Міжнародні навчання "Три мечі 2021" за участю Польщі, Литви та США відбудуться в Україні в липні, - Генштаб ЗСУ
17-30 липня 2021 р в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна), відбудуться багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади "Три Мечі 2021".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Навчання "Три Мечі 2021" будуть проведені як командно-штабні навчання і навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.
Участь візьмуть понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн-учасниць: Литовської Республіки, Республіки Польща, України та США. Від України - підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Вперше ці навчання будуть проведені в Україні.
Головною метою міжнародних військових навчань "Три Мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів Литовсько-польсько-української бригади, в операціях під керівництвом командування бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
03.07.2021 в период c 01-00 по 01-23 по мск, после проведения испытательного пуска изделия "Аргон" из района с приблизительными координатами 59°30′ с. ш. 59°03′ в. д. (Свердловская обл.) произошло нештатное отключение узлов ретрансляции системы раннего противоракетного оповещения " Дуга " ("Периметр-РЦ") ВС РФ.
"изделие "Аргон" мы пока не знаем что это" Дуга " - модификация СРПРО "Периметр" с 12 спутниками. Група зовнішнього моніторингу tZE inform