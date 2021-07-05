Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголошує на необхідності встановлення всіх обставин затримання поліцейськими народного депутата Євгена Брагара(фракція "Слуга народу"): депутат здав аналіз на можливий зміст наркотичних речовин, повною мірою перевіряються дії поліцейських.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок заявив Антон Геращенко.
"Що стосується факту затримання народного депутата Брагара ... Дійсно, такий факт зупинки був, зараз проводиться ретельна перевірка дій двох поліцейських, які зупинили автомобіль, за кермом якого був народний депутат", - сказав Геращенко.
Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку повинні були включити відеокамеру. "Вони не включили камери, які необхідно було включити відразу з початку спілкування ... У нас є питання до поліцейських, чому вони так зробили", - сказав заступник міністра.
За словами Геращенка, Брагар здав аналізи, "в них досліджується зміст можливих наркотичних речовин".
Заступник глави МВС запевнив, що оскільки депутат заявив, що в діях поліцейських були натяки на вимоги хабаря, цей факт буде ретельно перевірений. "Якщо це підтвердиться, вони понесуть сувору відповідальність згідно із законом, але я пропоную дочекатися висновку аналізів і повної перевірки", - сказав він.
Зокрема, за словами Геращенка, в даний час вивчається історія притягнення осіб до подібного роду відповідальності цими поліцейськими.
Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.
Також Геращенко додав, що глава Національної поліції України Ігор Клименко зустрівся з Брагарем і вони обговорили можливість участі депутата як потерпілого у цій справі.
Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.
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вот он - результат работы не по Закону, а по понятиям!
как работала полиция до изобретения братьями Люмьер синематографа
Шо касамо мелочевки...то городовой после 7 лет службы в армии поступал в школу городовых и после сдачи профильного экзамена допускался на пост...и нес он службу на том посту 25 лет ..
друзьями его были дворники которые предоставляли всю информацию...Он знал практически всех на своем участке...прикармливался купцами усердно охраняя их имущество от посягательств воров...гонял нагайкой пьяных работяг...Короче просто поддерживал общественный порядок...
хіба цього замало ?
скорее всего, мусора попутали рамсы, возможно не узнали "слугу" )))) и начали быковать, как они обычно делают с обычными гражданами!
теперь огребут по полной! нужно знать своих "господ" в лицо
Но у полициянтов возникли сомнения в его адекватности. Они и предложили ему пройти тест.
А то что он сдал анализьі для себя или еще кого - ни о чем не говорит. Я тоже могу сдать анализьі. Все зависит где сдал. Евролаб и им подобная шаражки сами за себя скажут о достоверности "анализов"
Хай себе ездит обдолбаный до первого зебила на тротуре.
Ответ на поверхности: оно залило свои зеньки !
Камера не отключалась, видео «на будущее» скопировано в архивы
Она должна работать ВСЮ смену
антон дрожа, сипя, волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
а тепер довбойоби кажуть, що не працювали. от вам і Геращенко - тварь
Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.
Так камери були включені чи ні?
Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.
Забрехалися?
І пресувати зелень як тільки можна.
і, як завжди, заблукав в трьох реченнях. Не включили, включили відеокамеру. То питання вторинне. А керував Хантер автомобілем в стані наркотичного сп"яніння чи ні, ось первинне питання. А вимагання хабаря поліцаями ось тцт і потрібна відеокамера. А ак антон виййняв свої терези і віщує як вилизує тарілку. Антон вже накоментував і у справі Гандзюк а особливо у справі про наругу над дверми ОПУ особисто Порохом.