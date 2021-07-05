У навчаннях Sea Breeze починається активна фаза: кораблі виходять у море

Від завтра кораблі країн-учасниць Sea Breeze-2021 тренуватимуться в міжнародних водах Чорного моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, сьогодні в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна "Балта", а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

"Сьогодні ми побачили остаточні приготування морського компонента до проведення активної фази навчань. Зараз йде так звана передпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань", - заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze-2021 з українського боку.

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Хід тренувань прокоментував також представник Шостого флоту США Кріс Ровлі.

"Сценарій, який ми відпрацьовуємо, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. Навчання має оборонний характер, у нас є з'єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден-порушників", - сказав Ровлі.