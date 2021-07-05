Про загибель захисника України і поранення ще трьох говоритимуть на засіданні ТКГ і консультаціях Нормандського формату

Україна направила в ОБСЄ ноту протесту через загибель бійця Збройних сил України і поранення ще трьох військових у понеділок на Донбасі. Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) почне з обговорення обстрілів своє засідання у вівторок.

Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці українська делегація в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька попередніх днів почастішали випадки грубих порушень противником режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням противником озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Найнебезпечніше в цьому те, що обстрілюють російські війська населені пункти, зокрема, Авдіївку. Сьогодні внаслідок вогню противника один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень"- сказано в повідомленні.

У делегації нагадали, що напередодні загинув ще один український військовослужбовець.

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"Відповідні ноти протесту направлено в ОБСЄ, українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання по цій темі, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - пообіцяли в ТКГ.

Зазначається, що також питання грубих порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців буде порушено під час консультацій у межах Нормандського формату.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 липня внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України, ще троє зазнали поранень.