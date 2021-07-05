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Українці повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а у ставленні до кожної людини, - Зеленський

Українці повинні відчувати, що різниця між міліцією і поліцією не в назві, а у ставленні до кожної людини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України, 100-річчя Національної академії внутрішніх справ та чергового випуску офіцерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави привітав присутніх з Днем Національної поліції України, який відзначався 4 липня.

Зеленський зазначив, що правоохоронці обрали для себе відповідальне гасло "Служити і захищати".

"Щодня українська поліція має активно протидіяти злочинності, забезпечувати публічний порядок, допомагати людям у різних складних, критичних ситуаціях, зокрема у приборканні пандемії COVID-19. А найголовніше – зміцнювати рівень довіри українського суспільства. Всі громадяни нашої держави мають відчувати, що різниця між міліцією та поліцією не в назві, а в принципах, доблесті, доброчесності, у ставленні до кожного громадянина та кожної людини", – наголосив Президент.

Також читайте: За час незалежності України 1 204 співробітники органів МВС загинули від рук злочинців, 141 - загинув на Донбасі, - Зеленський

За словами Зеленського, сьогодні правоохоронці мають зосередитись на викликах для внутрішньої безпеки країни, зокрема на боротьбі з криміналітетом, подоланні тіньової економіки, контрабанди, впливу "злодіїв у законі". Ще одним важливим завданням є зменшення впливу олігархів на життя країни.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) Нацполіція (15186)


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Топ коментарі
+11
Нет никакой разницы - мусорская система сама себя сохраняет и воспроизводит.
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05.07.2021 14:18
+11
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1740
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05.07.2021 14:20
+8
Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
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05.07.2021 14:38
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100% пожалуй соглашусь с ним. Только вот почему то не чувствуется!
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05.07.2021 14:17 Відповісти
шо то мусора шо то. какая разница ? нюхай Те
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05.07.2021 14:18 Відповісти
с приходом гайморитных во власть вернулось просто коллосальное количество рыгов!!!
были восстановленны кучи мусоров, уволенных при предыдущей власти!
недавно одно такое чмо тормознуло и стало требовать показать багажник! судя по кол-ву машин, которое это чмо насобирало вокруг себя - нарид не парится
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05.07.2021 14:39 Відповісти
Извините пан Борменталь, но 90% состава МВД прошло переаттестацию, а 5% процентов восстановились по суду с компенсацией. Эти данные были в открытой печати. Оппоненты в то время утверждали, что остальные вышли на пенсию с выслугой, льготами и выходным пособием.
Кого вы имеете ввиду, говоря про кучу восстановленных мусоров, уволенных при предыдущей власти
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05.07.2021 15:30 Відповісти
из цитат Величайшего: "Вода должна быть мокрой"
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05.07.2021 14:29 Відповісти
скажіть, а Аваков- це незамінний міліціонер чи поліцай?
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05.07.2021 14:46 Відповісти
Как грабили,мучали,пытали,насиловали,брали взятки мусора так и продолжают полицейские,достаточно просто посмотреть криминальную сводку
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05.07.2021 17:48 Відповісти
Нет никакой разницы - мусорская система сама себя сохраняет и воспроизводит.
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05.07.2021 14:18 Відповісти
Сколько не говори - мед, во рту слаже не станет . Как не называй милицию , они останутся мусорами! Менять не менее 90% всех надо и особенно начальство!
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05.07.2021 14:19 Відповісти
Менять на шо? В 19 году уже поменяли...
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05.07.2021 14:31 Відповісти
Никого не поменяли а если имеете в виду Зеленского , то по вашей логике мы бы на пальмах сидели и палками бросались , прямых путей не бывает , а любые изменения чреваты ошибками.
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05.07.2021 17:59 Відповісти
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1740
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05.07.2021 14:20 Відповісти
зелена потвора дуже потешна
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05.07.2021 14:20 Відповісти
уже чувствуют. отмазывают брагаря копы аж гай шумит.
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05.07.2021 14:22 Відповісти
Кагарлык. Всего одно слово.
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05.07.2021 14:22 Відповісти
А ещё Стерненко. Аваков и дело Шеремета.
Доверие, серьёзно? Должны?
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05.07.2021 14:34 Відповісти
А убийство Музычко?
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05.07.2021 15:24 Відповісти
Должны или обязаны ?
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05.07.2021 14:22 Відповісти
ці слова будуть доречні, коли в нашій краіні за злочини білоруського КДБ почнуть відповідати наймити білоруського КДБ. А не лікар, військовий і лікар-військовий. І коли за гратами опиняться ті, хто ціх трьох винними призначив.
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05.07.2021 14:25 Відповісти
"Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны."
-----------
Не Антимонопольный комитет Украины, а Ментовская мафия должна бороться с олигархами?
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05.07.2021 14:27 Відповісти
фопи вже відчули. тож в них питайте
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05.07.2021 14:28 Відповісти
Да нет у нас сейчас не полиции не милиции-сидят мусара как и были раньше вообще не хрена не делают, выезжают только на убийства ,состоявшиеся грабежи фиксируют-статисты просто и по политическим делам и за большие деньги могут с прокурорским на конкурирующие фирмы наехать !
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05.07.2021 14:29 Відповісти
Вова, там это ..., медведчуковские заправки снова работают.

