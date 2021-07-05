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Новини Правосуддя
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Одного з фігурантів справи про постачання неякісної техніки для ЗСУ заарештовано з можливістю застави 475 млн грн, - ДБР

Одного з фігурантів справи про постачання неякісної техніки для ЗСУ заарештовано з можливістю застави 475 млн грн, - ДБР

Печерський районний суд Києва взяв під варту одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони у справі про постачання неякісної військової техніки у ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексчиновнику Міноборони суд призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі близько 475 млн гривень.

Щодо трьох інших підозрюваних у цій справі судові засідання перенесено на інші дати.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР повідомили про підозри колишніх посадових осіб Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставки в Збройні сили України військової техніки низької якості.

Читайте також: Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7392) юстиція (732) закупівлі (3386) ДБР (3502)


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Топ коментарі
+18
Суки зелені.
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05.07.2021 22:48
+14
Идиот !
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05.07.2021 23:00
+14
За оборону Мариуполя? За "Кентавры", на фоне которых блазень видосики снимал? Что дальше? Всех кто финансировал Ольху и Нептун посадим?
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05.07.2021 23:09
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Украинская Википедия опубликовала карту России с Крымом. Фотоhttps://strana.ua/hgraph/authors/1155.html Елена Вьюн 16:17, https://strana.ua/archive/day=2021-7-5.html сегодня Один из фигурантов дела о поставках некачественной техники для ВСУ арестован с возможностью залога 475 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3252Украинская Wikipedia указала Крым российским. Фото: 35photo.proВ украиноязычной "Википедии" аннексированный Россией Крым указан на карте как часть РФ.Статья "Время в России" проиллюстрирована там картой РФ, где виден Крымский полуостров. Правда, в самой статье упоминания Крыма нет, но на карте в правом верхнем углу полуостров отчетливо заметен. Нажмите на изображение для увеличения https://strana.ua/img/forall/u/0/92/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8.png Один из фигурантов дела о поставках некачественной техники для ВСУ арестован с возможностью залога 475 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 7029 Отметим, что последняя правка в данном материале была еще 14 апреля, однако она не касалась карты. Таким образом можно понять, что изображение карты РФ с Крымом в своем составе висит на Википедии минимум несколько месяцев.Этот случай тем более интересен, что украинская Википедия плотно курируется националистами. И многие статьи этой сетевой энциклопедии на украинском языке выглядят как очень ангажированные.Детальнее о том, кто наполняет украинскую Вики, "Страна" анализировала в материале https://strana.ua/news/291921-ukrainskaja-vikipedija-kto-ee-napolnjaet-i-daet-denhi-.html Гитлер - меценат, а "Страна" - плохая. Напомним, 1 июля https://strana.ua/news/341991-kanal-dom-pokazal-kartu-s-rossijskim-krymom.html украинский государственный телеканал "Дом" в заставке одной из передач показал карту России с Крымом . Этот выпуск был посвящен ценам и попыткам РФ создать систему защиты от роста цен на различные товары. Он вышел под названием "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ".После чего на телеканале "Дом" заявили, что проводят внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом и https://strana.ua/news/342022-na-kanale-dom-provodjat-proverku-iz-za-demonstratsii-karty-rossii-s-krymom.html уже предварительно установили виновного .Также мы ранее рассказывали, что https://strana.ua/news/268563-proverku-kanala-11-naznachil-natssovet-po-tv.html канал "1+1" показал в новостях карту Украины без Крыма . Журналисты при этом сослались на карту, опубликованную на интернет-странице международной организации "Nord Pool Spot" (энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы).
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05.07.2021 22:42 Відповісти
Нарешті почались посадки!
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05.07.2021 22:47 Відповісти
Идиот !
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05.07.2021 23:00 Відповісти
Це не на довго,це назавжди !!!)))
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05.07.2021 23:02 Відповісти
Игорёша! тебя питание в Армии не беспокоит?!.. все устраивает?!..
ничего, что питание в Армии при Порохе и при Зе, отличается кардинально и не пользу ЗЕ..
а давай клоуна Панталония Гриценко посадим!.. при нем вообще питания не было, солдаты покупали себе еду вне части, за то подвал Гриценко забит НАТОвской тушонкой и просроченными соками..
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05.07.2021 23:04 Відповісти
Тварь тупая
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05.07.2021 23:53 Відповісти
Вже виправили.
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05.07.2021 23:12 Відповісти
Наоадайте, скільки застави присуджувати Медведчуку?
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05.07.2021 22:43 Відповісти
300 мільйонів. Особисто в телевізор бачив, як пані прокурорка розповідала, що законодавство в нас недолуге і вона ледь на на мілімітрівці це все вирахувала. иявляється то для зрадників воно недолуге, а для попзиціі відсотків на 60 долугіше. Там на теренах незалежність крацни і мільони життів а тут - два десантних катери.
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05.07.2021 22:49 Відповісти
Суки зелені.
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05.07.2021 22:48 Відповісти
уже бегали с "некачественными" брониками, скорыми - теперь катера.
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05.07.2021 22:52 Відповісти
Очередной пук в лужу от зескотов
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05.07.2021 22:55 Відповісти
Яка застава,пожиттєве ,з повним конфіскатом рухомого та не рухомого ,та люстрацією всього найближчого оточення !!!)))
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05.07.2021 22:57 Відповісти
За оборону Мариуполя? За "Кентавры", на фоне которых блазень видосики снимал? Что дальше? Всех кто финансировал Ольху и Нептун посадим?
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05.07.2021 23:09 Відповісти
зеЛеные мрази!это же не медведчука за гос-измену домой отпускать.
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05.07.2021 23:07 Відповісти
А что не так с катерами?
Или по мнению зеленского,
эти катера по уровню вооружения,
должны были превосходить эсминцы
класса «Арли Берк»?
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05.07.2021 23:07 Відповісти
та от, вчора він на них побував... Непонятно, чого їх хвалив, якщо ДБР каже, що неякісні...

