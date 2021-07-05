Ексголову РДА на Хмельниччині засуджено на 9 років за вимагання $17,2 тис. хабаря, - Офіс генпрокурора

Ексголову однієї з райдержадміністрацій Хмельницької області засуджено на 9 років за вимагання та отримання $17,2 тис. хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

У суді доведено, що колишній голова однієї з райдержадміністрації Хмельницької області з березня по серпень 2018 вимагав та отримав від представника підприємства 17 200 дол США неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення і затвердження технічної документації із землеустрою, а також укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення сільського господарства строком на 10 років.

Вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки і конфіскацією майна.

Зазначається, що вирок суду не набрав чинності.

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