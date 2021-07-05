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Новини Агресія Росії проти України
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Про загибель захисника України і поранення ще трьох говоритимуть на засіданні ТКГ і консультаціях Нормандського формату

Про загибель захисника України і поранення ще трьох говоритимуть на засіданні ТКГ і консультаціях Нормандського формату

Україна направила в ОБСЄ ноту протесту через загибель бійця Збройних сил України і поранення ще трьох військових у понеділок на Донбасі. Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) почне з обговорення обстрілів своє засідання у вівторок.

Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці українська делегація в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька попередніх днів почастішали випадки грубих порушень противником режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням противником озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Найнебезпечніше в цьому те, що обстрілюють російські війська населені пункти, зокрема, Авдіївку. Сьогодні внаслідок вогню противника один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень"- сказано в повідомленні.

У делегації нагадали, що напередодні загинув ще один український військовослужбовець.

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"Відповідні ноти протесту направлено в ОБСЄ, українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання по цій темі, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - пообіцяли в ТКГ.

Зазначається, що також питання грубих порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців буде порушено під час консультацій у межах Нормандського формату.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 липня внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України, ще троє зазнали поранень.

Автор: 

ОБСЄ (3506) обстріл (28596) Донбас (22356) втрати (4406) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+14
и этот разговор сразу оживит и вылечит наших солдат? лицемеры! просто надо на каждый чих впопучленцев отвечать вдвойне-втройне артой танками градами миомётами и т.д. только тогда эти мрази даже смотреть в нашу сторону боятся будут!!!
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05.07.2021 21:21
+5
ноты испускать дело нехитрое, как для количества пойдет. но волшебный пендель гораздо лучше. он внушает оркам страх божий и уважение к флагу Украины.
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05.07.2021 21:37
+4
будут говорить? это здорово!
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05.07.2021 21:34
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и этот разговор сразу оживит и вылечит наших солдат? лицемеры! просто надо на каждый чих впопучленцев отвечать вдвойне-втройне артой танками градами миомётами и т.д. только тогда эти мрази даже смотреть в нашу сторону боятся будут!!!
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05.07.2021 21:21 Відповісти
будут говорить? это здорово!
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05.07.2021 21:34 Відповісти
ноты испускать дело нехитрое, как для количества пойдет. но волшебный пендель гораздо лучше. он внушает оркам страх божий и уважение к флагу Украины.
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05.07.2021 21:37 Відповісти
Як же гидко. Особливо враховуючи те, хто буде "представляти інтереси України".
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05.07.2021 21:44 Відповісти
платтить будут за всё
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05.07.2021 21:44 Відповісти
да **** разговаривать ? увалите точкой У в место обстрела, а потом включите дурака - это не мы, нас там нет, кто то купил пусковую в военторге.
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05.07.2021 21:48 Відповісти
Точка У очень дорогое удовольствие! Достаточно будет 152-мм артиллерией, управляемыми снарядами.
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05.07.2021 23:27 Відповісти
Нота в ОБСЕ =спорт-лото ....
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05.07.2021 21:50 Відповісти
Да какая разница!У барыги Оманского мир!
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05.07.2021 21:51 Відповісти
Кидайте в меня помидорами, но Нелох42 (как те сломанные часы, которые показывают правильное время дважды в сутки), таки был прав насчет отгородиться стеной от этого рассадника русской чумы.
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05.07.2021 21:51 Відповісти
Ну типа линия разграничения уже есть. И?
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05.07.2021 22:20 Відповісти
Да какая разница!У барыги Оманского мир!
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05.07.2021 21:52 Відповісти
Украина направила в ОБСЕ ноту протеста из-за гибели бойца Вооруженных сил Украины и ранения еще троих военных в понедельник на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнет с обсуждения обстрелов свое заседание во вторник.- направлять ноты протеста в прорашистскую шарагу -обсе , в то времья когда убивают украинских защитников и не отвечать так,что бы прорашистским убийцам бьольше небыло желания открывать огонь , это все равно.что поощерять убийство украинских солдат
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05.07.2021 21:52 Відповісти
Не кажется ли вам что из-за ваших заседаний и переговоров с окупантами защитники и гибнут? Для етого Ху*ло и убивает украинцев чтобы склонить к договорам. Поетому и врагов убивают а не выполняют их требования.
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05.07.2021 21:58 Відповісти
дибилы трехколорные понимают только когда их в ответ ****** !!!
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05.07.2021 21:59 Відповісти
а по иному ответить разве нельзя?)..нечем и некому разведать лежбища алканавтов?)..и накрыть их там картечью, или осколочными, притом одновременно и в разных местах?)
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05.07.2021 22:01 Відповісти
Не говорить , а стрелять надо.
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05.07.2021 22:13 Відповісти
Чуйствую Люся Арестович купит себе еще один джып
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05.07.2021 23:28 Відповісти
Опять разговоры,ноты протеста и озабоченность.а человека не вернёшь!
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06.07.2021 07:24 Відповісти
С главковерхом-пацифистом все ясно,но где же наши генералы,почему идут на поводу у уклониста? Только"Градом","Смерчем",артой,минами,а еще краше"Точкой",можно загнать орков в пещеры и покончить с боевыми потерями доблестных воинов ВСУ..
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06.07.2021 08:47 Відповісти
 
 