А, ну, так почекай же: то ж бідоносець
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05.07.2021 23:11 Відповісти
Крылатых ракет не увидел и палубной авиации...
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05.07.2021 23:27 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3274998/priyidu_pdtrimati_generala_pavlovskogo
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05.07.2021 23:09 Відповісти
https://censor.net/ru/b3275187.
При цьому при тому, той же Зеленський активно піарився на тлі цих катерів в Одесі. Наразі завод добудовує нову партію.
Сюрреалізм! Людина судять за контракт, який продовжує виконуватися. За постачання озброєння, яке служить Україні.
Але корінь справи звичайно в іншому.
Впевнений, що якщо б катери та швидкі були б замовлені не на «Кузні на Рибальскому» (яка належала тоді Порошенкові); та не в корпорації «Богдан», - то ніяких би претензій до Павловського б не було.
Але політична кон'юнктура сформувалася таким чином, що діючий Верховний головнокомандувач намагається будь-яким чином відсторонити минулого Верховного головнокомандувача від політики. Десятки справ провалилися. І влада не вигадала нічого кращого, ніж судити бойового генерала для того, щоби знову актуалізувати цілий каскад справ проти Порошенко.
Справа Павловського нагадує мені іншу справу. Справу Діденко у часи Януковича. Коли екс-заступника голови «Нафтогазу» ув'язнили з однією метою - щоби отримати від нього покази на Юлію Тимошенко. Адже тоді посадити Тимошенко було для Януковича такою самою ідеєю фікс, як для Зеленського ідеєю фікс є ув'язнення Порошенко.
Використання політичних справ проти військовослужбовців задля політичного тиску на суперників - це справжня червона лінія, яку ми як суспільство не повинні дати владі перетнути. Втягування армії в політичні розборки за допомогою підконтрольних силових органів - це попередження усім офіцерам та генералам.

