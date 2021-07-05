Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze
На тлі міжнародних навчань Sea Breeze російські військові посилюють угруповання кораблів в Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калібр" "Адмірал Ессен", які повертаються після навчань із Середземного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
В цей час вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор, повідомив Чорноморський флот РФ в понеділок.
За словами військових, кораблі здійснюють перехід із Середземного моря в пункт постійного базування в окупованому Севастополі.
"Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - повідомив Чорноморський флот РФ.
Нагадаємо, в Чорному морі сьогодні відбуваються міжнародні навчання Sea Breeze за участю кораблів США, інших членів НАТО і їхніх партнерів.
У навчаннях цього року будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових з 32 країн.
Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.
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О как. "Маскву" выходит всё-таки отремонтировали.
до 74 ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-2 RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Ross_%28DDG-71%29#cite_note-multiplate4-3 [3]
Це Бриз за один день мог расфуярить весь Крымский кцапский флот вместе с Новороссийском и Сочи, бла. Смешно.
Чайки кричат на закате
Ашот где то рядом
И кстати о ...вонючих газах....заметили?????
Російська компанія «Газпром» не стала бронювати потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Закупівлі провели на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.
Готовятся...!!!!
Но даже если его и выпускают - в чем смысл выхода? Наличие кораблей абсолютно не имеет смысла, если в вашем распоряжении нет операционных баз, а их у русских не было. И вот тут мы подходим к выводу, который просто разрывает шаблон у поцреотни - императорский военно-морской флот, содержание которого ложилось непосильным бременем на русского мужика, использовался чаще всего в интересах других морских держав. Пример - три https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 архипелагские экспедиции : дважды русские лили кровь в интересах Британии, второй раз - в интересах Британии и Франции. Чесменская победа, взятие Корфы, виктории при Афоне и Дарданеллах, разгром турецкого флота при Наварине - какой профит получила от всего этого Россия? Никакого, все тактические достижения неизменно оказывались утраченными в результате неизбежных стратегических провалов.
https://kungurov.livejournal.com/288213.html
Кстати, обратите внимание - в русской Википедии эпически-бесславный финал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F второй архипелагской экспедиции не отражен, лиссабонское пленение не упомянуто ни одним словом. Это я к тому, что Википедия - источник очень специфический. Он отражает не столько реальность, сколько попытки авторов навязать желаемое представление о ней.
Судьба самого современного черноморского линкора «Воля» («Император Александр III») - это просто песня какая-то. 29 апреля он, дабы не быть захваченным немцами, сдался Украине. Так что формально Украина была два дня великой морской державой - целый линейный флот имела.