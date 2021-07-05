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Одного з фігурантів справи про постачання неякісної техніки для ЗСУ заарештовано з можливістю застави 475 млн грн, - ДБР
Печерський районний суд Києва взяв під варту одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони у справі про постачання неякісної військової техніки у ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Ексчиновнику Міноборони суд призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі близько 475 млн гривень.
Щодо трьох інших підозрюваних у цій справі судові засідання перенесено на інші дати.
Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР повідомили про підозри колишніх посадових осіб Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставки в Збройні сили України військової техніки низької якості.
Топ коментарі
+18 Людмила Исакова #480668
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+14 Алекс Мышкевич
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+14 Павел Стрембовский
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ничего, что питание в Армии при Порохе и при Зе, отличается кардинально и не пользу ЗЕ..
а давай клоуна Панталония Гриценко посадим!.. при нем вообще питания не было, солдаты покупали себе еду вне части, за то подвал Гриценко забит НАТОвской тушонкой и просроченными соками..
Или по мнению зеленского,
эти катера по уровню вооружения,
должны были превосходить эсминцы
класса «Арли Берк»?
А, ну, так почекай же: то ж бідоносець
При цьому при тому, той же Зеленський активно піарився на тлі цих катерів в Одесі. Наразі завод добудовує нову партію.
Сюрреалізм! Людина судять за контракт, який продовжує виконуватися. За постачання озброєння, яке служить Україні.
Але корінь справи звичайно в іншому.
Впевнений, що якщо б катери та швидкі були б замовлені не на «Кузні на Рибальскому» (яка належала тоді Порошенкові); та не в корпорації «Богдан», - то ніяких би претензій до Павловського б не було.
Але політична кон'юнктура сформувалася таким чином, що діючий Верховний головнокомандувач намагається будь-яким чином відсторонити минулого Верховного головнокомандувача від політики. Десятки справ провалилися. І влада не вигадала нічого кращого, ніж судити бойового генерала для того, щоби знову актуалізувати цілий каскад справ проти Порошенко.
Справа Павловського нагадує мені іншу справу. Справу Діденко у часи Януковича. Коли екс-заступника голови «Нафтогазу» ув'язнили з однією метою - щоби отримати від нього покази на Юлію Тимошенко. Адже тоді посадити Тимошенко було для Януковича такою самою ідеєю фікс, як для Зеленського ідеєю фікс є ув'язнення Порошенко.
Використання політичних справ проти військовослужбовців задля політичного тиску на суперників - це справжня червона лінія, яку ми як суспільство не повинні дати владі перетнути. Втягування армії в політичні розборки за допомогою підконтрольних силових органів - це попередження усім офіцерам та генералам.
Сергій Висоцький
Мента0 антимайданівця на свободу, український військових- за грати.
Наобирали, су.и.
" ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСАДИЛ ГЕНЕРАЛА ВСУ ЗА ОБОРОНУ ДОНБАССА! "
https://www.youtube.com/watch?v=AeqSCXRBsRo&t=557s
Він також зауважив, що сума застави, яку вказали прокурори, для героя війни проти російської агресії вища, ніж була для Медведчука.
«Складається таке враження, що Зеленський випрошує зараз у Путіна зустрічі з ним і каже: «господин Путин, дивіться я саджаю за ґрати тих, хто не пустив тебе у Маріуполь. Я саджаю за ґрати тих, хто випускає техніку - єдину в Україні, яка здатна щось тобі протиставити на морі. Тому, будь ласка, зустрінься зі мною. Я зазирну тобі в очі і побачу там мир». І це абсолютно не прийнятна поведінка. Я переконаний, що за це і Зеленський, й інші учасники цього фарсу ще будуть відповідати», - говорить Павленко.
«Це - змова, коли Зеленський використовує правоохоронні органи фактично як ручні засоби репресій. Вони не звертають жодної уваги на численні факти порушень нинішньої влади - щодо закупівлі неякісних снарядів за завищеними цінами. Був скандал щодо нефінансування по «Нептуну» і подібним системам озброєнь, які необхідні зараз української армії. Натомість ми бачимо чергову справу, яка так само лусне, як і всі попередні, які розпочиналися проти президента Порошенка, проти бойових генералів, які захищали Україну, і проти тих виробничників. які забезпечували якісну продукцію для наших військових», - резюмує Павленко.
Як відомо, Кремль вважає генерала Павловського ворогом, проти нього держава-агресор порушила кілька кримінальних справ.