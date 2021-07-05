Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зупинив дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 1 липня на адресу спостережної ради НАК "Нафтогаз України" про припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування розпорядження НАЗК.

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Рішення ОАСК логічно узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні "Нафтогазу" і свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону. У разі виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, і для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно повинно звернутися до суду, а не направляти припис до наглядової ради "Нафтогазу" чи до будь-якого іншого адресата", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".