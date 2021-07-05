Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО, - глава МЗС Греції Дендіас

Греція зацікавлена в розвитку відносин з Україною і буде підтримувати європейську і євроатлантичну інтеграцію нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час спільної пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС, в НАТО. Ми можемо стати ідеальним союзником України в ЄС. Ми зацікавлені в розвитку відносин, оскільки, з одного боку, Україна - це частина Європи, але це і наша сусідня країна", - сказав Дендіас.

Він зазначив, що Україні варто більше використовувати положення Угоди про асоціацію з ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Греції Дендіас поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми підтримуємо вибір України в її вступі до НАТО, дотримання вимог НАТО. І ми працюємо над чітким дотриманням заходів безпеки, що стосується України, зокрема нашого військового флоту на Чорному морі", - вказав Дендіас.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував, що подякував главі МЗС Греції за спрощення умов поїздок громадян України до Греції, а також за непохитну підтримку Грецією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я розповів йому (главі МЗС Греції - ред.) про поточний стан справ на Донбасі, в окупованому Криму, уздовж українського кордону. На жаль, ситуація невтішна. Напруга зберігається", - зазначив глава МЗС України.

Кулеба також подякував Дендіасу за його слова про те, що Греція зацікавлена ​​в розширенні ЄС і підтримує європейські прагнення України.