Міжнародні навчання "Три мечі 2021" за участю Польщі, Литви та США відбудуться в Україні в липні, - Генштаб ЗСУ

17-30 липня 2021 р в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна), відбудуться багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади "Три Мечі 2021".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання "Три Мечі 2021" будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

Участь візьмуть понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн-учасниць: Литовської Республіки, Республіки Польща, України та США. Від України - підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.

Головною метою міжнародних військових навчань "Три Мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів Литовсько-польсько-української бригади, в операціях під керівництвом командування бригади.