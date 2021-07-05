Сім'я потрапила в ДТП на Херсонщині: батько загинув, матір з двома дітьми госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на території Каховського району в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Поліцейські встановили, що ДТП сталося біля с. Петропавлівка на перехресті нерівнозначних доріг автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

"Водій автомобіля "ВАЗ 2107", рухаючись по другорядній дорозі, не обрав безпечної швидкості руху, не надав переваги в русі та здійснив зіткнення з автобусом марки "MAN", яким керував 30-річний водій, що рухався по головній дорозі", - сказано в повідомленні.

Як повідомив начальник відділу слідчого управління ГУНП Дмитро Думанський, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала родина.

"50-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці пригоди. Його 40-річна дружина та 10-річний син госпіталізовані у хірургічне відділення лікарні, а 7-річна донька в тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Каховської районної лікарні. Водій "МАНу" та його напарник не постраждали", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі потерпілого). Наразі встановлюються можливі свідки автопригоди та призначене проведення необхідних експертиз.



Фото: сайт Нацполіції