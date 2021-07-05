"Слуга народу" Безугла повідомила, що "колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ"

Заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявляє, що колеги по комітету "змусили" її перенести розгляд законопроєкту про реформу СБУ на середу, 7 липня.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, мене сьогодні колеги попросили перенести розгляд реформи СБУ на середу. Боротьба триває", - зазначила Безугла.

Водночас, в коментарях під постом Безугла відмовилася назвати конкретні імена колег, які "змусили" її перенести розгляд законопроєкту про реформу СБУ. "Я поки не готова розкривати імена, це все-таки рідний комітет", - зазначила депутатка.





Народна депутатка "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова обурилася такою ситуацією, зазначивши: "Минулого тижня обіцяли графік на цю. Про графік вже навіть перепитувати не буду. Маємо банальне скасування вже під час засідання і перенесення без деталей. Що робити тим, хто не зможе в середу бути присутнім? А то я вже сьогодні всі зустрічі скасувала, минулої середи сиділи чекали до 19 під вашим комітетом, скасувавши всі плани, але теж розгляд скасували".

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