Намісник Києво-Печерської Лаври Павло просить у Кабміну грошей на ремонт лабіринтів ближніх печер

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел (Лебідь) написав листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю з проханням розглянути можливість виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт у лабіринтах Ближніх печер.

Про це йдеться в повідомленні центру інформації УПЦ (МП) в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може привести до людських жертв, наголошується в листі.

Намісник лаври просить допомогти зберегти пам'ятник архітектури національного значення - "Лабіринти Ближніх печер" (корпус № 90), який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Останнім часом збільшився рівень зволоженості грунтів. У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до непоправних втрат і людських жертв", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

У листі настоятеля лаври повідомляється, що внаслідок природних і техногенних факторів гідрологічні умови аварійних ділянок в лабіринті печер залишаються складними. Це дуже скоро може призвести до подальшого розвитку небезпечних і негативних гідрологічних процесів.

"Багаторічна амортизація і незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами і підтоплення печерного комплексу. Постійний моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості грунтів, де розташований пам'ятник, останнім часом істотно збільшився. За результатами неодноразово скликаних комісій техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо стану аварійних ділянок печер, ситуація визначена як надзвичайна регіонального масштабу", - повідомив митрополит Павел.

Він нагадав, що зазначені ділянки задіяні в паломницькому маршруті. А це означає, що "в разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до непоправних втрат і людських жертв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних масок і соцдистанції: парафіяни Києво-Печерської Лаври проігнорували карантинні обмеження на пасхальному богослужінні, - ЗМІ. ФОТО

У зв'язку зі сформованою ситуацією митрополит Павел попросив Дениса Шмигаля розглянути можливість виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації національного масштабу, а також видати відповідні доручення Мінекономики та Мінфіну.

Ближні або Антонієві печери - комплекс підземних печер в Києво-Печерській Лаврі. Ширина печер - 1,5 метра, висота - 2,5 метра. Загальна довжина підземних коридорів Ближніх печер становить 383 метра.

Печери складаються з трьох вулиць, пов'язаних між собою переходами. Головна вулиця - Печерна, до якої примикає найдавніша в Ближніх печерах церква Введення Богородиці в храм. Ще одне з найдавніших відгалужень в Ближніх печерах веде до так званої "загальної трапезної" печерських отців, де при преподобному Антонії братія збиралася на спільну трапезу. У печерах збереглася велика кількість житлових келій. Поховання преподобного Антонія розташоване в закритому завалом відгалуженні печер навпроти церкви в його честь, побудованої в кінці XVI - початку XVII століття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петицію за передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ створили на сайті Кабміну після формальної відповіді на неї Зеленського