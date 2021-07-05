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Новини Агресія Росії проти України
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Міжнародні навчання "Три мечі 2021" за участю Польщі, Литви та США відбудуться в Україні в липні, - Генштаб ЗСУ

Міжнародні навчання

17-30 липня 2021 р в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна), відбудуться багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади "Три Мечі 2021".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання "Три Мечі 2021" будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

Участь візьмуть понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн-учасниць: Литовської Республіки, Республіки Польща, України та США. Від України - підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.

Головною метою міжнародних військових навчань "Три Мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів Литовсько-польсько-української бригади, в операціях під керівництвом командування бригади.

Автор: 

Литва (2406) оборона (4788) Польща (8520) військові навчання (2776) ЛитПолУкрБриг (34) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+7
Замечательно!
Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
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05.07.2021 21:07
+6
скоро, скоро три меча
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
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05.07.2021 21:22
+4
переставай нюхати. а то ще бамбіть почнеш...
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05.07.2021 21:10
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Три меча и Д'Артаньян.
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05.07.2021 21:07 Відповісти
І канап.
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05.07.2021 21:12 Відповісти
Я на седьмом небе.
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05.07.2021 21:07 Відповісти
переставай нюхати. а то ще бамбіть почнеш...
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05.07.2021 21:10 Відповісти
Замечательно!
Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
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05.07.2021 21:07 Відповісти
Эти три армии смогут противорстоять кацапам?
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05.07.2021 21:12 Відповісти
А що таке канапи?
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05.07.2021 21:13 Відповісти
Це зневажлива розмовна назва росіян.
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06.07.2021 05:22 Відповісти
Смогут 100 процентов, НО, большое, две не хотят. Какая жалость.
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05.07.2021 21:21 Відповісти
в очереди постоят.
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05.07.2021 22:22 Відповісти
Канал "Дом" показав Крим частиною Росії05.07.2021, 13:00 | https://gazetavv.com/news Новости , https://gazetavv.com/news/policy Политика Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 7469"Канал "До" продовжує пробивати дно. Після «федеральних трас» в Україні та обзивання націоналістів «радикалами» у них черговий зашквар Тепер вони показали Крим частиною держави-агресора", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158498619911859 пише політолог Віктор Таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org ."Відбулось це у програмі - «Русскій днєвнік». Тобто за наші з вами кошти (а я нагадаю, що з бюджету канал "Дом" отримав понад 300 млн грн) ми створюємо російську пропагандистську інформацію. Мені складно уявити що буде далі... На жаль, не можу задати це питання керівництву каналу. За систематичну критику вони мене забанили", - завершує Таран. Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1784Інформацію підтвердив також народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Фейсбуці. При цьому нардеп зазначив, що нині відео з картою видалили: "На телеканалі "Дом" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський. Upd. Відео, де була карта, уже прибрали з публічного доступу".
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05.07.2021 21:16 Відповісти
скоро, скоро три меча
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
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05.07.2021 21:22 Відповісти
3 мяча!
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05.07.2021 21:41 Відповісти
Угу. И все 3 в девятку - ***** по рылу.
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05.07.2021 21:53 Відповісти
на август будут учения 5 мечей, на сентябрь 6 и так далее каждый месяц, главное проводить ракетные стрельбы на 1500км.
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05.07.2021 22:26 Відповісти
А скабеевы сегодня скакали на радости что Си Бриз заканчиваются через четыре дня.
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05.07.2021 23:08 Відповісти
05.‎07.‎2021
‎03.‎07.‎2021 в период c 01-00 по 01-23 по мск, после проведения испытательного пуска изделия "Аргон" из района с приблизительными координатами 59°30′ с. ш. 59°03′ в. д. (Свердловская обл.) произошло нештатное отключение узлов ретрансляции системы раннего противоракетного оповещения " Дуга " ("Периметр-РЦ") ВС РФ.
‎"изделие "Аргон" мы пока не знаем что это" Дуга " - модификация СРПРО "Периметр" с 12 спутниками. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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06.07.2021 00:38 Відповісти
Міжнародні навчання "Три мечі 2021" за участю Польщі, Литви та США відбудуться в Україні в липні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6673
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06.07.2021 08:50 Відповісти
 
 