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Новини Хабарники
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Ексголову РДА на Хмельниччині засуджено на 9 років за вимагання $17,2 тис. хабаря, - Офіс генпрокурора

Ексголову РДА на Хмельниччині засуджено на 9 років за вимагання $17,2 тис. хабаря, - Офіс генпрокурора

Ексголову однієї з райдержадміністрацій Хмельницької області засуджено на 9 років за вимагання та отримання $17,2 тис. хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

У суді доведено, що колишній голова однієї з райдержадміністрації Хмельницької області з березня по серпень 2018 вимагав та отримав від представника підприємства 17 200 дол США неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення і затвердження технічної документації із землеустрою, а також укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення сільського господарства строком на 10 років.

Вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки і конфіскацією майна.

Зазначається, що вирок суду не набрав чинності.

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Автор: 

хабар (4707) Хмельниччина (914) Офіс Генпрокурора (3255)


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Следаки, якими керував ще Луценко (кажуть, що генпрокурор без освіти...), довели справу до суду і отримали його рішення. Яке рішення - то вже окрема справа. Бо ще буде апеляція...
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05.07.2021 17:31 Відповісти
А вот если б требовал 17,2млн. долларов - гулял бы себе спокойно.
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05.07.2021 20:46 Відповісти
 
 