НАБУ розслідує можливу халатність Шмигаля і Кабміну при виділенні коштів із "ковідного" фонду

Йдеться про виділення коштів з фонду боротьби з COVID-19 на інші сфери державного управління

Про це виданню "Українські новини" повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Справу відкрили 2 липня. Таким чином НАБУ виконало рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав почати таке розслідування.

"Рішення суду виконано", – зазначили у відомстві.

Згідно з рішенням ВАКС, 25 травня в НАБУ надійшла заява, в якому позивач заявив про вчинення прем'єр-міністром і членами Кабінету Міністрів кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

Читайте також: Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін

У заяві міститься інформація про вчинення зазначеними особами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням) ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), а саме виділення з фонду боротьби з COVID-19 засобів на інші сфери державного управління, всупереч вимогам закону.

При цьому НАБУ відмовилося зареєструвати таке кримінальне провадження.

Після цього заявник подав скаргу на НАБУ до суду.

15 червня ВАКС задовольнив її частково і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Також читайте: Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, у 2020 році Кабінет Міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор" 35 млрд гривень із 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з COVID-19.

А 9 червня цього року Кабмін виділив 800 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на доплату працівникам МВС. Своєю чергою аудит витрат з COVID-фонду на потреби МВС виявив порушення на 27 млн гривень.