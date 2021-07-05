Зеленський обговорив із секретарем СОТ Мікурією реформу української митниці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації доктором Куніо Мікурією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур", – зазначив Зеленський. Він зауважив, що українська митниця змінюється, покращується наповнення бюджету від її роботи, і це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.

Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає країні в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але, за його словами, Україна хотіла б іще більшої допомоги.

"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", – сказав Президент.

Мікурія висловив готовність надати експертів СОТ для методичного супроводу реформи та їхнього залучення до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.

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