УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9567 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 422 47

Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

На тлі міжнародних навчань Sea Breeze російські військові посилюють угруповання кораблів в Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калібр" "Адмірал Ессен", які повертаються після навчань із Середземного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

В цей час вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор, повідомив Чорноморський флот РФ в понеділок.

За словами військових, кораблі здійснюють перехід із Середземного моря в пункт постійного базування в окупованому Севастополі.

"Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - повідомив Чорноморський флот РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не відкидаємо провокацій із боку Росії", - командувач ВМС України Неїжпапа про навчання Sea Breeze

Нагадаємо, в Чорному морі сьогодні відбуваються міжнародні навчання Sea Breeze за участю кораблів США, інших членів НАТО і їхніх партнерів.

У навчаннях цього року будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових з 32 країн.

Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.

Автор: 

корабель (1612) росія (65282) Сі-Бриз (87) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
наверное все таки русня решила устроить массовое самозатопление своих корыт.
показати весь коментар
05.07.2021 14:30
+6
А эти все себя пугают НАТО и американской военщиной. А-а-а! Враг у ворот! Стаскиваем металлолом со всего лаптестана в ЧМ! Не пропустим, не сдадим!!!
показати весь коментар
05.07.2021 14:26
+6
Лапті тужаться показати що вони ого-го. Не обісріться від натуги.
показати весь коментар
05.07.2021 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А эти все себя пугают НАТО и американской военщиной. А-а-а! Враг у ворот! Стаскиваем металлолом со всего лаптестана в ЧМ! Не пропустим, не сдадим!!!
показати весь коментар
05.07.2021 14:26 Відповісти
реализуется уже цитируемая формула Уинстона Черчилля «Флот существует, и многое не происходит». Да, подводный флот - оружие слабых, но Россия никогда не была сильной морской державой (см. об этом https://kungurov.livejournal.com/288213.html пост 1 , https://kungurov.livejournal.com/288338.html пост 2 ), а иметь океанский флот не может в принципе - ему тупо негде базироваться. На этом вопрос можно закрыть, а ватники пускай занимаются дрочкой на мультяшную военную мощь Пуйлостана сколько угодно, они никому за пределами Мордора этим не мешают.
показати весь коментар
05.07.2021 23:24 Відповісти
Веслами?
показати весь коментар
05.07.2021 14:26 Відповісти
за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря. Источник: https://censor.net/ru/n3275152

О как. "Маскву" выходит всё-таки отремонтировали.
показати весь коментар
05.07.2021 14:27 Відповісти
нет . этот корапь тянут пердячим паром тысяча мордовских морячков.
показати весь коментар
05.07.2021 14:32 Відповісти
Не факт, може якраз той ессен тягне мацкву
показати весь коментар
05.07.2021 15:48 Відповісти
виходити можна і на буксирах...
Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8685
показати весь коментар
05.07.2021 22:52 Відповісти
У "Росса" всего 8 "гарпунов" в залпе.
показати весь коментар
05.07.2021 14:29 Відповісти
Ракетное вооружение 2*4 ПКР Harpoon https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Ross_%28DDG-71%29#cite_note-multiplate1-1 [1]
до 74 ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-2 RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Ross_%28DDG-71%29#cite_note-multiplate4-3 [3]
показати весь коментар
05.07.2021 14:31 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 Минно-торпедное вооружение 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50
показати весь коментар
05.07.2021 14:34 Відповісти
Ну да, 8 гарпунов, торпеды, пушка ещё есть. Из противокорабельного всё.
показати весь коментар
05.07.2021 14:35 Відповісти
Лапті тужаться показати що вони ого-го. Не обісріться від натуги.
показати весь коментар
05.07.2021 14:30 Відповісти
Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze - Цензор.НЕТ 4376
показати весь коментар
05.07.2021 14:39 Відповісти
наверное все таки русня решила устроить массовое самозатопление своих корыт.
показати весь коментар
05.07.2021 14:30 Відповісти
"Врагу не сдается наш гордый "Варяг"

