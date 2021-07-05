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Російського коментатора Губернієва внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Він вважає, що "український народ" допоможе скасувати це рішення

Російського коментатора Губернієва внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Він вважає, що

Російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва з 1 червня внесено до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.

Радіо Свобода зазначає, що 22 червня Губернієв був ведучим концерту, який відбувся в окупованому Росією Севастополі. Відповідно до українського законодавства, в'їзд на півострів без проходження українського прикордонного контролю є порушенням.

Губернієв з іронією відреагував на внесення його до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Він опублікував відео, в якому заявив, що його внесли до списку за те, що останні десятиліття він підтримував і підтримує український спорт. "Може це за те, що я звертав увагу на те, що Андрій Шевченко і футболісти збірної України розмовляють російською. І саме російська мова об'єднувала команду, яка дуже непогано виступила на чемпіонаті Європи?", - сказав Губернієв. Російський спортивний коментатор вважає, що "український народ" зробить все, щоб скасувати це рішення.

Читайте також: Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП

Загалом у списку вже є 204 особи.

Автор: 

Крим (14168) Міністерство культури (757) росія (65301) чорний список (86)


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Топ коментарі
+37
и ответил украинский народ :

губерниеву - по губам да в рот...
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05.07.2021 19:04
+30
С какого путина этот имперский дегенерат решил что украинскому народу на него не пох... не всё равно?
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05.07.2021 19:05
+24
Вот так вот получается, оказывается русский язык объединил нашу сборную и она продвинулась дальше расисян... Почему-же тот же русский язык не помог собственно сборной Раисы выиграть ЧЕ, остаётся загадкой... Кароче одним пропагандоном меньше
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05.07.2021 19:06
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ну ок...дилдуху тебе на воротник
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05.07.2021 19:02 Відповісти
и ответил украинский народ :

губерниеву - по губам да в рот...
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05.07.2021 19:04 Відповісти
с зебуинов станется....
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05.07.2021 19:04 Відповісти
Ну, по чесноку, с ослом оманским он, как Филипп Киркоров, вместе в кино для дебилов не снимался. Так что маловероятно.
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05.07.2021 19:08 Відповісти
Та Ваши слова , тай до Бога
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05.07.2021 22:03 Відповісти
Прізвище яке зкріпне! Губєрнієв, мля... 📎📎📎
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05.07.2021 19:04 Відповісти
С какого путина этот имперский дегенерат решил что украинскому народу на него не пох... не всё равно?
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05.07.2021 19:05 Відповісти
Вот так вот получается, оказывается русский язык объединил нашу сборную и она продвинулась дальше расисян... Почему-же тот же русский язык не помог собственно сборной Раисы выиграть ЧЕ, остаётся загадкой... Кароче одним пропагандоном меньше
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05.07.2021 19:06 Відповісти
Пшол на бутылку с Шампани...
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05.07.2021 19:06 Відповісти
і підоросовичу "украинский народ помог отменить такое решение"...; хоча, не стільки весь народ, як 73/43%зебілів... які навіть не каються... А шо їм? - "акакаяразница"...
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05.07.2021 19:07 Відповісти
ничего себе зе дал понять, что можно отменить, притом "украинский народ".
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05.07.2021 19:08 Відповісти
Український нород скаже тобі
-"пішов ти )(уйлу у дупу"
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05.07.2021 19:23 Відповісти
какая отвратительная рожа...
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05.07.2021 19:25 Відповісти
мерзенна пика
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05.07.2021 19:36 Відповісти
Я да же и не собираюсь...да же палец об палец!
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05.07.2021 19:28 Відповісти
сидів би собі за порЄбріком,
алеж ні!! лізе воно тай лізе..паскуда
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05.07.2021 19:36 Відповісти
кацапсины-наглая iстота: их в двери-а они в окно лезут!
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05.07.2021 20:45 Відповісти
Когда у россиян будет свой россияшкинский или российский или московитский язык тогда и поговорим,русский это не ваше,вы сами говорите на чужом языке.
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05.07.2021 19:39 Відповісти
таки да: http://argumentua.com/stati/pochemu-nerusskii-russkii-yazyk «русский» язык-ето тюркско-болгарский | АРГУМЕНТ
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05.07.2021 20:53 Відповісти
Ше гірше - "кацапи" коли я їм це доводжу - "кирпичами срут"! "Русский язык" - це "українсько-угрофінсько-тюркський суржик", створений на основі спрощеного подніпровського діалекту української мови з наповненням його угрофінськими та тюркськими поняттями! Цей діалект туди принесли в 16-18 століттях випускники Києво-Могилянської академії та семінарій Подніпров"я, яких запрошували в Московію з-за "грамотності" Тобто "русский" - це своєрідний "слов"янський піджін-інгліш" для дикунів угро-фінського та тюркського походження! Зверни увагу на подібність закінчень в дієсловах подніпровського діалекту і "русскава нарєчія"! І там і там вони закінчуються на "Ь" - "бить" "курить" "копать! На це увагу кацапів і Володимир Даль звертав коли на питання "Где можно услышать самый чистый русский язык?" выдповыдав - "Поезжайте в Киевскую губернию!"
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05.07.2021 22:16 Відповісти
ну слуги народа поможет, они в этом не начинающие и имеет опыт.
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05.07.2021 19:39 Відповісти
куй тобi собачий, а не вiдмiну цього рiшення украiнським народом
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05.07.2021 19:41 Відповісти
Ну от нафіга ті списки? Закрити кордон геть для усіх цапів!
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05.07.2021 19:41 Відповісти
Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение - Цензор.НЕТ 6521
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05.07.2021 19:41 Відповісти
Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение - Цензор.НЕТ 5675
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05.07.2021 19:43 Відповісти
***** дав команду своїм дєбілам налагоджувати, трансформувати "дружбу народів" в "адін нарот"
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05.07.2021 19:46 Відповісти
ага. агитиравать за дружбу нескаких народав, но в адном, ****, бальшом гулаге
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05.07.2021 19:48 Відповісти
странно шо руский язык не обьединил сборную расеюшки которую драли все кому ни лень)
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05.07.2021 20:04 Відповісти
Губернієва не можна чіпати, більшої відрази від російського спорту після його коментарів, ніхто не здатен досягти.
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05.07.2021 20:10 Відповісти
Так а чем он хуже Киркорова😁😁😁😁😁?
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05.07.2021 20:21 Відповісти
Он, как Филька, Зеленскому "дупло" не развальцовывал!!! Не было между ними "дрючбы"!
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05.07.2021 22:18 Відповісти
А "Кіркорову" слабо
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05.07.2021 21:03 Відповісти
Когда эти узкие парашники поймут, что нет никакого российского языка?
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05.07.2021 21:30 Відповісти
Та ні... "народ" не відмінить... а ось "нарід" може...
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05.07.2021 22:28 Відповісти
Украинский народ хочет дать пендель под зад, а также просто мечатет/жаждет, когда же уже свинособаки забудут сюда дорогу!!!!
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05.07.2021 23:00 Відповісти
Распиарили здесь какую-то обезьяну. Я не хочу знать ни кто это такой, ни кто прочие 203, а списки тех, кто незаконно пересекает нашу границу, пускай составляют, кому это следует делать по должности.
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06.07.2021 05:42 Відповісти
 
 