Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін

Головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли Україна вийде на колективний імунітет від коронавірусу і скільки потрібно для цього вакцинувати людей.

Про це Кузін розповів в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз про колективний імунітет говорити рано, оскільки кількість провакцинованих українців і тих, хто вже перехворів, не надто велика.

"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою. Проста математика показує, що це біля 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли. Результати будуть опубліковані у середині липня... Попередні цифри кажуть, що принаймні 32% людей перехворіло на коронавірсну хворобу... Тож, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету. Проте це недостатній показник, щоб ми не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснив головний санлікар.

Кузін додав, що достатній рівень колективного імунітету за даними ВООЗ - 75-80%.

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"Тому, швидше за все, ми стикнемося з осінньою хвилею. Вона може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих. Так і тим, що будуть мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени. А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця цього року", - підкреслив Кузін.