показати весь коментар
05.07.2021 14:36 Відповісти
изгойная засрашка единственная срана в мире которая постоянно топит свой флот просто с испугу, деже без боевых действий.
показати весь коментар
05.07.2021 14:43 Відповісти
Выпускайте Кузю!
показати весь коментар
05.07.2021 14:35 Відповісти
"Кузю" если выпустить то он станет подводной лодкой так и не доплыв до места назначения.
показати весь коментар
05.07.2021 14:47 Відповісти
срочно присылайте "Кузю" тогда точно все разбегутся))
показати весь коментар
05.07.2021 14:35 Відповісти
кузю нельзя. вся удмуртская матросня и так на веслах транспортирует главный хакасский корапь "мацква" к крыму. А парус для кузи пердячего кассабы еще не сшили в Китае.
показати весь коментар
05.07.2021 14:45 Відповісти
какие паруса? бурлаки тянут)))
показати весь коментар
05.07.2021 14:50 Відповісти
не. бурлаков Турция, Болгария, Румыния, Украина не пропустит.
показати весь коментар
05.07.2021 14:51 Відповісти
ну тогда как в Крыму когда пловцы сопровождали лодку Гоблина... пусть тысячу таких в упряжки и брасом через Дарданеллы)))
показати весь коментар
05.07.2021 14:54 Відповісти
у русни много галерных весел.
показати весь коментар
05.07.2021 14:57 Відповісти
Помните угольного Кузю который засрал своим вонючим перегарам все Турецкое побережье.с Кипром в придачу ? Отож той воно.. Российський флот, бла.
Це Бриз за один день мог расфуярить весь Крымский кцапский флот вместе с Новороссийском и Сочи, бла. Смешно.
показати весь коментар
05.07.2021 14:35 Відповісти
Солнце село за горизонт
Чайки кричат на закате
Ашот где то рядом
показати весь коментар
05.07.2021 14:40 Відповісти
Мацква - это старое корыто.. А Адмирал...Эссен??? Это вообще русская фамилия? Это точно? Вы не перепутали? А почему не Коммодоре Нибелянг??? Это более пафосно...!!!
И кстати о ...вонючих газах....заметили?????
Російська компанія «Газпром» не стала бронювати потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Закупівлі провели на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.
Готовятся...!!!!
показати весь коментар
05.07.2021 14:47 Відповісти
Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2009
показати весь коментар
05.07.2021 14:51 Відповісти
три боевых кацапа на десантном корабле типа мистраль.
показати весь коментар
05.07.2021 14:55 Відповісти
Мис сраль.
показати весь коментар
05.07.2021 17:38 Відповісти
"Губит людей не пиво. Губит людей вода.")))
показати весь коментар
05.07.2021 14:52 Відповісти
овцевозы в учениях принимают участие? не ракеты же и снаряды переводить на тот металлолом, который на паРаше называют кораблями.
показати весь коментар
05.07.2021 14:53 Відповісти
Та кони не более , чем просо "большие цели", для сил НАТО ! )))
показати весь коментар
05.07.2021 15:40 Відповісти
Без кузі у кацапів діла не буде. З кузєю теж не буде, але більш кумедно таки з кузєю.
показати весь коментар
05.07.2021 15:45 Відповісти
Хитрая стратегия НАТО: выработать ничтожный ресурс совковых посудин, чтобы те стали на ремонт и потом ходить мимо Севаса тыча факи оккупанту
показати весь коментар
05.07.2021 16:17 Відповісти
Хреново. Пришли, вроде как "для усиления на время учений", но боюсь что уже не уйдут. А вот наши друзья после Си Бриза 100% по домам.
показати весь коментар
05.07.2021 16:23 Відповісти
Ничё щас "Ашот" падтяницца и заблакирует увесь мардорский хлоть.
показати весь коментар
05.07.2021 17:40 Відповісти
ОККУПАНТЫ ЧЕРТОВЫ !!!
показати весь коментар
05.07.2021 16:24 Відповісти
язвить и смеяться можно сколько угодно, но неплохо было бы самим что то делать, а у нас кроме списанных американских корыт и обещания в 24 году сдать разведовательный корабль что есть? а кацапы по подлодке да корветику минимум в год спускают.
показати весь коментар
05.07.2021 16:51 Відповісти
А линкоры праисфотсва рашенавай кузни.
показати весь коментар
05.07.2021 17:42 Відповісти
Щас так стараться будут, шо шото спалят, попугать би их истребителями или борбардировщиками, шо начнется))))
показати весь коментар
05.07.2021 17:12 Відповісти
То ане плывут на миталалом сдавацца.
показати весь коментар
05.07.2021 17:43 Відповісти
Будут топить?
показати весь коментар
05.07.2021 21:17 Відповісти
Главная задача военного флота - обеспечение свободы торговли путем контроля коммуникаций. Только в этом случае колоссальные расходы на флот окупаются. Но для Российской империи военно-морской флот был исключительно силовым аргументом в споре с противником. Причем аргументом, который был, но предъявить его было крайне сложно по чисто техническим причинам - на севере флот был заперт в стылой Балтийской луже, и вопрос его пропуска в океан зависел от благорасположения Швеции, Дании, Великобритании, В меньшей степени - Франции, Голландии и Пруссии. На юге относительно свободно русские могли плавать исключительно в Черном море, выход из которого контролировали турки.

