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"Сьогодні почався третій курс хіміотерапії. Через 21 день - четвертий", - волонтерці Ганні Копотун потрібна допомога в боротьбі з раком

Волонтерці з Полтави Ганні Копотун потрібна фінансова допомога для проходження четвертого курсу хіміотерапії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фейсбук" волонтерки.

"Дорогі мої друзі, знайомі і незнайомі мені Люди, я дуже вдячна Вам за підтримку, ДУЖЕ Хвороба зробила мене ще багатшою на друзів та знайомих!!!! Два курси хіміотерапії позаду ( перша коштувала 3500$, друга 4200$). Наразі я в Клініці, сьогодні розпочався третій курс хіміотерапії, курс розпочався згідно графіку і коштів достатньо завдяки всім Вам) Попереду, через 21 день четвертий курс, якщо є можливість допоможіть будь ласка", - написала Клопотун.

Карта для допомоги - 5363542309272236, Копотун Ганна Юріївна

Також дивіться: Тяжкопораненому українському воїну Віталію Велісевичу потрібна допомога. ФОТО

Сьогодні почався третій курс хіміотерапії. Через 21 день - четвертий, - волонтерці Ганні Копотун потрібна допомога в боротьбі з раком 01

Автор: 

допомога (8363) волонтери (1334)


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На онкологию денег как всегда нет, главное увеличить поступлений для полицаев и офиса президента.
А люди продолжают спасть друг друга ….
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05.07.2021 14:25 Відповісти
Это что за химия такая? У меня чуть меньше 9000 USD одна. А это прям распродажа какая-то.
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05.07.2021 15:18 Відповісти
+
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05.07.2021 15:45 Відповісти
Как название клиники ?
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05.07.2021 17:07 Відповісти
 
 