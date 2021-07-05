У COVAX віддали пріоритет африканським країнам, - Кузін про затримки з постачанням вакцини в Україну

Затримки поставок Covid-вакцин в рамках ініціативи COVAX відбувалися через те, що у міжнародної структури не вистачило потужностей. Африка отримала препарати раніше України, тому що регіон бідний та страждає від інших епідемій.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні були великі надії на механізм COVAX. На жаль, він виявився недостатньо швидким. Були амбітні плани цієї міжнародної структури, проте не вистачало потужностей. Тому відповідь на це питання складається з двох частин. Перша - це міжнародні переговори, які іноді не були надто ефективними або не призвели до того, щоб Україну пріоритезували. Друге - це затримки саме в реалізації механізму COVAX, тому що він для нас був одним з ключових поряд з механізмом держзакупівель", - розповів санлікар.

При цьому він зазначив, що в COVAX віддали пріоритет африканським країнам через депресивність регіону.

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"Африканські країни переважно навіть не мали власного бюджету для закупівлі. Тому вони (COVAX, - ред.) пріоритезували Африканський регіон, враховуючи те, що ці держави можуть залишитися взагалі без вакцин. Плюс певну роль зіграло і те, що ці країни стикаються з подвійними епідеміями. Там поширена ВІЛ-інфекція, деякі країни страждають від лихоманки Ебола, ще є деякі питання гуманітарної кризи", - підсумував Кузін.