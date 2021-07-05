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Зеленський обговорив із секретарем СОТ Мікурією реформу української митниці. ФОТО

Зеленський обговорив із секретарем СОТ Мікурією реформу української митниці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації доктором Куніо Мікурією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур", – зазначив Зеленський. Він зауважив, що українська митниця змінюється, покращується наповнення бюджету від її роботи, і це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.

Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає країні в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але, за його словами, Україна хотіла б іще більшої допомоги.

Зеленський обговорив із секретарем СОТ Мікурією реформу української митниці 01

"Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці", – сказав Президент.

Мікурія висловив готовність надати експертів СОТ для методичного супроводу реформи та їхнього залучення до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.

Читайте також: Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Автор: 

СОТ (219) Зеленський Володимир (23913) митниця (1873)


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Топ коментарі
+6
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
Седни маленький юбилей посадок.
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05.07.2021 20:24
+5
Обсудило не ЗЕбильное чмо а его советники. Если быть точнее.ОНО думать не умеет с рождения
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05.07.2021 20:24
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.07.2021 20:32
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во время обсуждения снюхали 3 дорожки...
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05.07.2021 20:21 Відповісти
Обсудило не ЗЕбильное чмо а его советники. Если быть точнее.ОНО думать не умеет с рождения
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05.07.2021 20:24 Відповісти
Лялька ,напхана тирсою,не спроможна на самостійну діяльність чи мислення !!! Дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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05.07.2021 20:31 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
Седни маленький юбилей посадок.
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05.07.2021 20:24 Відповісти
везде залез клоун -где только можно карманы набить
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05.07.2021 20:30 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.07.2021 20:32 Відповісти
Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни - Цензор.НЕТ 4182
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05.07.2021 20:44 Відповісти
А ОНО ЕЩЁ И В ТАМОЖНЕ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ?!
Впрочем в труселях своих и ленкеном лифчике кэш поди вывозил из Украины.
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05.07.2021 20:42 Відповісти
Зеледента за бабло надо показывать по всему миру на стадионах, вот когда наполнение бюджета будет рекордным. А то ездят по одному и бесплатно позырить...
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05.07.2021 20:49 Відповісти
клован завёз китайскую говновакцину для лохов, сам со своей шмарой
укололся пфайзером, тварь брехливая
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05.07.2021 21:04 Відповісти
Обсудил с Меркурием, короч
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05.07.2021 23:38 Відповісти
 
 