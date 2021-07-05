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Новини Коронавірус і карантин
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У регіонах України необхідно продовжувати нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, - нарада у Зеленського

У регіонах України необхідно продовжувати нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, - нарада у Зеленського

Кількіцсть активних хворих COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я повинна бути готова до протидії штаму "дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи. У зв'язку з цим Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручено скоординувати роботу з місцевою владою та надати пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

"Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", – сказав очільник уряду.

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Під час наради також було наголошено на важливості активізації роботи щодо впровадження електронних лікарняних у закладах охорони здоров’я.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А почему на фермах надои больше удоев на этом судьбоносном для страны совещании не обсудили?
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05.07.2021 14:58 Відповісти
ЗЕ проводит это совещание.
В регионах Украины необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3256
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05.07.2021 15:14 Відповісти
Охватить, расширить, обеспечить, увеличить, ускорить, нарастить!
Людей можно вывести из Совка. Совок из многих люде вывести не возможно.
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05.07.2021 15:12 Відповісти
Запускайте лотерею для ширнутих.
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05.07.2021 15:42 Відповісти
 
 