Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування
74,9% українців серед тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Про це свідчать опубліковані 5 липня результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
71,7% опитаних заявили, що підтримують проведення референдуму про заборону продажу землі. Водночас 21% респондентів виступає проти такого референдуму, ще 7,2% – не визначилися з відповіддю.
Як зазначають соціологи, у разі проведення референдуму, на який винесуть запитання "Чи підтримуєте ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?", 65,2% українців проголосували б "за". 21,8% опитаних проголосували б "ні".
Водночас іще 6,5% респондентів сказали, що не стали б брати участі в голосуванні, а 6,4% – не визначилися з відповіддю.
Окрім того, 84,1% українців не підтримують продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Протилежної думки дотримується 12,1% опитаних. 3,8% респондентів не визначилися з відповіддю.
Опитування проводили із 22-го до 29 червня серед громадян віком понад 18 років, які живуть у 107 населених пунктах усіх регіонів України, окрім окупованого Криму. У Луганській та Донецькій областях опитування проводили тільки на території, контрольованій українською владою. Усього опитано 2031 респондента методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, наближених до 50%; 2,9% – для показників, наближених до 25%; 2,2% – для показників, наближених до 12%; 1,5% – для показників, наближених до 5%.
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Не бійтесь: декілька років в Україні і людина вже не іноземець.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris ЯК висловився про Землю один з індіанських вождів: "Вы должны учить своих детей,что земля у их ног -Прах наших предков Тогда они будут почитать землю,в которой\кроются жизни нашего рода Земля-наша Мать Что бы ни случилось с землей Это случается и с ее детьми
-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";
-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".
По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
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На выборах продали УКРАИНУ , а счасс не хотят РЫНКА ЗЕМЛИ , -
Который существует в 98 % стран..
Толлько Израиль ( оочень маленкая территория ) и комунно- ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖЫМЫ..
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