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Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Греція зацікавлена в розвитку відносин з Україною і буде підтримувати європейську і євроатлантичну інтеграцію нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час спільної пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС, в НАТО. Ми можемо стати ідеальним союзником України в ЄС. Ми зацікавлені в розвитку відносин, оскільки, з одного боку, Україна - це частина Європи, але це і наша сусідня країна", - сказав Дендіас.

Він зазначив, що Україні варто більше використовувати положення Угоди про асоціацію з ЄС.

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"Ми підтримуємо вибір України в її вступі до НАТО, дотримання вимог НАТО. І ми працюємо над чітким дотриманням заходів безпеки, що стосується України, зокрема нашого військового флоту на Чорному морі", - вказав Дендіас.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував, що подякував главі МЗС Греції за спрощення умов поїздок громадян України до Греції, а також за непохитну підтримку Грецією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я розповів йому (главі МЗС Греції - ред.) про поточний стан справ на Донбасі, в окупованому Криму, уздовж українського кордону. На жаль, ситуація невтішна. Напруга зберігається", - зазначив глава МЗС України.

Кулеба також подякував Дендіасу за його слова про те, що Греція зацікавлена ​​в розширенні ЄС і підтримує європейські прагнення України.

Автор: 

Греція (599) НАТО (6457) Україна (5909) Євросоюз (13425) Дендіас Нікос (7)


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Топ коментарі
+6
Так нам ще треба Зеленського позбутись... а тоді вже думати про ЄС та НАТО.
Але боюсь, в казні лишиться велика діра.
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05.07.2021 15:27
+3
Греки за,естонці за. Одна херня, фріци й жабоїди проти.
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05.07.2021 15:30
+2
Жабоїди і німці присіли на газпромівське бабло , адже воно не пахне 😀
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05.07.2021 15:36
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Так нам ще треба Зеленського позбутись... а тоді вже думати про ЄС та НАТО.
Але боюсь, в казні лишиться велика діра.
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05.07.2021 15:27 Відповісти
Греки за,естонці за. Одна херня, фріци й жабоїди проти.
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05.07.2021 15:30 Відповісти
Греки в Евросоюзе сами на искусственном дыхании и ещё берутся Украину туда затащить.
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05.07.2021 15:28 Відповісти
Жабоїди і німці присіли на газпромівське бабло , адже воно не пахне 😀
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05.07.2021 15:36 Відповісти
Ну и правильно. Бубу с его ворами квартальными вот-вот снесут. А греки кагбэ предвидели...Оджеж конюнктурщики!)
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05.07.2021 15:40 Відповісти
Худшей поддежки, чем Греция, которая "в долг" и в ЕС и в НАТО, представить невозможно.

Хотя нет... ЗЕ ж поддержал украинскую сборную.
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05.07.2021 15:48 Відповісти
Слава Богу, хоть Кулеба, кажется, не нюхает. А то греки- греками, а у Бубы Кумар по расписанию!)
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05.07.2021 15:59 Відповісти
Украинским властям - нужно составить документ по вступлению в ЕС и в НАТО и нужно по всем странам ЕС и НАТО ездить дипломатам лучшим и собирать подпись одна за одной! И будут подписи легкие, а будут сложные, но дипломаты должны всеми способами добыть все подписи!
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05.07.2021 16:39 Відповісти
НАТО требует реформ, про ЕС вообще помолчим, не чокаясь. А НАТО может быть, если только картонные реформы, заменить во всех потемкинских деревнях и городах Украины... и за брехню сажать в тюрьмы, крапка!
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05.07.2021 17:19 Відповісти
Что-то меняется в Европе постепенно, греки традиционно всегда поддерживали Россию, но после того как путинский медведь нагло влез во внутригреческие дела они переосмысливают свою политику.
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06.07.2021 05:57 Відповісти
 
 