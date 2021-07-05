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Новини
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Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці "Ізоляція", - Асєєв

Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із в'язниці

МВД встановило особисті дані майже всієї адміністрації в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Але про підозри їм не повідомляють: роботу заблоковано прокуратурою.

Про це повідомив у фейсбуці колишній бранець терористів, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлені фото та особисті дані майже всієї адміністрації "Ізоляції", що є особистою заслугою нашого МВС - хлопці за рік зробили те, чого ніхто не робив всі 7 років. З цією інформацією нещодавно ми мали вийти на загальнонаціональний брифінг разом з МВС та генпрокуратурою - показати цих злочинців всьому світу, включно з їх російським громадянством. Але за два дні до брифінгу він був скасований у генпрокуратурі", - написав Асєєв.

Він додав, що через декілька днів після цього відсторонено від посади Гюндуза Мамедова, який вів "Ізоляцію" та десятки інших справ.

Читайте також: Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев. ФОТО

"Щойно мені задзвонили та повідомили, що прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат. Повністю заблокована й робота МВС по напрямку "Ізоляції": без прокуратури неможливі підозри", - написав він.

Асєєв просить президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію: повернути Мамедова на посаду і розблокувати роботу "департаменту війни" Офісу генпрокурора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що генпрокурор Ірина Венедіктова змінила керівника "департаменту війни". Замість Мамедова департаментом тепер керує Якубовський, Мамедова позбавили доступу до державної таємниці.

Читайте також: Якубовський позбавив Мамедова доступу до держтаємниці: комусь дуже не подобається активність України у справі МН17, - Решетилова

Офіс генпрокурора блокує притягнення до відповідальності окупантів із вязниці Ізоляція, - Асєєв 01

Автор: 

ізоляція (62) Мамедов Гюндуз (102) Асєєв Станіслав (59) Якубовський Максим (14) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+26
Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности наемников из тюрьмы "Изоляция", - Асеев - Цензор.НЕТ 6198
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05.07.2021 18:37
+20
точнее - "100% своя прокурорша зеленского"...
Да и чему удивляться - "та сторона" для зеленского "молодцы и свои парни"
Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности наемников из тюрьмы "Изоляция", - Асеев - Цензор.НЕТ 512
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05.07.2021 18:37
+20
Всем советую прочитать книку Асеева "Світлий шлях". То ,что делается в донетском концлагере "Изоляция" сродни застенкам гестапо и берет свое начало в **********.
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05.07.2021 18:42
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точнее - "100% своя прокурорша зеленского"...
Да и чему удивляться - "та сторона" для зеленского "молодцы и свои парни"
Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности наемников из тюрьмы "Изоляция", - Асеев - Цензор.НЕТ 512
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05.07.2021 18:37 Відповісти
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05.07.2021 18:37 Відповісти
Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности наемников из тюрьмы "Изоляция", - Асеев - Цензор.НЕТ 6198
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05.07.2021 18:37 Відповісти
барига, що ти дєлаєш! астанавісь праклятий
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05.07.2021 18:38 Відповісти
Всем советую прочитать книку Асеева "Світлий шлях". То ,что делается в донетском концлагере "Изоляция" сродни застенкам гестапо и берет свое начало в **********.
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05.07.2021 18:42 Відповісти
а ми два роки тому попереджали...
Нє, ну, Станіслав в той час сам сидів в "Ізоляції", ні за кого не голосував, і не галасував... Але не варто йому було після звільнення розсипатися компліментарностями Зекловану... Ну, шо було, то було. То загуло, замнемо для ясності.
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05.07.2021 18:44 Відповісти
У Зелі там сваі люді.
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05.07.2021 18:50 Відповісти
смерть зеленым окупантам!
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05.07.2021 18:52 Відповісти
гнилий подляковий бот https://censor.net/ru/user/451550 обізвав Станіслава псом, дослівно "пєси лають, караван йде!". Благо, видать, адміни помітили і знесли...
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05.07.2021 18:53 Відповісти
Чому дивуватись? 100% ЗЕ- прокурорша
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05.07.2021 18:54 Відповісти
...Після демонстративної посадки іноземного літака та викрадення Протасевича "Батька" продовжує демонструвати опонентам режиму, що від репресій не так просто сховатись. Він ламає практику, яка де-факто дотримувалась на більшій частині пострадянського простору, і полягала у тому, що для опозиції завжди є "план Б" - еміграція. Тікай від диктатури у вільний світ, живи собі там, і не заважай диктаторові порядкувати в підкореній країні.
Ще під час невдалого минулорічного повстання білоруський режим не просто дозволяв опонентам виїзд, а навіть силоміць депортував лідерів опозиції до Литви, Польщі та України. Але наразі "Батька" повертається до призабутої радянської моделі, коли еміграція була рідкісним привілеєм, який режим дарував лише тим, кому вважав за потрібне. Відтепер Лукашенко сам визначатиме, кому можна відсиджуватись у Вільнюсі або Києві, а хто має сидіти у катівнях білоруського КГБ. Щоденно десятки, якщо не сотні білорусів перетинають український кордон у пошуках притулку, і "Батька" дав команду перекрити цю останню "дорогу життя", як раніше вже перекрив литовський та польський кордони.
Ну а на додаток до цієї страшної новини білоруси фактично отримали звістку про те, які саме покази з них вибиватимуть під тортурами, і в чому саме їм доведеться публічно каятись на судилищах в стилі 1937-го. Звісно ж, не йтиметься про участь у мирних протестах - опозиціонери виявляться "українськими шпигунами", "терористами, навченими у бандерівських таборах" та "диверсантами СБУ та ГУР", які готували криваву бійню за допомогою контрабандної української зброї. За потреби "слідчі" із ЛДНР допоможуть білоруським гебешникам правильно сформулювати звинувачення… - https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
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05.07.2021 18:58 Відповісти
А ще слід зробити правильні висновки, адже наша гібридна Війна Світів, війна між світом вільних громадян та світом кагебешних диктаторів ще дуже далека від завершення, і ми досі на її передовій. Приклад Білорусі з усім трагізмом та з усією ясністю показує, що було б зараз із нами, якби ми сім з половиною років тому вчинили фатальну помилку, яку на жаль зробили білоруські повстанці - послухались наших "білих польтечок", "нобелівських лауреатів" та "легальних опозиціонерів" і не стали на шлях збройного опору диктатурі. Проти нас - екзистенційний ворог всіх та всяких прав та свобод, як окремої людини, так і цілих націй. Проти такого ворога дозволено все, що призводить до перемоги - адже у разі поразки проти тих хто програв також нема недозволеного. Не забуваємо гіркий білоруський урок, якщо (коли?) знову доведеться обирати між "білими рукавичками" та захистом нашої свободи.

