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Новини Коронавірус і карантин
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У COVAX віддали пріоритет африканським країнам, - Кузін про затримки з постачанням вакцини в Україну

У COVAX віддали пріоритет африканським країнам, - Кузін про затримки з постачанням вакцини в Україну

Затримки поставок Covid-вакцин в рамках ініціативи COVAX відбувалися через те, що у міжнародної структури не вистачило потужностей. Африка отримала препарати раніше України, тому що регіон бідний та страждає від інших епідемій.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні були великі надії на механізм COVAX. На жаль, він виявився недостатньо швидким. Були амбітні плани цієї міжнародної структури, проте не вистачало потужностей. Тому відповідь на це питання складається з двох частин. Перша - це міжнародні переговори, які іноді не були надто ефективними або не призвели до того, щоб Україну пріоритезували. Друге - це затримки саме в реалізації механізму COVAX, тому що він для нас був одним з ключових поряд з механізмом держзакупівель", - розповів санлікар.

При цьому він зазначив, що в COVAX віддали пріоритет африканським країнам через депресивність регіону.

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"Африканські країни переважно навіть не мали власного бюджету для закупівлі. Тому вони (COVAX, - ред.) пріоритезували Африканський регіон, враховуючи те, що ці держави можуть залишитися взагалі без вакцин. Плюс певну роль зіграло і те, що ці країни стикаються з подвійними епідеміями. Там поширена ВІЛ-інфекція, деякі країни страждають від лихоманки Ебола, ще є деякі питання гуманітарної кризи", - підсумував Кузін.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Ну вот очередная зепобеда! Отдали странам, не имеющим бюджета для закупки. А у нас этого бюджета, хоть на дороги, хоть на деревья, хоть на Университет будущего. Вот так Великим Крадівництвом и победе в Чемпионате по вакцинации доказали всем вокруг что мы богатейшая страна. Бабушка Беня только с хлеба на воду перебивается.
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05.07.2021 22:02
+12
Ну, так Україна - чемпіон; і африканцям фору треба дати (((

Бл, слів цензурних не вистачає...
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05.07.2021 21:44
+9
ну а что вы хотели, ведь команда зелёной чумырлы ещё в прошлом году заявили что в принципе совид победили и всё под контролём, да там ещё видосики один мерзавец делал, не припомню как его там кликали, вроди как и ***** владимрик.
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05.07.2021 21:51
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Ну, так Україна - чемпіон; і африканцям фору треба дати (((

Бл, слів цензурних не вистачає...
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05.07.2021 21:44 Відповісти
Африканська гілка людської цивілізації перспективніша ніж ЗЄбілосапієнс
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05.07.2021 22:11 Відповісти
ну в списке языков майкрософт виндовс, Украина между Угандой и Уругваем. по факту примерно так же.
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05.07.2021 21:47 Відповісти
А что Вы хотели имея президента обезьяну?!
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05.07.2021 22:01 Відповісти
ну поиметь президента обезьяну я наверно мог бы, но много выпить надо.
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05.07.2021 22:03 Відповісти
га-га-га-га-га
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05.07.2021 23:58 Відповісти
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06.07.2021 00:02 Відповісти
ну а что вы хотели, ведь команда зелёной чумырлы ещё в прошлом году заявили что в принципе совид победили и всё под контролём, да там ещё видосики один мерзавец делал, не припомню как его там кликали, вроди как и ***** владимрик.
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05.07.2021 21:51 Відповісти
при средней продолжительности тамошних афро-аборигенов нигеров в 26 годков и чуточку больше 43 году у арабов таки да... ну ну...
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05.07.2021 21:51 Відповісти
да надо наверно спасибо сказать, что там есть приличніе люди, которіе решили испітівать препарат на африканцах, а не на украинцах
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05.07.2021 21:54 Відповісти
Мт нікому не потрібні.
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05.07.2021 21:54 Відповісти
Хорошо живем, вот в чем причина.
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05.07.2021 22:02 Відповісти
слава ишаку! мы уже ниже Африки в приоритете!
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05.07.2021 22:02 Відповісти
Ну вот очередная зепобеда! Отдали странам, не имеющим бюджета для закупки. А у нас этого бюджета, хоть на дороги, хоть на деревья, хоть на Университет будущего. Вот так Великим Крадівництвом и победе в Чемпионате по вакцинации доказали всем вокруг что мы богатейшая страна. Бабушка Беня только с хлеба на воду перебивается.
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05.07.2021 22:02 Відповісти
мы уже даже не папуасы, мы - зебобики для всего мира)
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05.07.2021 22:04 Відповісти
Що ви хотіли від банди зелених, ще головного не було.
Фінансова криза і дефолт не за горами, правління Януковича покажеться медом.
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05.07.2021 22:10 Відповісти
"международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украину приоритезировали" Источник: https://censor.net/ru/n3275260

