Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик
Шкільний стадіон в НВК №122 в Дніпрі планується перетворити на сучасну спортивну зону, де займатися спортом зможуть не тільки учні, а й жителі району.
Фото і плани проєкту, який буде реалізовано у межах "Великого будівництва", опублікував у Facebook Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото - приклад нестандартного планування шкільного стадіону в ході його майбутньої реконструкції (якщо об'єктивно, то реконструювати особливо нічого, є просто територія, іменована в документах стадіоном, але таким вона від цього по суті не стає)", - написав Голик.
Оновлений спортивний простір включатиме в себе ігрові зони, зони для силових вправ і воркауту, гімнастичні зони, а також зони для ігор дітей молодшого віку.
На місці теперішнього пустиря буде зроблено мультифункціональне поле для гри в міні-футбол або баскетбол. Покриття цього та інших спортивних підзон буде зроблено з кольорового акрилового гумового покриття. Через всю територію влаштують бігову доріжку.
Нагадаємо, що до Дня Незалежності на київському ВДНГ відкриється унікальний урбан-парк для занять спортом.
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жаль что мало крытых теплых спортивных зон, с секциями и возможно бассейном...ибо лето у нас короткое ))) а в этом году ваще капризное ...