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Новини Агресія Росії проти України
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У навчаннях Sea Breeze починається активна фаза: кораблі виходять у море

У навчаннях Sea Breeze починається активна фаза: кораблі виходять у море

Від завтра кораблі країн-учасниць Sea Breeze-2021 тренуватимуться в міжнародних водах Чорного моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, сьогодні в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна "Балта", а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

"Сьогодні ми побачили остаточні приготування морського компонента до проведення активної фази навчань. Зараз йде так звана передпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань", - заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze-2021 з українського боку.

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Хід тренувань прокоментував також представник Шостого флоту США Кріс Ровлі.

"Сценарій, який ми відпрацьовуємо, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. Навчання має оборонний характер, у нас є з'єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден-порушників", - сказав Ровлі.

Автор: 

Сі-Бриз (87) військові навчання (2776)


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Топ коментарі
+7
матрос кузя с бедоносца "Потешный" -
мечтает разжиться унитазом ,

но...очинь баицца палучить па зубам
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05.07.2021 21:15
+6
Наконец то.
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05.07.2021 21:08
+6
Це не навчання, а брутальна деморалізація "нєпабєдімой, тріжди ржавой мокшанской флотілії"
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05.07.2021 22:07
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Наконец то.
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05.07.2021 21:08 Відповісти
как близко от вышек укнафтогаза пройдут, остановятся ли у них?
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05.07.2021 21:38 Відповісти
А як тм потєшний роССійський флот? На чеку?
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05.07.2021 21:10 Відповісти
матрос кузя с бедоносца "Потешный" -
мечтает разжиться унитазом ,

но...очинь баицца палучить па зубам
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05.07.2021 21:15 Відповісти
может и на чеку, но лучше бы на бутылку
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05.07.2021 21:40 Відповісти
Трюмы к беспощадным залпам подготовлены, идет судорожный поиск посудин, которые будут играть роль искусственного заграждения на дне Черного моря, сеть радиолокационных станций (включая кипятильники в кунгах) подготовлены к включению и отпаду энергохвоста Крыма, бомбы намертво приварены к балочным держателям бомберов. И, да, бункер проветрен.
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05.07.2021 21:41 Відповісти
Издалека грозит. Потому что если близко подойдет, то будет играть роль условного противника. Что там: досмотр корабля?
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05.07.2021 22:39 Відповісти
Кораблі виходять в море, а у кацапсин взриваються пердаки
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05.07.2021 21:33 Відповісти
запасаемся попкорном
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05.07.2021 21:41 Відповісти
Бажано активну фазу навчань проводити у безпосередній близькості до півострова,заглянути у Севастополь з метою відшукання унітазів,що сп**ла срана вата із українських буксирчиків,героїчно захоплених рашенкозлами у 2018 році і заглянути у місцеве СІЗО,нари у яких так турботливо приготували для "відпочинку америкосів" скабеєво-поповичесько-соловйовські козлопіндоси і полюбуватись обісраними від переляку підштанниками повтікалих москалів.
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06.07.2021 07:53 Відповісти
русская шавка готовится бежать за автобусом НАТО, делая вид, шо вот прям сейчас укусит его за колесо.
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05.07.2021 21:55 Відповісти
Це не навчання, а брутальна деморалізація "нєпабєдімой, тріжди ржавой мокшанской флотілії"
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05.07.2021 22:07 Відповісти
рашинские корыта приготовили памперсы ?
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05.07.2021 22:08 Відповісти
Все корабли должны пройти кильватерным строем по знаменитому международному пути, в крымских терводах Украины.
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06.07.2021 01:15 Відповісти
 
 