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язували з опальним нардепом Віктором Медведчуком, 5 липня відновила роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.

Як повідомляє профільне видання https://enkorr.ua/ru/news/veter_s_vostoka_set_glusco_vozobnovila_rabotu/246885 enkorr , мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви.

«Сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива», - повідомив виданню топменеджер мережі.

Як пише видання, фірмова символіка Glusco на АЗС закрита.

Згідно з припущенням директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином з порядку денного політичної складової».
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05.07.2021 14:33 Відповісти
Это типа поменяли погоняло и отношение поменялось. Интересная концепция. А я вот потерял чувствитеьность, не чувствую...
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05.07.2021 14:34 Відповісти
Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
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05.07.2021 14:38 Відповісти
''Українці повинні відчувати, що різниця між голобородьком і зєлєнським не в назві...''
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05.07.2021 14:38 Відповісти
Разница? Да нет никакой разницы! Всё так же, и всё те же!
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05.07.2021 14:42 Відповісти
Я думал в реформах и работе по закону, ну если говорят что в отношении то в отношении
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05.07.2021 14:45 Відповісти
Та да. Після того як мусора перебили один одного в Княжичах, плюс ще купа зашкварів, - до них повинна виникати довіра... Женіть рюкзакяна з посади.
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05.07.2021 14:47 Відповісти
вавасік, #какаяразніца?
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05.07.2021 14:49 Відповісти
Іди на фіг чмо! Ми повинні платити податки і натомість отримувати послуги. Ми платимо. Де послуги? Коли ми платимо з власної кишені то відчуваємо але як відчути з сторони держави те чого нема? Зе здається що коли він тримає злочинця Авакова міністром поліції і якогось Малюську міністром юстиції то ми за його наказом автоматом "повинні" відчувати те що йому мариться...
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05.07.2021 14:53 Відповісти
Ніякої відмінності,як був мусор так і лишився,тільки дорожче обходиться платникам податків.
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05.07.2021 15:00 Відповісти
Та хоча б Авакова змінили. Без зміни Авакова ніякої зміни системи не відбудеться. Поки були грузинки, поліція дійсно змінювалася. Їх вигнали - все вернулось, як і раніше.
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05.07.2021 15:10 Відповісти
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к простому человеку и зе-депутату.Последний пример-наркоман-зе-депутат

по совместительству торговец собакими
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05.07.2021 15:11 Відповісти
Та стопудово! Он же сам начальник поліції зустрічається з порушником і усуває від виконання обов'язків поліцейських ще ДО отримання результатів експертиз:
"Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию" Источник: https://censor.net/ru/n3275159

Брехуни, балаболи та ДБЛ...
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05.07.2021 15:29 Відповісти
А как же теперь Быть Нам внушали , - Какая разница. ???
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05.07.2021 15:45 Відповісти
Вопрос армянскому радио: "Чем милиция отличается от полиции?" Отвечают: "Тем же, чем отличается менструация от поллюции!"
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05.07.2021 15:51 Відповісти
Про отношение полиции к людям стоит спросить у барышни, которую аваковцы изнасиловали прямо в участке.

Может и вправду что-то изменилось...
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05.07.2021 15:53 Відповісти
Поменяйте конченного Авакова на что то более менее вменяемое ! Я хочу на хорошем украинском понимать за что я ненавижу ,ненавидел и буду крайне презирать мусорный сброд под названием украинская полиция.
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05.07.2021 16:17 Відповісти
а в данный момент разница в чём?
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05.07.2021 16:22 Відповісти
НУ ОТНОШЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВООБЩЕ. МУСОРА ОНИ И В АФРИКЕ МУСОРА..
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05.07.2021 16:24 Відповісти
Якщо держава не змінює зарплату простого поліцейського, які навіть обіцяні ковідні не можуть отримати декілька місяців, а влада хоче, щоб ризикували життям при зарплаті, що становить середню зарплату в державі - то чому має щось змінюватись. Тому йде масове звільнення, а вакансії заповнюють недавні випускники шкіл. Скоро буде як при совку: видали пістолет, то і заробляй ним.
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05.07.2021 19:39 Відповісти
Надо дать хороший поджопник рюкзакову, что бы летел прямо в тюремную камеру и вернуть Деканоидзе, тогда у нас будет ПОЛИЦИЯ, а не как сейчас мусора (печально )
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06.07.2021 03:54 Відповісти
 
 