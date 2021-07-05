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Новини ДТП
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Сім'я потрапила в ДТП на Херсонщині: батько загинув, матір з двома дітьми госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на території Каховського району в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Поліцейські встановили, що ДТП сталося біля с. Петропавлівка на перехресті нерівнозначних доріг автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

"Водій автомобіля "ВАЗ 2107", рухаючись по другорядній дорозі, не обрав безпечної швидкості руху, не надав переваги в русі та здійснив зіткнення з автобусом марки "MAN", яким керував 30-річний водій, що рухався по головній дорозі", - сказано в повідомленні.

Як повідомив начальник відділу слідчого управління ГУНП Дмитро Думанський, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала родина.

Сімя потрапила в ДТП на Херсонщині: батько загинув, матір з двома дітьми госпіталізовано 01

"50-річний водій легковика від отриманих травм загинув на місці пригоди. Його 40-річна дружина та 10-річний син госпіталізовані у хірургічне відділення лікарні, а 7-річна донька в тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Каховської районної лікарні. Водій "МАНу" та його напарник не постраждали", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі потерпілого). Наразі встановлюються можливі свідки автопригоди та призначене проведення необхідних експертиз.

Сімя потрапила в ДТП на Херсонщині: батько загинув, матір з двома дітьми госпіталізовано 02
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

ДТП (4468) Нацполіція (15186) смерть (6754) Херсонська область (5773)


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Топ коментарі
+4
Дело не в морально устаревших моделях советского автопрома, а в огромном болте, который положили все и вся на правила дорожного движения и культуру взаимного уважения на дороге.
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05.07.2021 18:58
+1
До чего надо было довести народ, что тот до сих пор передвигается на совковых 40-летних гнилых капсулах смерти, в которых даже при аварии на 50 км/ч выжить - большое везение?
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05.07.2021 18:00
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05.07.2021 15:21 Відповісти
До чего надо было довести народ, что тот до сих пор передвигается на совковых 40-летних гнилых капсулах смерти, в которых даже при аварии на 50 км/ч выжить - большое везение?
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05.07.2021 18:00 Відповісти
Дело не в морально устаревших моделях советского автопрома, а в огромном болте, который положили все и вся на правила дорожного движения и культуру взаимного уважения на дороге.
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05.07.2021 18:58 Відповісти
ДТП случаются даже в законопослушной Германии, другое дело, что против современных автомобилей у ТАЗа нет просто никаких шансов. Даже будь он только что с конвеера - что он может противопоставить современному почти двухтонному кроссовку в современном темпе езды и с нынешними скоростями? А на наших дорогах таких машин как минимум половина.
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05.07.2021 23:13 Відповісти
Тоді мото техніки апріорі на дорогах не повинно бути...
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05.07.2021 23:30 Відповісти
Ну, це апріорі суіцидники. До них питань нема.
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06.07.2021 08:38 Відповісти
І просто цікавий факт. Бачів німців на совкових авто. Купують як колекційні цікавинки. Ніви, жигулі та Москвіч.
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05.07.2021 23:32 Відповісти
І тримають їх у гаражах, а виїзджають виключно по вихідних та в межах свого дорфу. Мало кому прийде у голову суватися на них на автобан.
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06.07.2021 08:44 Відповісти
Такі авто, зазвичай, побачити на автобані - рідкість, бо їх дійсно мало. А ось европейську класику 50-60 на автобанах бачив. Суніваюся, що ці авто дотягують за рівнем безпеки до ******** авто. А колись бачив, як по автобану "топче" старий Ровер Міні. Якщо знаєте, то це мала скорлупка. Фура її навіть не відчує.
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06.07.2021 08:56 Відповісти
не в этом дело.есть такие люди шо даже будучи при деньгах все равно купят ваз.
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05.07.2021 19:08 Відповісти
 
 