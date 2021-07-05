Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування

74,9% українців серед тих, хто взяв би участь у референдумі, підтримали б заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це свідчать опубліковані 5 липня результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

71,7% опитаних заявили, що підтримують проведення референдуму про заборону продажу землі. Водночас 21% респондентів виступає проти такого референдуму, ще 7,2% – не визначилися з відповіддю.



Як зазначають соціологи, у разі проведення референдуму, на який винесуть запитання "Чи підтримуєте ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?", 65,2% українців проголосували б "за". 21,8% опитаних проголосували б "ні".



Водночас іще 6,5% респондентів сказали, що не стали б брати участі в голосуванні, а 6,4% – не визначилися з відповіддю.



Окрім того, 84,1% українців не підтримують продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Протилежної думки дотримується 12,1% опитаних. 3,8% респондентів не визначилися з відповіддю.

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Опитування проводили із 22-го до 29 червня серед громадян віком понад 18 років, які живуть у 107 населених пунктах усіх регіонів України, окрім окупованого Криму. У Луганській та Донецькій областях опитування проводили тільки на території, контрольованій українською владою. Усього опитано 2031 респондента методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, наближених до 50%; 2,9% – для показників, наближених до 25%; 2,2% – для показників, наближених до 12%; 1,5% – для показників, наближених до 5%.