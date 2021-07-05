Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі
Прощання з Юрієм Письменним (позивні Феофан, Батько) відбудеться 7 липня в Спасо-Преображенському соборі міста Дніпро (площа Соборна, 1).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, почнеться церемонія об 11:00.
Поховають Героя в селі Старі Кодаки (район аеропорту).
Юрій Васильович Письменний (позивні Феофан, Батько) народився 4 березня 1962 року.
У 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Змолоду мріяти бути військовим медиком. Займався дрібним бізнесом. Після початку бойових дій в Україні вирушив добровольцем на фронт, проходив службу в 1-му добровольчому мобільному госпіталі імені Пирогова. Наприкінці 2018 року підписав зі ЗСУ контракт.
Був капітаном медичної служби, начальником медичного пункту 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 4 липня близько 14:00 в зоні проведення ООС в Донецькій області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.
У нього залишилися дружина, дочка і син.
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