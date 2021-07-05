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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

5 липня внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 05 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень. Українських захисників було терміново евакуйовано і доставлено до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

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На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: 

обстріл (28580) поранення (2805) Донбас (22356) втрати (4403) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
Вчора, сьогодні ....
Наших захисників меншає щодня, а нікого особливо це не бентежить. Живуть собі за рахунок чиїхось життів, крові , поту, сльозам..
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05.07.2021 20:05
+23
А квартальный наркоман собрался с ****** встречаться и вопросы задавать!
Падаль...
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05.07.2021 20:13
+18
Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832

...
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05.07.2021 20:02
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Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832

...
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05.07.2021 20:02 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
.......................................
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05.07.2021 20:05 Відповісти
Вчора, сьогодні ....
Наших захисників меншає щодня, а нікого особливо це не бентежить. Живуть собі за рахунок чиїхось життів, крові , поту, сльозам..
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05.07.2021 20:05 Відповісти
Гинуть без права на самозахист...
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05.07.2021 20:20 Відповісти
Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9778
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05.07.2021 20:12 Відповісти
А квартальный наркоман собрался с ****** встречаться и вопросы задавать!
Падаль...
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05.07.2021 20:13 Відповісти
ну шо вовик, есть еще желание с куйлом встретится? если бы мы на кажды чих впопучленцев отвечали артой танками и градами подействовало бы лучше всяких встреч и безполезных переговоров! или давай план "Б" - полная заморозка отношений, стена и ров с крокодилами!
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05.07.2021 20:18 Відповісти
ЗЕленый калоед приказал не отвечать в ответ
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05.07.2021 20:21 Відповісти
Хай Бог милує.
Знову загиблий і поранені.
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05.07.2021 20:27 Відповісти
це початок.. а віслюк гнусавий про мир та очі...
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05.07.2021 20:32 Відповісти
це початок чергової екскалації
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05.07.2021 21:18 Відповісти
Далі буде гірше . ***** буде давить на віслюка......
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05.07.2021 21:07 Відповісти
Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7320
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05.07.2021 21:07 Відповісти
Просто на каждое такое действие должен быть действительно адекватный ответ! Прилетела мина - в ответ три залпа дивизиона 152-мм! И сразу кому-то перехочется кидать те мины…
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05.07.2021 21:24 Відповісти
Як би таку відповідь давали постійно з 2016 року (в 2014-2015 роках ще давали), то бажаючі постріляти "по украм" вже би закінчились. Але ж мінській пакт на користь пуйла зробив з українських бійців мішені в тирі.
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05.07.2021 23:06 Відповісти
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой.....

Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9581
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06.07.2021 09:51 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 584
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06.07.2021 09:53 Відповісти
 
 