https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
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05.07.2021 19:07 Відповісти
Як зе прокурорша може звинувачувати своїх ?????
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05.07.2021 18:59 Відповісти
Блокує, бо дивиться у завтрашній день. А що, як?..
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05.07.2021 20:44 Відповісти
о чем это говорит? что в прокуратуре украины сегодня работают и правят бал сепары и прокремлёвские? и как же мы дошли до жизни такой? у вас есть другие объяснения этом?
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05.07.2021 20:49 Відповісти
як дійшли? Ну-ка, згадай, як ти Ю.Луценка обзивав, коли він був генпрокурором?
Вкурив, чи ні?
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05.07.2021 21:41 Відповісти
« Цими дням мав відбутися загальнонаціональний брифінг за участю МВС та Генпрокуратури, на якому повинні були оприлюднити ключові дані по «Ізоляції», у тому числі прізвища, особисті даті та фотографії адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі, а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням, вбивствам та іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
За інформацією Асеєва, прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат Генпрокуратури. Також повністю заблокована робота МВС по напрямку «Ізоляції», бо без участі прокуратури неможливо висунути підозри.
Вам не здається, що це уже схема? Що ми вже бачили щось таке, коли важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори?
Державна зрада, про яку ми всі з вами говоримо теоретично, набуває цілком видимих практичних форм.»
= https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/961926667976175 Тамара Горіха Зерня =
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05.07.2021 21:02 Відповісти
ЗЕвласть системно сливает все, что может серьезно угрожать Роисе.

ЗЕ - гоизменник и предатель Украины.
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06.07.2021 01:18 Відповісти
ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира, со своей подельницей венедиктовой прикрывают преступления против Украины!
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06.07.2021 03:51 Відповісти
Ни полиция, ни прокуратура не работают. Вообще хоть один госинститут выполняет свои функции нормально? Я за внешнее управление хотя бы на 2-3 года.
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06.07.2021 13:11 Відповісти
 
 