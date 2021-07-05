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Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі

Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі

Прощання з Юрієм Письменним (позивні Феофан, Батько) відбудеться 7 липня в Спасо-Преображенському соборі міста Дніпро (площа Соборна, 1).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, почнеться церемонія об 11:00.

Поховають Героя в селі Старі Кодаки (район аеропорту).

Юрій Васильович Письменний (позивні Феофан, Батько) народився 4 березня 1962 року.

У 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Змолоду мріяти бути військовим медиком. Займався дрібним бізнесом. Після початку бойових дій в Україні вирушив добровольцем на фронт, проходив службу в 1-му добровольчому мобільному госпіталі імені Пирогова. Наприкінці 2018 року підписав зі ЗСУ контракт.

Був капітаном медичної служби, начальником медичного пункту 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 4 липня близько 14:00 в зоні проведення ООС в Донецькій області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

У нього залишилися дружина, дочка і син.

Автор: 

Дніпро (3281) похорон (1289) Донбас (22356) втрати (4406) Ян Осока (1495)


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Царствие Небесное герою....
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05.07.2021 20:56 Відповісти
Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре - Цензор.НЕТ 6276
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05.07.2021 21:07 Відповісти
Воевал и погиб как козак. И упокоится в Старых Кодаках, на месте Кодакской крепости- предшественника г. Днепра.
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05.07.2021 22:03 Відповісти
Такі козаки гинуть, нажаль. Нехай душа спочиває на небі.
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05.07.2021 22:23 Відповісти
Герої не вмирають
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05.07.2021 22:35 Відповісти
Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5267
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06.07.2021 00:06 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4823
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06.07.2021 09:55 Відповісти
 
 