісти
Навіть якщо й забули, то що - хай наркет катається по місту за кермом?
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05.07.2021 14:06 Відповісти
звісно ніт, але зараз не про це, а про намагання у такий недолугий спосіб відмазати цю зелену мразоту від відповідальності
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05.07.2021 14:10 Відповісти
патриций трогать нельзя - плебеи это должны помнить и знать ...
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05.07.2021 13:55 Відповісти
В Раде женщина дала в харю Потураеву. Это Она так передала "привет" и пожелания граждан Уграины Зеленскому и всем его БиоОсобям.
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05.07.2021 13:55 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 212
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05.07.2021 13:56 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 4587
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05.07.2021 13:57 Відповісти
а не Саша ли єто Грей?
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06.07.2021 00:25 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 3097
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05.07.2021 13:56 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 3824
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05.07.2021 13:58 Відповісти
"...я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки". Это уже было:

Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 793
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05.07.2021 13:59 Відповісти
Чё вы докопались к Брагару, никого не должно интересовать как он, на вырученые от продажи собаки деньги, проводит, свободное от "службы народу", время.
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05.07.2021 13:59 Відповісти
Тема продажи собачек не раскрыта.
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05.07.2021 13:59 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 7244
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05.07.2021 14:01 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 7124
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05.07.2021 14:03 Відповісти
та понятно шо брагарь святой.
Хай себе ездит обдолбаный до первого зебила на тротуре.
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05.07.2021 14:04 Відповісти
Отмажут наркошу...тут и к бабке не ходи...
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05.07.2021 14:04 Відповісти
А відеозапису з камери свідка мало? Якщо поліцаї не включили камеру - це дисциплінарне порушення! Оголосіть їм догану! А з депутатом обкуреним хай суд розбирається!
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05.07.2021 14:06 Відповісти
Да какие вопросы. Если тест на наркоту положительный - вопросы к зелёненькому депутатику. Значит, нарушение было и задержан правомерно. Если по процедуре задержания у служанки нарота есть доказательства неправомерности - пусть предоставит. Начинаются пляски вокруг свиты величайшего
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05.07.2021 14:07 Відповісти
Тест Брагар відмовився здавати, здавав сам, подейкують що в лабораторії Пальчевського.
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05.07.2021 15:26 Відповісти
рафик не увиноуват. атвичаю (С) тоха
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05.07.2021 14:09 Відповісти
а к обдолбанной, значит, слуге, вопросов нет?, да?, жиртрест???
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05.07.2021 14:14 Відповісти
Авакян порешал, чтобы камеры типа были не включены и Брагар типа не виновен. фу, рыгать хочется от этой всей гнили, что управляет полицией и от политиков этих всех рыгать хочется! Грязь одна в верхах. Одни мракобесы и чем страшнее бес и гнилее и брехливее, тем выше он по должности.
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05.07.2021 14:16 Відповісти
полицейские отключают камеру спецом, когда им кажется, что лоха можно побрить на взятку
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05.07.2021 23:54 Відповісти
А почему "трезвый" нардеп не заметил, что камеры не включены или не указал на необходимость ведения записи конфликта !?
Ответ на поверхности: оно залило свои зеньки !
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05.07.2021 14:20 Відповісти
Ни каких вопросов, все понятно .
Камера не отключалась, видео «на будущее» скопировано в архивы
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05.07.2021 14:26 Відповісти
Ясно что антошка тявкает что ему сказал хозяин. А ведь это прямой меседж всей полици от Авакяна,не сметь трогать можновладцив. И это самый эфективный способ корумпирования полициантив и посыл можно все и всем но на своем уровне. Система аморальна,а значит не жизнеспособна.
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05.07.2021 14:27 Відповісти
Зеленскому в этом смысле конечно повезло, его обдолбаного личный шофер возит
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05.07.2021 14:27 Відповісти
ВРАНЬЕ рассчитанное на самую ТУПУЮ часть зе-ЛОХ-тората.
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05.07.2021 14:28 Відповісти
Все эти камеры и весь смысл их применения заключается в том, что постовой НЕ МОЖЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ эту камеру!
Она должна работать ВСЮ смену
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05.07.2021 14:30 Відповісти
хм.. а как они тогда будут получать ответ на вопрос "ну шо тэпэр робыть будэм? дыхать в трубку чи домовлятыся?".
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05.07.2021 14:41 Відповісти
***
антон дрожа, сипя, волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
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05.07.2021 14:30 Відповісти
Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання - Цензор.НЕТ 6563
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05.07.2021 14:56 Відповісти
у відео сказано - що бодікамери працювали. казали це не один раз.
а тепер довбойоби кажуть, що не працювали. от вам і Геращенко - тварь
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05.07.2021 14:30 Відповісти
Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку повинні були включити відеокамеру.

Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.

Так камери були включені чи ні?
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05.07.2021 14:35 Відповісти
Були. Але запис вже стерто. Поліцейські сядуть. Брагар отримає компенсацію за моральну шкоду з бюджету України.
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05.07.2021 15:23 Відповісти
не сядуть - а отримають догану, навіть без штрафів.
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07.07.2021 20:19 Відповісти
Собаков спочатку бере за яйця Зеленського, потім демонструє йому свою лояльність і тим самим незамінність. І все це відбувається, коли починають лізи слухи про відставку Аваканяна
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05.07.2021 14:43 Відповісти
Ситуація прозора, як скло. Однозначно чесні поліціянти зупинили дупутана під наркотою. Чому так, спитаєте? Бо НЕЧЕСНІ поліянти не стали б затримувати дупутана навіть під наркотою, не те що "чистого". Логіка ж залізобетонна, інших варінтів розвитку події навіть теоретично не передбачається.
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05.07.2021 14:48 Відповісти
можливо, дупутат вирышив що краще дати хабара Авакову, ныж нечесним полыцыянтам?
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05.07.2021 23:56 Відповісти
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы

Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.

Забрехалися?
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05.07.2021 15:22 Відповісти
Я вважаю, що всі поліціянти мають заступитись за своїх колег.
І пресувати зелень як тільки можна.
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05.07.2021 15:26 Відповісти
Як виявляється, депутат Брагар їхав з позачергового засідання фракції "слуг народу", де розглядали правки до термінового законопроекту від *********** стосовно легалізації канабісу. Прийшлося кілька косячків розкурити і в цьому немає нічого кримінального, осільки відповідно закону депутат не несе відповідальності за свою діяльність як і **********!
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05.07.2021 15:40 Відповісти
Начинается: забыли включить камеру, забыли открыть глаза, отнялась память.
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05.07.2021 16:16 Відповісти
антон в своєму репертуарі. Я все знаю, я все можу, я всім бажаючим допоможу. Я самий потрібний для грінпоца.
і, як завжди, заблукав в трьох реченнях. Не включили, включили відеокамеру. То питання вторинне. А керував Хантер автомобілем в стані наркотичного сп"яніння чи ні, ось первинне питання. А вимагання хабаря поліцаями ось тцт і потрібна відеокамера. А ак антон виййняв свої терези і віщує як вилизує тарілку. Антон вже накоментував і у справі Гандзюк а особливо у справі про наругу над дверми ОПУ особисто Порохом.
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05.07.2021 17:24 Відповісти
геРащенко зеЛин жополиз
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05.07.2021 18:10 Відповісти
пухир з лайном на ім'я антоша показав мастерклас з рімінгу.
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05.07.2021 18:23 Відповісти
Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання - Цензор.НЕТ 7900
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06.07.2021 01:13 Відповісти
На самом деле это серьезная проблема. Когда полицейский не включает нагрудное устройство фиксации, то это может свидетельствовать о том, что он умышленно планирует совершить (а иногда и совершает) противоправные действия и поэтому предпринимает меры к тому, чтобы не быть задокументированным. И когда возникает необходимость получения видео для доказательства противоправной деятельности граждан с которыми полицейский входит в контакт, выясняется что прибор включен не был и тогда единственным источником доказательств является честное слово полицейского. Которому иногда не верят на слово и правильно делают, потому как полицейский из 100 случаев 100 раз соврет по устному приказу своего начальства, а иногда и приказа не нужно. Наверное многие удивятся, что записи с бодикамер хранятся всего лишь 30 дней, а иногда и менее. И к тому же они могут быть обрезаны, изменены произвольно ибо до тех пор пока их не признали вещественным доказательством это всего лишь рабочий материал.
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27.07.2021 15:17 Відповісти
 
 