У регіонах України необхідно продовжувати нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, - нарада у Зеленського

Кількіцсть активних хворих COVID-19 в Україні зменшується, проте система охорони здоров'я повинна бути готова до протидії штаму "дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширення коронавірусу.

Водночас необхідно й надалі збільшувати кількість центрів вакцинації та продовжувати нарощувати її темпи. У зв'язку з цим Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручено скоординувати роботу з місцевою владою та надати пропозиції, як організувати більш активну вакцинацію громадян.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.

"Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", – сказав очільник уряду.

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Під час наради також було наголошено на важливості активізації роботи щодо впровадження електронних лікарняних у закладах охорони здоров’я.