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Новини
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НАБУ розслідує можливу халатність Шмигаля і Кабміну при виділенні коштів із "ковідного" фонду

НАБУ розслідує можливу халатність Шмигаля і Кабміну при виділенні коштів із

Йдеться про виділення коштів з фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери державного управління

Про це виданню "Українські новини" повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Справу відкрили 2 липня. Таким чином НАБУ виконало рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав почати таке розслідування.

"Рішення суду виконано", – зазначили у відомстві.

Згідно з рішенням ВАКС, 25 травня в НАБУ надійшла заява, в якому позивач заявив про вчинення прем'єр-міністром і членами Кабінету Міністрів кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

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У заяві міститься інформація про вчинення зазначеними особами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням) ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), а саме виділення з фонду боротьби з COVID-19 засобів на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.

При цьому НАБУ відмовилося зареєструвати таке кримінальне провадження.

Після цього заявник подав скаргу на НАБУ до суду.

15 червня ВАКС задовольнив її частково і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

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Нагадаємо, у 2020 році Кабінет Міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" 35 млрд гривень із 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з COVID-19.

А 9 червня цього року Кабмін виділив 800 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на доплату працівникам МВС. Своєю чергою аудит витрат з COVID-фонду на потреби МВС виявив порушення на 27 млн гривень.

Автор: 

НАБУ (5069) гроші (969) Кабмін (14097) фонд (249) недбалість (53) Шмигаль Денис (4589) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
тупо воровство теперь служебная халатность.
Шо хотел Байден от таких орлов х/з.
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05.07.2021 22:33
+7
В отчете парламентской комиссии Молдовы говорится о том, что Чауса вывез военный атташе Украины при поддержке на границе украинских вооруженных военнослужащих. Т.е. терористов из Беларуси у нас принять нельзя - а насрать на медународные конвенции и украсть в стране ЕС человека всегда пожалуйста.
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05.07.2021 22:38
+3
Какой сознательный гражданин этот истец но все верно. Шмыгаля и зеленых бандитов - на нары(не путать с Канарами)
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05.07.2021 22:30
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Какой сознательный гражданин этот истец но все верно. Шмыгаля и зеленых бандитов - на нары(не путать с Канарами)
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05.07.2021 22:30 Відповісти
При следующей власти, пустят их на нары.
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05.07.2021 22:46 Відповісти
Уряяяяя!

но, не посадят....
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05.07.2021 23:12 Відповісти
тупо воровство теперь служебная халатность.
Шо хотел Байден от таких орлов х/з.
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05.07.2021 22:33 Відповісти
Воровство - это когда голодная бабушка украдет булочку.
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05.07.2021 23:34 Відповісти
Халатность это когда отнесся к чему либо, без должного внимания, а тут на лицо нецелевое использование денежных средств, нарушение бюджетного кодекса, кража в особо крупных размерах, преступный сговор группы лиц, отмывание денег
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06.07.2021 09:29 Відповісти
В отчете парламентской комиссии Молдовы говорится о том, что Чауса вывез военный атташе Украины при поддержке на границе украинских вооруженных военнослужащих. Т.е. терористов из Беларуси у нас принять нельзя - а насрать на медународные конвенции и украсть в стране ЕС человека всегда пожалуйста.
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05.07.2021 22:38 Відповісти
Воно всьо так. Але коли Молдова в ЄС ввійшла? Я щось пропустив…
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05.07.2021 23:00 Відповісти
в 14 році. членом. асоційованим.
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05.07.2021 23:19 Відповісти
Так и Украина с 2017, ассоциированный член ЕС и что с того?
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06.07.2021 09:30 Відповісти
Ех, зарано! Зараз виправляють, а після зміни влади вдруге за той самий злочин судити не можна буде. 😔
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05.07.2021 22:39 Відповісти
Гройсман на старт- навіть шуфрич його лобіює!
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05.07.2021 22:39 Відповісти
на усі олігархічні канали Гройсману відкритий шлях - з заміною на нього Шмигаля вова й подасться до Байдена
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05.07.2021 22:41 Відповісти
Трата миллиардов - это халатность?
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05.07.2021 22:43 Відповісти
Там були гроші не тільки на боротьбу з COVID-19. На проведення медичних оглядів на стан сп'яніння також. В серпні 2020 року такі медичні огляди майже були припинені в Луганській області та існує загроза відмови медиками від їх проведення в 2021 році. Нетверезих водіїв, які є винуватцями ДТП (навіть зі смертельними випадками) неможливо буде притягнути до відповідальності.
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05.07.2021 22:53 Відповісти
"Халатного" - і шо за це буде?
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05.07.2021 23:08 Відповісти
Бубочке «очки» а Адессе на мериканцы разъяснили))))) На территории США)))) бугагагагага )))
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06.07.2021 00:14 Відповісти
Рішення приймало зелене чмо, а винуватий Шмигало. Прем"єр це громовідвод.
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05.07.2021 23:24 Відповісти
Деньги из ковидного фонда тупо разворованы под руководством зелёного слуги кремля....Сажать надо его , в первую очередь. И сажать по статье за предумышленное убийство сотен человек, не получивших медицинской помощи и умерших в муках от удушья....
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06.07.2021 00:39 Відповісти
 
 