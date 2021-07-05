Сучасну спортивну зону побудують на місці шкільного пустиря в Дніпрі, - Голик

Шкільний стадіон в НВК №122 в Дніпрі планується перетворити на сучасну спортивну зону, де займатися спортом зможуть не тільки учні, а й жителі району.

Фото і плани проєкту, який буде реалізовано у межах "Великого будівництва", опублікував у Facebook Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото - приклад нестандартного планування шкільного стадіону в ході його майбутньої реконструкції (якщо об'єктивно, то реконструювати особливо нічого, є просто територія, іменована в документах стадіоном, але таким вона від цього по суті не стає)", - написав Голик.

Оновлений спортивний простір включатиме в себе ігрові зони, зони для силових вправ і воркауту, гімнастичні зони, а також зони для ігор дітей молодшого віку.

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На місці теперішнього пустиря буде зроблено мультифункціональне поле для гри в міні-футбол або баскетбол. Покриття цього та інших спортивних підзон буде зроблено з кольорового акрилового гумового покриття. Через всю територію влаштують бігову доріжку.



Нагадаємо, що до Дня Незалежності на київському ВДНГ відкриється унікальний урбан-парк для занять спортом.

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