Російського коментатора Губернієва внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Він вважає, що "український народ" допоможе скасувати це рішення

Російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва з 1 червня внесено до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.

Радіо Свобода зазначає, що 22 червня Губернієв був ведучим концерту, який відбувся в окупованому Росією Севастополі. Відповідно до українського законодавства, в'їзд на півострів без проходження українського прикордонного контролю є порушенням.

Губернієв з іронією відреагував на внесення його до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Він опублікував відео, в якому заявив, що його внесли до списку за те, що останні десятиліття він підтримував і підтримує український спорт. "Може це за те, що я звертав увагу на те, що Андрій Шевченко і футболісти збірної України розмовляють російською. І саме російська мова об'єднувала команду, яка дуже непогано виступила на чемпіонаті Європи?", - сказав Губернієв. Російський спортивний коментатор вважає, що "український народ" зробить все, щоб скасувати це рішення.

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Загалом у списку вже є 204 особи.