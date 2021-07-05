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Новини
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"Слуга народу" Безугла повідомила, що "колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ"

Заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявляє, що колеги по комітету "змусили" її перенести розгляд законопроєкту про реформу СБУ на середу, 7 липня.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, мене сьогодні колеги попросили перенести розгляд реформи СБУ на середу. Боротьба триває", - зазначила Безугла.

Водночас, в коментарях під постом Безугла відмовилася назвати конкретні імена колег, які "змусили" її перенести розгляд законопроєкту про реформу СБУ. "Я поки не готова розкривати імена, це все-таки рідний комітет", - зазначила депутатка.

Слуга народу Безугла повідомила, що колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ 01
Слуга народу Безугла повідомила, що колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ 02

Народна депутатка "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова обурилася такою ситуацією, зазначивши: "Минулого тижня обіцяли графік на цю. Про графік вже навіть перепитувати не буду. Маємо банальне скасування вже під час засідання і перенесення без деталей. Що робити тим, хто не зможе в середу бути присутнім? А то я вже сьогодні всі зустрічі скасувала, минулої середи сиділи чекали до 19 під вашим комітетом, скасувавши всі плани, але теж розгляд скасували".

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Слуга народу Безугла повідомила, що колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ 03

Автор: 

СБУ (12835) реформи (3207) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+11
Безмозглая и рехформа СБУ. Фсё . пипец Службе.
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05.07.2021 14:53
+10
Безуглые и безмозглые, вы хоть туда не лезьте. Придут люди после вас и все проведут.
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05.07.2021 15:06
+9
"Слуги народа - Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов". И все, заметьте, с большой буквы
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05.07.2021 15:08
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Безмозглая и рехформа СБУ. Фсё . пипец Службе.
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05.07.2021 14:53 Відповісти
При чем Цензор в фамилии Безмозглая допустил кучу ошибок.
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05.07.2021 15:38 Відповісти
"Коллеги" это морские ракообразные из армейского борща?
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05.07.2021 14:53 Відповісти
скорее членистоголовые из сортира.
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05.07.2021 14:56 Відповісти
Скоріше - планктон з каналізації з під оп.
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05.07.2021 15:16 Відповісти
СССССИкуха, як тебе заставили????????7 тИ в такому комітеті і ссссссиш!!!!!!! який сенс з вас??? як з козла молоко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2021 14:55 Відповісти
бо ЇМ так треба

Про те, як прокремлівський шоубіз, який нам обрали у владу шанувальники Голобородьків і сватів, готує нас до передачі Кремлю. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 15:02 Відповісти
В понеділок і вівторок у "слуг" ще голов болить після вихідних)
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05.07.2021 14:57 Відповісти
снасильничали шоле? ))))
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05.07.2021 14:58 Відповісти
отже, пора нагадати

В Україні створили брошуру з практичними порадами, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни - https://uacrisis.org/uk/broshura-ns-vijna/amp?__twitter_impression=true
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05.07.2021 14:58 Відповісти
снасильничали Марусю... вот так, не водись с плохими пацанами
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05.07.2021 15:01 Відповісти
Безуглые и безмозглые, вы хоть туда не лезьте. Придут люди после вас и все проведут.
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05.07.2021 15:06 Відповісти
И за что конкретно, рыжая, твоя "борьба" продолжается?
И с кем, тоже не кошерно сказать?
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05.07.2021 15:06 Відповісти
Она не рыжая. Она -ржавая!)
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05.07.2021 15:20 Відповісти
"Слуги народа - Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов". И все, заметьте, с большой буквы
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05.07.2021 15:08 Відповісти
"все-таки родной комитет"....жаль что страна падчерица !!!
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05.07.2021 15:19 Відповісти
Поліція Авакова допомагає рейдерам косити зерно на чужому полі! Ось такі закони в Україні, а попереду нас чекає відкритий ринок землі і кривавий переділ під дахом МВС. Фермери змушені самостійно відбиватися від рейдерів, поки поліція їм допомагає.

https://twitter.com/highlander_free/status/1411380916451221506
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05.07.2021 15:23 Відповісти
Марьянка, сходи в салон до тьолки коли-котлеты. Ну ещё попробуй книжку почитать. Ну хоть какую-нибудь. А Буба и без тебя опозорится. Ну просто остогыдло твой ржавое тупое мурло. Пшланах!
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05.07.2021 15:27 Відповісти
Пытали как Зою Космедемьянскую
или дали денег что не смогла отказать??
У филиала ФСБ денег хватит купить всех депутатов
да еще и начальничок-друг поцЗедента
Бери деньги и молчи
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05.07.2021 15:37 Відповісти
"Слуга народу" Безугла повідомила, що "колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ" - Цензор.НЕТ 6250
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05.07.2021 16:28 Відповісти
Наша бєзопасность в надьожних руках ...
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05.07.2021 16:55 Відповісти
....спЭц по Электрици
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05.07.2021 17:23 Відповісти
Узеленские всего за полтора года такую хорошую охранку себе создали.
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05.07.2021 17:34 Відповісти
 
 