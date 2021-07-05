Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін
Головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли Україна вийде на колективний імунітет від коронавірусу і скільки потрібно для цього вакцинувати людей.
Про це Кузін розповів в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз про колективний імунітет говорити рано, оскільки кількість провакцинованих українців і тих, хто вже перехворів, не надто велика.
"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою. Проста математика показує, що це біля 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли. Результати будуть опубліковані у середині липня... Попередні цифри кажуть, що принаймні 32% людей перехворіло на коронавірсну хворобу... Тож, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету. Проте це недостатній показник, щоб ми не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснив головний санлікар.
Кузін додав, що достатній рівень колективного імунітету за даними ВООЗ - 75-80%.
"Тому, швидше за все, ми стикнемося з осінньою хвилею. Вона може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих. Так і тим, що будуть мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени. А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця цього року", - підкреслив Кузін.
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Но я вакцинирован.
так что какая нах разница - иди вакцинируйся чем тут на форуме срать
А об этом поговорим через 20 лет при таких тепах вакцинации.
Только всякие антиапрививочники сейчас начнут зраду разгонять, мол это шмурдяк.
В Украине зарегистрированы Пфайзер. Ковишилд (АстраЗенека) и Короновак. Первые две - без вопросов, единственные признаются в ЕС. А короноваком Китай себе эпидемию закончил за полгода.
Идите и прививайтесь антипрививочники недоделанные
Я - да.
К тому же, могут снова начаться качели для бизнеса "открыть-закрыть".
Так что, коснется всех, так или иначе.
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ZLusy
@LyudmilaMsk
А вот и ловите, …. из прошлого нынешнюю ситуацию