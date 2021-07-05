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Новини Коронавірус і карантин
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Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін

Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін

Головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли Україна вийде на колективний імунітет від коронавірусу і скільки потрібно для цього вакцинувати людей.

Про це Кузін розповів в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз про колективний імунітет говорити рано, оскільки кількість провакцинованих українців і тих, хто вже перехворів, не надто велика.

"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою. Проста математика показує, що це біля 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли. Результати будуть опубліковані у середині липня... Попередні цифри кажуть, що принаймні 32% людей перехворіло на коронавірсну хворобу... Тож, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету. Проте це недостатній показник, щоб ми не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснив головний санлікар.

Кузін додав, що достатній рівень колективного імунітету за даними ВООЗ - 75-80%.

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"Тому, швидше за все, ми стикнемося з осінньою хвилею. Вона може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих. Так і тим, що будуть мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени. А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця цього року", - підкреслив Кузін.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я так понял, увеличение темпов вакцинации с целью недопущения осеннего обострения даже не рассматривается?!
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05.07.2021 14:51
+2
Кузіну вже пора думати про те, що з ним зроблять вдячні громадяни, коли невтішні результати цих медичних експериментів стануть відомі більшості населення України...
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05.07.2021 14:56
+2
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html «Спутник V» оказался полным пшиком: миллионы россиян ждет смерть, а Путину и его челяди дадут Pfizer - Пионтковский 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5960 Основная российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» полностью дискредитирована. Как в самой России, так и за ее пределами…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#more-136607 Читать далее
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05.07.2021 15:00
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А то что половина прививок сделано или будет сделано тем кто уже переболел...как в эту формулу вставить??😀
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05.07.2021 14:41 Відповісти
далеко не все переболевшие идут в официальную статистику. я например не попал - болел дома, к врачу не ходил.
Но я вакцинирован.
так что какая нах разница - иди вакцинируйся чем тут на форуме срать
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05.07.2021 15:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ywZ7DR3YjE

А об этом поговорим через 20 лет при таких тепах вакцинации.
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05.07.2021 14:41 Відповісти
кто нашим дебилам доктор, что в очереди на вакцинацию нет очереди? свободно - приходи, колись.
Только всякие антиапрививочники сейчас начнут зраду разгонять, мол это шмурдяк.
В Украине зарегистрированы Пфайзер. Ковишилд (АстраЗенека) и Короновак. Первые две - без вопросов, единственные признаются в ЕС. А короноваком Китай себе эпидемию закончил за полгода.
Идите и прививайтесь антипрививочники недоделанные
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05.07.2021 15:44 Відповісти
Да, через год после начала антипрививочники виноваты, кто же еще. А пойти вакцинироваться сомнительным шмурдяком толкаясь в очередях и имея возможность гарантированно подхватить корону... Наф такое сомнительное удовольствие. И про Китай вообще с его "закончился" так же верится, как и ученым из Уханьской лаборатории.
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05.07.2021 16:19 Відповісти
Я так понял, увеличение темпов вакцинации с целью недопущения осеннего обострения даже не рассматривается?!
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05.07.2021 14:51 Відповісти
ты уже вакцинировался?
Я - да.
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05.07.2021 15:44 Відповісти
я тоже, но, как известно, это не гарантия, а подспорье, так сказать...
К тому же, могут снова начаться качели для бизнеса "открыть-закрыть".
Так что, коснется всех, так или иначе.
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05.07.2021 15:53 Відповісти
Воно і видно....
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05.07.2021 16:00 Відповісти
Кузіну вже пора думати про те, що з ним зроблять вдячні громадяни, коли невтішні результати цих медичних експериментів стануть відомі більшості населення України...
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05.07.2021 14:56 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html «Спутник V» оказался полным пшиком: миллионы россиян ждет смерть, а Путину и его челяди дадут Pfizer - Пионтковский 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5960 Основная российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» полностью дискредитирована. Как в самой России, так и за ее пределами…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#more-136607 Читать далее
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05.07.2021 15:00 Відповісти
О коллективном иммунитете от зелёных дебилов пора бы задуматся
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05.07.2021 15:46 Відповісти
https://twitter.com/LyudmilaMsk
https://twitter.com/LyudmilaMsk

ZLusy

@LyudmilaMsk
А вот и ловите, …. из прошлого нынешнюю ситуациюПро колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3838 Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3838

Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6934
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05.07.2021 16:25 Відповісти
 
 