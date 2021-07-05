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Новини Силовики
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Безпілотник із контрабандними цигарками виявлено на кордоні в Польщею, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники блокували контрабанду сигарет до Польщі, яку намагалися здійснити за допомогою дрона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Безпілотник із контрабандними цигарками виявлено на кордоні в Польщею, - ДПСУ 01

Політ дрона військовослужбовці відділу прикордонної служби "Рівне" Луцького загону зафіксували вночі. Під час встановлення місця його зльоту прикордонники знайшли сам апарат, біля якого був пакет із сигаретами.

Літальний апарат і 150 пачок цигарок без акцизних марок прикордонники передали співробітникам Нацполіції.

Безпілотник із контрабандними цигарками виявлено на кордоні в Польщею, - ДПСУ 02

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Безпілотник із контрабандними цигарками виявлено на кордоні в Польщею, - ДПСУ 03

Як зазначили в ДПСУ, останнім часом зростає використання дронів-кур'єрів для доставки контрабанди через кордон у країни ЄС.

Автор: 

безпілотник (4190) Держприкордонслужба ДПСУ (6009) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) цигарки (974) силовики (2514)


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Топ коментарі
+4
Водолазы, кустарные подводные лодки, дельтапланы, беспилотники......не пора взять контрабандистов на службу в спецназ ГУР?
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05.07.2021 23:33
+3
Це смішно. Ловлять цих "контрабандистів", котрі намагаються заробити трохи грошенят, а в цій самий час ті самі погранці організують цілі каравани с цигарками через кордон.
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05.07.2021 23:45
+3
За каждого убитого кацапа премию $50000. Думаю нормальная мотивация.
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06.07.2021 00:34
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Байрактары в помощь...
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05.07.2021 23:31 Відповісти
Катапульты еще не использовали
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06.07.2021 08:23 Відповісти
Водолазы, кустарные подводные лодки, дельтапланы, беспилотники......не пора взять контрабандистов на службу в спецназ ГУР?
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05.07.2021 23:33 Відповісти
Тут-особиста мотивація...А там-хз що...
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05.07.2021 23:44 Відповісти
У нормального контрабандиста всего 3 мотивации...
1.Бабло.
2. Адреналин.
3.Бабло.
Всем этим ГУР их может обеспечить
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05.07.2021 23:50 Відповісти
За каждого убитого кацапа премию $50000. Думаю нормальная мотивация.
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06.07.2021 00:34 Відповісти
Там мотивация еще лучше - либо ты пристрелишь, либо тебя
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06.07.2021 09:26 Відповісти
Ну как хз-що - ты национальный герой! Этого никакое бабло не заменит
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06.07.2021 18:47 Відповісти
в моем городе в каждом ларьке контрабанда продается в открытую, а тут дрон с двумя блоками. ахахах
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05.07.2021 23:38 Відповісти
Просто пограничники не любят когда гешефт идет мимо ихних карманов. Настоящие контрабандисты возят фурами через КПП по звонку с Киева а не лазят через забор с блоком сигарет
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06.07.2021 00:36 Відповісти
Абсолютно в кожному місті. В Ів.Фр. контрафактники тусуються біля ж.д. вокзалу і ходять по ринках.Найшли спосіб: продають поштучно, тютюн, папір, фільтри, машинки для скрутки. Якість низька, ціна трохи нижча магазинної, навіть вуйки, що звикли до Пріми без фільтру, не мають охоти це курити.
Не знаю навіщо в Європу це гімно пхають, хіба що для наших. На завод приїжджають поляки, німці, румуни, чехи. Майже ніхто не курить, румуни роботяги трохи курять, і то тоненькі.
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06.07.2021 08:44 Відповісти
Це смішно. Ловлять цих "контрабандистів", котрі намагаються заробити трохи грошенят, а в цій самий час ті самі погранці організують цілі каравани с цигарками через кордон.
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05.07.2021 23:45 Відповісти
В Варшаві, чого раніше не було, цигани біля ринку пропонували мені сигарети. Власне, всім пропонували. Звичайно, контрабандні, не з магазину ж. Поліція це явно ігнорує, очевидно вважаючи, що якщо ці особи - це людське дно, то нехай це дно хоча б так щось заробляє на себе.
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06.07.2021 01:53 Відповісти
Тобто мільярди пачок цигарок реалізуються циганами?) Польскі владні структури задіяні в цьому на 200%, і хтось має якійсь гешефт з цього. І звісно ж все не зупиняється на Польщі, цей потік іде далі в Німеччину.
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06.07.2021 02:37 Відповісти
Нічого не можу сказати,я не слідчий. Проте не бачив, щоб хтось кидався на ці цигарки.
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06.07.2021 03:11 Відповісти
 
 