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СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення "справи вагнерівців" із Лукашенком. ДОКУМЕНТ

СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення

Офіс Генпрокурора і Служба безпеки України не вносили в ЄРДР інформацію про заяви президента Володимира Зеленського з приводу обговорення спецоперації щодо "вагнерівців" з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це у відомствах повідомили на запит видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

У Службі безпеки повідомили, що відомостей із зазначених питань в ЄРДР не вносили.

В Офісі генпрокурора послалися на норми статті 105 Конституції України, яка гарантує президенту недоторканність на термін виконання повноважень.

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У відомстві також додали, що президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. В такому випадку конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи.

На момент публікації відповідь на запит, адресований Офісу президента України, не надійшла.

СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення справи вагнерівців із Лукашенком 01
СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення справи вагнерівців із Лукашенком 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

Читайте також: Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) СБУ (12837) ПВК Вагнер (1540) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+70
Неа. Идиотьі те кто за земразь голосовал.
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05.07.2021 22:41
+59
какую хорошую процедуру импичмента приняли зебилы.
Чтоб осуществить импичмент нужно уголовное дело, а уголовное дело можно открыть только ПОСЛЕ импичмента.
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05.07.2021 22:42
+46
Сколько веревочке не виться, а гринпоцу на ней висеть...за яйца
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05.07.2021 22:40
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Сторінка 2 з 2
Якщо я не помиляюсь, створення ТСК не змогли навіть до порядку денного внести, не кажучи вже про саме голосування про створення, та призначення голови ТСК та ії членів. Та в діючому парламенті так і не буде створена. Хіба що вава повністю розісрется із своею зеленою фракцією, та вони приймуть створення ТСК як помсту ,або засіб залякати залякане зелене чмо..... а потом, после избрания нового президента, никого это уже не заинтересует, потому как вава и ко станут гражданами страны, которая никого никому не выдает...... Так что вроде и факт госизмены налицо но вроде как и "Нету у вас методов против Коти Сапрыкина!!!"
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06.07.2021 16:46 Відповісти
Вирисовывается такой себе миниПутен №2
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06.07.2021 12:29 Відповісти
Імпічмент? Закон Зеленського "Про імпічмент президенту" нереальний до виконання . Простіше - вуличний , народний імпічмент Зеленського , так само як державного зрадника-зека Януковича . Але держзраду ще треба довести . Ця Стаття ККУ немає терміну давності . Зеленський також не вічний президент і імунітет у нього також не вічний ...
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06.07.2021 12:51 Відповісти
Баканов свой чорт
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06.07.2021 13:01 Відповісти
Вони точно будуть це розслідувати, але при іншому президенті. Карної відповідальності Зеленському не уникнути.
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06.07.2021 14:00 Відповісти
Світ дивувався, що Кім Чен Ин розстрілював своїх генералів. Виявляється, що в центрі Європи Голобородько також може спокійно розстрілювати парламент і взагалі робити будь-які злочини, наприклад, привселюдно розстрілювати людей на Майдані, бо "одна з найдемократичніших в світі " Конституція йому це дозволяє. Кажуть, дурням закон не писаний і українськім президентам також. А якщо, кожний з громадян України президент, то всі ці президенти, як дурні, або хтось безсоромно бреше і присягати під час інавгурації дотримуватись законів України просто вистава.
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06.07.2021 14:37 Відповісти
а вы не возбуждайте дело на президента. а по факту слива секретной информации и по заявлению Ю.Бутусова от числа публикации ним этого проишествия..тогда и до сих пор об учасниках предательства никто не знал, а президент не говорил что именно он им являеться а просто с ермаком не давали создать ВСК в ВР. только сейчас зеленский сам, по всем каналам признался что этот предатель именно он.
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06.07.2021 15:18 Відповісти
и еще вопрос. что будет если зеленский сейчас передаст всю секретную информацию о войсках, вооружении, планах и контрразведке? а нихрена.нет такого закона, а ВР куплена
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06.07.2021 15:25 Відповісти
А что самое интересное и печальное (я не раз об этом писала и напишу в тысячный раз), где подевались наши супер-патриоты? Наверное, с свинками розовыми бегать интересней. ******.
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06.07.2021 16:14 Відповісти
Надо было поддерживать патриотов, пока они пытались что-то сделать.
Парасюка тупо не зарегистрировали на выборах в ВР - что, вы вышли на протесты? Он вернулся в свой мелкий бизнес.
Егор Соболев неоднократно организовывал акции, например, по судебной реформе, на которые приходило несколько человек. Ушел в программисты.
Семен Семенченко - 3 месяца в тюрьме.
Кто у вас в списке патриотов?
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06.07.2021 16:46 Відповісти
Семенченко - патриот?!
Новый анекдот.
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06.07.2021 20:49 Відповісти
По-моему да. Но я не у вас спрашивал.
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06.07.2021 22:33 Відповісти
Карлсона можно ещё подтянуть))
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06.07.2021 22:57 Відповісти
Звісно що не будуть, при повністю річних сбу та прокуратурі, про прокурорів він взагалі Джуліанні розповідав.
Але не посадять зараз, не означає, що не посадять ніколи, державна зрада не має строку давнини )
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06.07.2021 16:35 Відповісти
в том то и дело что не посадят вообще.Кто сел то по таким делам? Никто, один ефремов и тот вышел уже,так что не сел, учитывая что хватало на пожизненное, более того эта гнида скорее всего уже давно не рассматривает Украину как страну где будет жить он и его семья, да и семья то что, коллективная ответственность это методы нацистов, и военное преступление, "дети не в ответи" и прочая бла-бла-бла.... Если кто и ответственен, то вава лично, а лично он попадется только в том случае, если в стране произойдет переворот, причем поддерживаемый военными, так как нужно блокировать небо и дороги и подземные ходы.....после вовы придет другой *****, опять начудит, и снова останется безнаказанным, и после него, и после...... Что-бы работало как в америке, надо сто лет или пиночет, с казнями стадионов, пиночета не будет, можете быть уверены))
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06.07.2021 17:01 Відповісти
Зеленський наїхв на всіх, тому всі його бажають посадити. Той рідкий випадок, коли і опзж і умовні ЄС із Батьківщиною бажають бачити зеленського у в'язниці ) Тому хто б не був наступним, у них вже не буде більшості і можливості берегти себе від переслідування.
А так звісно, краще просто вбити під час параду як у якому небуть Єгипті. Сподіваюсь щось подібне готується.
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06.07.2021 22:35 Відповісти
в это время..
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
.
ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
..
.Главное не барыга , а РУСССКИЙ БАРЫГА !

Русский БАРИН !!

..
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07.07.2021 11:12 Відповісти
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