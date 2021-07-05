Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці "Ізоляція", - Асєєв

МВД встановило особисті дані майже всієї адміністрації в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Але про підозри їм не повідомляють: роботу заблоковано прокуратурою.

Про це повідомив у фейсбуці колишній бранець терористів, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлені фото та особисті дані майже всієї адміністрації "Ізоляції", що є особистою заслугою нашого МВС - хлопці за рік зробили те, чого ніхто не робив всі 7 років. З цією інформацією нещодавно ми мали вийти на загальнонаціональний брифінг разом з МВС та генпрокуратурою - показати цих злочинців всьому світу, включно з їх російським громадянством. Але за два дні до брифінгу він був скасований у генпрокуратурі", - написав Асєєв.

Він додав, що через декілька днів після цього відсторонено від посади Гюндуза Мамедова, який вів "Ізоляцію" та десятки інших справ.

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"Щойно мені задзвонили та повідомили, що прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат. Повністю заблокована й робота МВС по напрямку "Ізоляції": без прокуратури неможливі підозри", - написав він.

Асєєв просить президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію: повернути Мамедова на посаду і розблокувати роботу "департаменту війни" Офісу генпрокурора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генпрокурор Ірина Венедіктова змінила керівника "департаменту війни". Замість Мамедова департаментом тепер керує Якубовський, Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.

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