Прямі обов'язки Голови держави відповідно до Конституції...
Зате реакція на гру нашої сбірної по футболу від цього дибільчика була майже миттєвою!
Воно без піару - ніщо!
Скажіть, пресловуті 73%, ви б тримали в себе на роботі людину, яка не виконує свої обов'язки? Платили б їй з власної кишені? Ні? То коли ж ви, ДБЛ, станете тими "смєтунами", якими ви себе називали навесні 2019-го? Чи ще телевізор перемагає?
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05.07.2021 22:11 Відповісти
Ну скорее наоборот, у нас дела лучше чем в Африке, в первую очередь помогают ************, а вы уже все на "ишака" свалили, имейте совесть 😁😁😁😁
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05.07.2021 22:14 Відповісти
Украину приоритезировали, приоритезировали, да не выприоритезировали....
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05.07.2021 22:46 Відповісти
То вони в рамках ініціативи: Чорні життя важливіші!
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05.07.2021 23:18 Відповісти
Африка получила препараты раньше Украины, потому что регион бедный и страдает от других эпидемий.Украина - регион нищий и страдает от"зе епидемии"
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05.07.2021 23:34 Відповісти
Что вы негодуете? Украину признали достаточно богатой страной, которая не нуждается в помощи, как африканские страны. Почитали статью о том, что в Украине https://censor.net/ru/news/3275036/nekotorye_pochtalony_zarabatyvayut_do_1_tys_v_mesyats_smelyanskiyi и вот результат.
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05.07.2021 23:58 Відповісти
У одних стран двойной запас вакцын, а у других мизер, так еще и выбора практически нет, и то что Украина не в приоритет на вакцыну не удивительно, рынок же Земли в олни руки открыли и других ископаемых, титана, золота и так далее ,чем меньше народа останется и больше проблем у его, тем больше Земли для колонизаторов останется и продавать народ свою Землю из за нужды будут еще дешевле сегодняшней цены,применяется колониальная схема местной компрадорской властью при поддержке МВФ и Мирового банка по отнятию у народа ресурсов и средств существования, которая начинается по сговору на монопольном финансовом рынке ОВГЗ, когда высокие % по ОВГЗ не соответствуют валютному курсу из за чего не работает экономика в том числе производство вакцын просто высокие %, дорогие деньги и нехватка свободных средств не дают ни произвести ни купить покупателю вакцыну, зато расходы с бюджета непомерные, нехватка вакцыны для Украины это просто продолжение колониальной политики.
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06.07.2021 00:21 Відповісти
Башляйте за вакцину и бутет вам счастье.
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06.07.2021 01:48 Відповісти
BLM, а вы - белые расисты. Св. Джо и тов. Камала так порешили.
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06.07.2021 00:58 Відповісти
Причина в том, что вы, зеленые уроды раскачивались 4 месяца! И теперь мизерный запас вакцин, похоже, готовы тонким слоем размазать на полгода... При нынешних темпах (1,5млн. в месяц) к концу года получится итого 12млн.вакцинаций (3/сейчас+9/июль-декабрь), что означает 6млн. полностью вакцинированных = 15% населения. Хотя обещали 70%, но кто из зеленых запоминает где, кому и что ОНО наобещало??? Кто записывает бред клоунов со сцены? Кто принимает этот бред всерьёз? А они остались теми же квартальными клоунами. Только с бюджета теперь можно воровать больше, чем раньше с чёрных безналоговых корпоративов...
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06.07.2021 14:29 Відповісти
 
 