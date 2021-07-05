Росія посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

На тлі міжнародних навчань Sea Breeze російські військові посилюють угруповання кораблів в Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калібр" "Адмірал Ессен", які повертаються після навчань із Середземного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

В цей час вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор, повідомив Чорноморський флот РФ в понеділок.

За словами військових, кораблі здійснюють перехід із Середземного моря в пункт постійного базування в окупованому Севастополі.

"Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - повідомив Чорноморський флот РФ.

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Нагадаємо, в Чорному морі сьогодні відбуваються міжнародні навчання Sea Breeze за участю кораблів США, інших членів НАТО і їхніх партнерів.

У навчаннях цього року будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових з 32 країн.

Нагадаємо, 2 липня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що через навчання Sea Breeze Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі. Він зазначив, що під час навчань Росія відпрацьовує різні способи ураження угруповань, які створюються в Чорному морі, але її спроби продемонструвати силу не співставні з потенціалом країн, які беруть участь у Sea Breeze.