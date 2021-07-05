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Шість нардепів не були на жодному засіданні Ради в червні, двоє - з'явилися лише на одне, - КВУ

Шість нардепів не були на жодному засіданні Ради в червні, двоє - з'явилися лише на одне, - КВУ

Комітет виборців України проаналізував відвідування народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у червні цього року

У результаті з'ясувалося, що 6 народних обранців не відвідали жодного засідання парламенту впродовж місяця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення КВУ в соціальній мережі "Фейсбук".

Всього в червні відбулося одинадцять пленарних засідань. Всі з них відвідали лише 291 народний депутат або 68% від складу Верховної Ради.

Шестеро осіб не були зареєстровані на жодному засіданні. Це Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа За життя"), Тарас Козак ("Опозиційна платформа За життя"), Олесь Довгий (позафракційний), Степан Івахів ("За майбутнє"), Леся Василенко ("Голос"), Вадим Столар ("Опозиційна платформа За життя").

Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, ймовірно, що відсутність Т. Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Л. Василенко – із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня.

Двоє народних депутатів були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні: Іван Калаур ("Слуга Народу") та Олександр Герега ("За майбутнє).

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Жан Беленюк ("Слуга Народу"), Максим Єфімов ("Довіра"), Юрій Солод ("Опозиційна платформа За життя"), Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа За життя") були зареєстровані лише на двох засіданнях, Віталій Борт ("Опозиційна платформа За життя") та Вадим Рабінович ("Опозиційна платформа За життя") – на трьох засіданнях із одинадцяти.

Порівняно із попереднім місяцем показники відвідування пленарних засідань майже не змінилися. У травні всі засідання Ради відвідали 286 народних депутатів, у червні – 291 нардеп.

Що стосується участі в голосуваннях Верховної Ради, то найактивніше голосували (натискали "за", "проти", "утримався) депутати "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь в 83% голосувань, депутати ЄС – 77%. Народні депутати фракції "Голос" долучилися до 69% голосувань, групи "Довіра" - 67%, ВО "Батьківщина" - 64%, групи "За майбутнє" - 54%. Найнижчі показники голосувань в депутатів "Опозиційної платформи За життя". В середньому вони голосували лише в 40% випадків.

Дані відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів.

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Автор: 

ВР (14979) депутат (1778) КВУ (135) прогул (84)


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Топ коментарі
+5
ну так лишить мандата депутатского. Нужно сделать, как в Англии, что люди отзывают депутатов, если те не выполняют обещаний предвыборных или по другим отклонениям. Ждать каждый раз перевыборов - это гниль системы! Ее нужно исправлять!
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05.07.2021 16:33
+4
Если работник не ходит на работу, то что с ним делают? Тоже самое надо и в данном случае. И зарплату вычесть за период нехождения
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05.07.2021 16:25
+4
Для того чтобы депутаты были качественными избиратели должны быть вменяемыми.
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05.07.2021 16:49
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Правила форума Рада форумчан
не для этого они платили за депутатство
чтобы по заседаниям шарится
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05.07.2021 16:24 Відповісти
Если работник не ходит на работу, то что с ним делают? Тоже самое надо и в данном случае. И зарплату вычесть за период нехождения
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05.07.2021 16:25 Відповісти
Уволить, и заставить выплатить штрафные санкции.
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05.07.2021 17:02 Відповісти
(c)
У Верховнiй РадI товклися депутаты,
Ну надо ж їм хоть якось зарплату відробляти,
А те, кто не прийшов, те також мали рацiю,
Бо то е не робота, а тiльки імітація
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05.07.2021 16:28 Відповісти
Зелене ДНОШесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ - Цензор.НЕТ 2163 Канал «ДОМ» Який фінансуємо ми зі своїх податків Який створений ЗЕ Показав Крим частиною держави-агресора Це відбулось у прогр\«Русскій днєвнік» Це «український канал»? Націоналістів назвали «радікаламі» Що далі? Будете путіна транслювати

Шесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ - Цензор.НЕТ 2722
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05.07.2021 16:30 Відповісти
ну так лишить мандата депутатского. Нужно сделать, как в Англии, что люди отзывают депутатов, если те не выполняют обещаний предвыборных или по другим отклонениям. Ждать каждый раз перевыборов - это гниль системы! Ее нужно исправлять!
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05.07.2021 16:33 Відповісти
Для того чтобы депутаты были качественными избиратели должны быть вменяемыми.
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05.07.2021 16:49 Відповісти
Нужен закон о посещаемости меньше 30 процентов, перевибори без права балотируваться и сокращать их в Два а лучше в Три раза
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05.07.2021 16:43 Відповісти
Леся Василенко має об'єктивну причину не відвідувати засідання.
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05.07.2021 17:07 Відповісти
Так, вона вагітна, але чомусь це не заважає їй відвідувати різноманітні зустрічі і конференції, світлини з яких вона регулярно постить у себе на ФБ
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05.07.2021 19:22 Відповісти
Жан Беленюк також має поважну причину-все ходить винюхує перехворівших на ковід.
Воно хоч грамотне,оце дитя олімпіади? В школу мабуть ходив як зараз на роботу.
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05.07.2021 17:22 Відповісти
им нужна неприкосновенность и корочка для кабинетов. ваши заседания им нах...й не нужны. тем более что в ВР все уже решено и куплено. большинство депутатов жмут на педаль по команде даже не понимая за что голосуют. ОП у нас все и закон и дышло.
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05.07.2021 18:32 Відповісти
Не був присутній на засіданнях, тобто на роботі! Цікаво в який спосіб понесе покарання за прогули хоч один з депутатів? Не уявляю ситуацію, коли б робітник не прийшов на роботу протягом одної зміни, і йому те зійшло з рук.
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05.07.2021 21:10 Відповісти
Два прогули без поважних причин, і нах на біржу! Тільки так.
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05.07.2021 22:21 Відповісти
а простой смертный который раз не пришел на работу, сразу на увольнение..
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06.07.2021 09:01 Відповісти
 
 