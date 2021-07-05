Одного з фігурантів справи про постачання неякісної техніки для ЗСУ заарештовано з можливістю застави 475 млн грн, - ДБР

Печерський районний суд Києва взяв під варту одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони у справі про постачання неякісної військової техніки у ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексчиновнику Міноборони суд призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі близько 475 млн гривень.

Щодо трьох інших підозрюваних у цій справі судові засідання перенесено на інші дати.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР повідомили про підозри колишніх посадових осіб Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставки в Збройні сили України військової техніки низької якості.

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