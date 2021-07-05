Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці "Ізоляція", - Асєєв
МВД встановило особисті дані майже всієї адміністрації в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Але про підозри їм не повідомляють: роботу заблоковано прокуратурою.
Про це повідомив у фейсбуці колишній бранець терористів, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлені фото та особисті дані майже всієї адміністрації "Ізоляції", що є особистою заслугою нашого МВС - хлопці за рік зробили те, чого ніхто не робив всі 7 років. З цією інформацією нещодавно ми мали вийти на загальнонаціональний брифінг разом з МВС та генпрокуратурою - показати цих злочинців всьому світу, включно з їх російським громадянством. Але за два дні до брифінгу він був скасований у генпрокуратурі", - написав Асєєв.
Він додав, що через декілька днів після цього відсторонено від посади Гюндуза Мамедова, який вів "Ізоляцію" та десятки інших справ.
"Щойно мені задзвонили та повідомили, що прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат. Повністю заблокована й робота МВС по напрямку "Ізоляції": без прокуратури неможливі підозри", - написав він.
Асєєв просить президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію: повернути Мамедова на посаду і розблокувати роботу "департаменту війни" Офісу генпрокурора.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генпрокурор Ірина Венедіктова змінила керівника "департаменту війни". Замість Мамедова департаментом тепер керує Якубовський, Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.
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Да и чему удивляться - "та сторона" для зеленского "молодцы и свои парни"
Нє, ну, Станіслав в той час сам сидів в "Ізоляції", ні за кого не голосував, і не галасував... Але не варто йому було після звільнення розсипатися компліментарностями Зекловану... Ну, шо було, то було. То загуло, замнемо для ясності.
Ще під час невдалого минулорічного повстання білоруський режим не просто дозволяв опонентам виїзд, а навіть силоміць депортував лідерів опозиції до Литви, Польщі та України. Але наразі "Батька" повертається до призабутої радянської моделі, коли еміграція була рідкісним привілеєм, який режим дарував лише тим, кому вважав за потрібне. Відтепер Лукашенко сам визначатиме, кому можна відсиджуватись у Вільнюсі або Києві, а хто має сидіти у катівнях білоруського КГБ. Щоденно десятки, якщо не сотні білорусів перетинають український кордон у пошуках притулку, і "Батька" дав команду перекрити цю останню "дорогу життя", як раніше вже перекрив литовський та польський кордони.
Ну а на додаток до цієї страшної новини білоруси фактично отримали звістку про те, які саме покази з них вибиватимуть під тортурами, і в чому саме їм доведеться публічно каятись на судилищах в стилі 1937-го. Звісно ж, не йтиметься про участь у мирних протестах - опозиціонери виявляться "українськими шпигунами", "терористами, навченими у бандерівських таборах" та "диверсантами СБУ та ГУР", які готували криваву бійню за допомогою контрабандної української зброї. За потреби "слідчі" із ЛДНР допоможуть білоруським гебешникам правильно сформулювати звинувачення… - https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
Вкурив, чи ні?
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі, а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням, вбивствам та іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
За інформацією Асеєва, прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат Генпрокуратури. Також повністю заблокована робота МВС по напрямку «Ізоляції», бо без участі прокуратури неможливо висунути підозри.
Вам не здається, що це уже схема? Що ми вже бачили щось таке, коли важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори?
Державна зрада, про яку ми всі з вами говоримо теоретично, набуває цілком видимих практичних форм.»
= https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/961926667976175 Тамара Горіха Зерня =
ЗЕ - гоизменник и предатель Украины.