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Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зупинив дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 1 липня на адресу спостережної ради НАК "Нафтогаз України" про припинення контракту з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування розпорядження НАЗК.

Читайте також: Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про його звільнення

Рішення ОАСК логічно узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні "Нафтогазу" і свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону. У разі виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, і для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно повинно звернутися до суду, а не направляти припис до наглядової ради "Нафтогазу" чи до будь-якого іншого адресата", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: 

Нафтогаз (4423) суд (11691) звільнення (2676) НАЗК (1686) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+11
А ви розігнать, розігнать.
Це не просто суд. Це портновське кодло, яке виконує всі забаганки зЕ-бені, які співпадають з інтересами фуйла, та нищить надію на цивілізоване майбутнє України.
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05.07.2021 17:55
+10
"А на нєт,*****,і суда нєт." Підпис- ОАСК. Тху,пля...
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05.07.2021 17:48
+8
Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5905
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05.07.2021 19:11
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"А на нєт,*****,і суда нєт." Підпис- ОАСК. Тху,пля...
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05.07.2021 17:48 Відповісти
да здгаствуєт наш самий чєсний і справєдлівий оаск!!!
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05.07.2021 17:51 Відповісти
А ви розігнать, розігнать.
Це не просто суд. Це портновське кодло, яке виконує всі забаганки зЕ-бені, які співпадають з інтересами фуйла, та нищить надію на цивілізоване майбутнє України.
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05.07.2021 17:55 Відповісти
об увольнении Витренко / Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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05.07.2021 18:11 Відповісти
Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5905
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05.07.2021 19:11 Відповісти
входит и выходит )))
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05.07.2021 19:31 Відповісти
ОАСК жидко дристанул в очередной раз...
Зебил, ну как там у тебя адженда не воняет?
Спрашивал у Вайдену почему мы не в НАТО, - вот именно поэтому, из-за сраного ОАСК!
Делать что-то будешь, чучело пустоголовое?!
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05.07.2021 19:45 Відповісти
Окружной суд работае на банду.
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05.07.2021 20:16 Відповісти
Слово "витренко" у меня ассоциирует только с лозунгом его мамки - "НАТО - НЕТ" .......
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05.07.2021 20:28 Відповісти
Пора тім паразітим зробити щось корисне! Нехай заборонять ЗИМУ! Останнфй час тах нехочу! А вони похоже можуть все!
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05.07.2021 20:40 Відповісти
Вот так вот просто.

Сначала ЗЕвласть нарушает закон и назначает Витренко.
Потом ЗЕвласть нарушает закон и не дает его уволить.
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06.07.2021 01:20 Відповісти
Когда уже этих ****** из ОАСК вешать будут?
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06.07.2021 02:31 Відповісти
Ну не знаю насчет вешать, но можно начать с материального, жечь их халупы, машины...
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06.07.2021 06:53 Відповісти
Якщо "виводи мєждународной юрідіческой компанії" є такими авторитетними, то навіщо суди взагалі? Ліквідувати всякі суди і мірятися "виводамі"!
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06.07.2021 09:29 Відповісти
Непонятно. что происходит: некоторые платежки за газ идут без показания расхода потребления газа. хотя суммы для оплаты выставлены и как правило раза в 3 завышены. Такое впечатление, что долги компаний спрятали в платежках ! То же происходит и с платежками на воду в Запорожской обл. г.Вольнянск : показания счетчика не учитывают и начисления за потребления идут баснословные, причем опят же не у всех - выборочно- у кого добавляют по 200 грн , а кому по 2 000!! Водоканал объясняет это тем, что перерасход воды разбрасывают на всех жителей ??!! На разбирательство в судах "простому смертному" денег нет .Просто какая-то анархия.в стране!
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06.07.2021 09:31 Відповісти
Не анархія, а ДИКТАТУРА ЛІБЕРАЛ-ПЛУТОКРАТІЇ!
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06.07.2021 10:08 Відповісти
 
 