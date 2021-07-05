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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 2 гектарів території і передали на знищення 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (28580) Донбас (22356) найманці рф (2058) операція Об’єднаних сил (6725)


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Який режим кацапи три рази порушили?
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05.07.2021 17:40 Відповісти
Вопреки прогнозу погоды рашисты трижды шаманскими заклятиями вызывали гром среди ясного неба. Наверное так это докладывают зеледенту. Или он так воспринимает донесения с передка. Не разобрать. У него все так непросто в кокаиновых джунглях ОПы.
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05.07.2021 18:18 Відповісти
Кац предлагает сдатся!
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05.07.2021 17:52 Відповісти
потерь нет, - штаб ООС

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А где потери врага, открывавшего огонь?
200-х столько-то
300-х столько-то
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05.07.2021 17:54 Відповісти
 
 