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Новини
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Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик

Шкільний стадіон в НВК №122 в Дніпрі планується перетворити на сучасну спортивну зону, де займатися спортом зможуть не тільки учні, а й жителі району.

Фото і плани проєкту, який буде реалізовано у межах "Великого будівництва", опублікував у Facebook Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.

Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик 01

"На фото - приклад нестандартного планування шкільного стадіону в ході його майбутньої реконструкції (якщо об'єктивно, то реконструювати особливо нічого, є просто територія, іменована в документах стадіоном, але таким вона від цього по суті не стає)", - написав Голик.

Оновлений спортивний простір включатиме в себе ігрові зони, зони для силових вправ і воркауту, гімнастичні зони, а також зони для ігор дітей молодшого віку.

Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик 02

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На місці теперішнього пустиря буде зроблено мультифункціональне поле для гри в міні-футбол або баскетбол. Покриття цього та інших спортивних підзон буде зроблено з кольорового акрилового гумового покриття. Через всю територію влаштують бігову доріжку.

Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик 03


Нагадаємо, що до Дня Незалежності на київському ВДНГ відкриється унікальний урбан-парк для занять спортом.

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Автор: 

Дніпро (3278) Голик Юрій (133) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+3
оманливе відчуття відсутності війни може дуже погано закінчитись.
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05.07.2021 19:52
+2
"Велике крадівництво" триває !!!Яка різниця ,як бабло пиляти-закатувати в асфальт ,чи заривати в землю !!!)))
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05.07.2021 19:52
+2
А завтра каждой женщине по мужику выдадут, каждой семье по квартире, блаблаблабла...Обещанияяяяяя!
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05.07.2021 19:56
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"Велике крадівництво" триває !!!Яка різниця ,як бабло пиляти-закатувати в асфальт ,чи заривати в землю !!!)))
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05.07.2021 19:52 Відповісти
"Спортивная зона" - это прекрасно! будет выпускать "спортивных зэков"
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05.07.2021 20:20 Відповісти
оманливе відчуття відсутності війни може дуже погано закінчитись.
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05.07.2021 19:52 Відповісти
так, гра влади в те що немає війни дуже небезпечна.
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05.07.2021 20:18 Відповісти
Игрень (если кому-то это что-то скажет)))
жаль что мало крытых теплых спортивных зон, с секциями и возможно бассейном...ибо лето у нас короткое ))) а в этом году ваще капризное ...
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05.07.2021 19:55 Відповісти
А завтра каждой женщине по мужику выдадут, каждой семье по квартире, блаблаблабла...Обещанияяяяяя!
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05.07.2021 19:56 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера!" ))))
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05.07.2021 19:58 Відповісти
І податки підняти з 5 до 20%.
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05.07.2021 20:08 Відповісти
може я щось не побачив - але де тренажер для гри на роялі? зе боїться конкуренції?
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05.07.2021 20:16 Відповісти
а какой то жилой комплекс там за компанию не построят?
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05.07.2021 20:24 Відповісти
Комбинация Зеленский+пустырь+Большая стройка, до боли напоминает
Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик - Цензор.НЕТ 745
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05.07.2021 20:30 Відповісти
Кличко такого б не допустил... Этот в любой дырке хмарочес возведет без паркингов, школ и тем более стадионов...
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05.07.2021 21:08 Відповісти
Напоминает журнал Юный техник, давно это было, но запомнилось, на Марсе будут яблони цвести.
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05.07.2021 21:14 Відповісти
 
 