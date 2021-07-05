Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 2 гектарів території і передали на знищення 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.