Українці повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а у ставленні до кожної людини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України, 100-річчя Національної академії внутрішніх справ та чергового випуску офіцерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави привітав присутніх з Днем Національної поліції України, який відзначався 4 липня.
Зеленський зазначив, що правоохоронці обрали для себе відповідальне гасло "Служити і захищати".
"Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям у різних складних, критичних ситуаціях, зокрема у приборканні пандемії COVID-19. А найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не в назві, а в принципах, доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина та кожної людини", – наголосив Президент.
За словами Зеленського, сьогодні правоохоронці мають зосередитись на викликах для внутрішньої безпеки країни, зокрема на боротьбі з криміналітетом, подоланні тіньової економіки, контрабанди, впливу "злодіїв у законі". Ще одним важливим завданням є зменшення впливу олігархів на життя країни.
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были восстановленны кучи мусоров, уволенных при предыдущей власти!
недавно одно такое чмо тормознуло и стало требовать показать багажник! судя по кол-ву машин, которое это чмо насобирало вокруг себя - нарид не парится
Кого вы имеете ввиду, говоря про кучу восстановленных мусоров, уволенных при предыдущей власти
Доверие, серьёзно? Должны?
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Не Антимонопольный комитет Украины, а Ментовская мафия должна бороться с олигархами?
Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язували з опальним нардепом Віктором Медведчуком, 5 липня відновила роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.
Як повідомляє профільне видання https://enkorr.ua/ru/news/veter_s_vostoka_set_glusco_vozobnovila_rabotu/246885 enkorr , мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви.
«Сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива», - повідомив виданню топменеджер мережі.
Як пише видання, фірмова символіка Glusco на АЗС закрита.
Згідно з припущенням директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином з порядку денного політичної складової».
А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
по совместительству торговец собакими
"Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию" Источник: https://censor.net/ru/n3275159
Брехуни, балаболи та ДБЛ...
Может и вправду что-то изменилось...