Но даже если его и выпускают - в чем смысл выхода? Наличие кораблей абсолютно не имеет смысла, если в вашем распоряжении нет операционных баз, а их у русских не было. И вот тут мы подходим к выводу, который просто разрывает шаблон у поцреотни - императорский военно-морской флот, содержание которого ложилось непосильным бременем на русского мужика, использовался чаще всего в интересах других морских держав. Пример - три https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 архипелагские экспедиции : дважды русские лили кровь в интересах Британии, второй раз - в интересах Британии и Франции. Чесменская победа, взятие Корфы, виктории при Афоне и Дарданеллах, разгром турецкого флота при Наварине - какой профит получила от всего этого Россия? Никакого, все тактические достижения неизменно оказывались утраченными в результате неизбежных стратегических провалов.
https://kungurov.livejournal.com/288213.html
Кстати, обратите внимание - в русской Википедии эпически-бесславный финал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F второй архипелагской экспедиции не отражен, лиссабонское пленение не упомянуто ни одним словом. Это я к тому, что Википедия - источник очень специфический. Он отражает не столько реальность, сколько попытки авторов навязать желаемое представление о ней.
показати весь коментар
05.07.2021 22:58 Відповісти
Известна расхожая фраза, что история повторяется дважды - сначала, как трагедия, потом - как фарс. Если самозатопление Черноморского флота в 1854 г. проходило по категории «трагедия», то вторая подобная акция - это однозначно фарс: вопрос решался голосованием - сдаваться немцам, сражаться или топиться. 1000 участников референдума высказались за то, чтобы дать бой, 900 проголосовало за сдачу, 450 матросов выразили поддержку идее затопить нахер эти ржавые корыта и айда по домам. Но традиции фальсификации итогов голосования, видимо, зашиты в генетический код россиянского начальства, и командующий флотом Тихменев, посовещавшись с офицерами, объявил, что победили сторонники затопления.
Судьба самого современного черноморского линкора «Воля» («Император Александр III») - это просто песня какая-то. 29 апреля он, дабы не быть захваченным немцами, сдался Украине. Так что формально Украина была два дня великой морской державой - целый линейный флот имела.
показати весь коментар
05.07.2021 23:08 Відповісти
, немцы решили одолжить гетманский линкор, даже не ставя Скоропадского в известность, что он у него есть. Поняв это, «Воля» сдалась обратно советской России и бежала в Новороссийск, откуда, после того, как команда проголосовала за сдачу, он вернулся в Севостополь и капитулировал-таки перед немцами. После того, как немцы проиграли войну, на линкоре вновь подняли андреевский флаг. Но скоро ему пришлось сдаться анличанам, которые увели корабль в Турцию, но потом передали белым. Линкор, переименованный в «Генерал Алексеев» немного повоевал с красными в качестве флагмана белого флота, и в 1920 г. после поражения последних снова бежал, на этот раз в Тунис, где сдался на милость французов. Франция после признания СССР формально обязалась вернуть корабли белой эскадры (те, что отказались топиться в Цемесской бухте) Советскому Союзу, но потребовала плату за стоянку в Бизерте. Советская комиссия ввиду плачевного состояния корабля посчитала его выкуп в 1924 г. не оправдывающим себя. В итоге линкор продолжил гнитьтам еще 12 лет, пока не был был порезан французами на лом.
показати весь коментар
05.07.2021 23:09 Відповісти
 
 