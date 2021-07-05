Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

5 липня внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 05 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень. Українських захисників було терміново евакуйовано і доставлено до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

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На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.