Сергій Висоцький
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05.07.2021 23:17 Відповісти
Блазень вчора піарився на цих "неправильних" кентаврах, а людину у кутузку... С_ка зеленська відпрацьовує путенські забаганки... Падлюка...
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05.07.2021 23:20 Відповісти
С_ка зелена відпускає мєнта, який розганяв майдан у Запоріжжі і одно асно саджає за грати військового, який захищав та звільняв донбас..
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05.07.2021 23:35 Відповісти
Портнов- собачий рот, рулить.
Мента0 антимайданівця на свободу, український військових- за грати.
Наобирали, су.и.
" ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСАДИЛ ГЕНЕРАЛА ВСУ ЗА ОБОРОНУ ДОНБАССА! "
https://www.youtube.com/watch?v=AeqSCXRBsRo&t=557s
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05.07.2021 23:51 Відповісти
Самое хреновое, что все матюкаются на это безумие но чего-то ждут. И я тоже.
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06.07.2021 00:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/05/rostyslav-pavlenko-pro-spravu-generala-pavlovskogo-shozhe-zelenskyj-vyproshuye-zustrich-z-putinym/ Переслідування бойового генерала, героя оборони Маріуполя Ігоря Павловського - це намагання Зеленського випросити у Путіна особисту зустріч. Про це у Печерському суді сказав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.
Він також зауважив, що сума застави, яку вказали прокурори, для героя війни проти російської агресії вища, ніж була для Медведчука.
«Складається таке враження, що Зеленський випрошує зараз у Путіна зустрічі з ним і каже: «господин Путин, дивіться я саджаю за ґрати тих, хто не пустив тебе у Маріуполь. Я саджаю за ґрати тих, хто випускає техніку - єдину в Україні, яка здатна щось тобі протиставити на морі. Тому, будь ласка, зустрінься зі мною. Я зазирну тобі в очі і побачу там мир». І це абсолютно не прийнятна поведінка. Я переконаний, що за це і Зеленський, й інші учасники цього фарсу ще будуть відповідати», - говорить Павленко.
«Це - змова, коли Зеленський використовує правоохоронні органи фактично як ручні засоби репресій. Вони не звертають жодної уваги на численні факти порушень нинішньої влади - щодо закупівлі неякісних снарядів за завищеними цінами. Був скандал щодо нефінансування по «Нептуну» і подібним системам озброєнь, які необхідні зараз української армії. Натомість ми бачимо чергову справу, яка так само лусне, як і всі попередні, які розпочиналися проти президента Порошенка, проти бойових генералів, які захищали Україну, і проти тих виробничників. які забезпечували якісну продукцію для наших військових», - резюмує Павленко.
Як відомо, Кремль вважає генерала Павловського ворогом, проти нього держава-агресор порушила кілька кримінальних справ.
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06.07.2021 01:04 Відповісти
памятаєте як Юрась засадив Бориса в СІЗО і той просидів 4 місяці, поки розібралися що це підтасовки. А потім Юрась заплатив з профспілкові гроші грінпоцу за шаржі на Януковича і сам завзято в залі сміявся. Дали 4 роки. Як говорив Борис це йому рік за кожен місяць що я просидів. Істерика грінпоца та його павлінів зрозуміла - фюрер не сяде з ним за стіл переговорів поки не виконає оманськи обіцянки. От і старається прокурорка за будь яку ціну до візиту Зеленського в Америку попортити крові Пороху і щоб грінпоц вигукував - ми теж можемо, ми не безсилі. Ну а сума застави - це відчай єрмака з татаровим і одночасно реверанс перед фюрером -ми виконуємо, ми стараємось. Ух ми які. А все це схоже на стадо макак на базарі в Індії.
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06.07.2021 03:42 Відповісти
Богя разом рижою мраззю мають сидіти довічно. Не гони на Луценка
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06.07.2021 09:51 Відповісти
Ну що, укра̀інцы, що-с ти хтіли, те і маєте...
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06.07.2021 06:34 Відповісти
А мені цікаво, була на той час якась інша техніка та іншої якості? Що Зеля і Беня закупили по маленькій ціні есмінці, а міноборони їх не приняло? Кого ви 73% лохів навибирали? Вороги України знищують тих, хто став нпа захист України і ваших дітей, пока ви дивилися 95 квартал і сватів. А експертизу можна зробити яку ти тільки побажає слідчий, в залежності які питання поставити експерту. А в той час, генералів-ментів, які вбивали мирних на Майдані, замість того, щоб їх захищати, випускають із судів і закривають справи. Ще раз вітаю 73% дебідів і неуків.
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06.07.2021 07:40 Відповісти
 
 