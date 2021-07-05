СБУ та Офіс генпрокурора не будуть розслідувати заяву Зеленського про обговорення "справи вагнерівців" із Лукашенком. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора і Служба безпеки України не вносили в ЄРДР інформацію про заяви президента Володимира Зеленського з приводу обговорення спецоперації щодо "вагнерівців" з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це у відомствах повідомили на запит видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

У Службі безпеки повідомили, що відомостей із зазначених питань в ЄРДР не вносили.

В Офісі генпрокурора послалися на норми статті 105 Конституції України, яка гарантує президенту недоторканність на термін виконання повноважень.

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У відомстві також додали, що президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. В такому випадку конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи.

На момент публікації відповідь на запит, адресований Офісу президента України, не надійшла.





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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "провалюється ТСК щодо "вагнерівців". Приймаємо "гру".

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24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.