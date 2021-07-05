Безпілотник із контрабандними цигарками виявлено на кордоні в Польщею, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники блокували контрабанду сигарет до Польщі, яку намагалися здійснити за допомогою дрона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Політ дрона військовослужбовці відділу прикордонної служби "Рівне" Луцького загону зафіксували вночі. Під час встановлення місця його зльоту прикордонники знайшли сам апарат, біля якого був пакет із сигаретами.
Літальний апарат і 150 пачок цигарок без акцизних марок прикордонники передали співробітникам Нацполіції.
Як зазначили в ДПСУ, останнім часом зростає використання дронів-кур'єрів для доставки контрабанди через кордон у країни ЄС.
Топ коментарі
+4 Maxim Ak-Murza
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1.Бабло.
2. Адреналин.
3.Бабло.
Всем этим ГУР их может обеспечить
Не знаю навіщо в Європу це гімно пхають, хіба що для наших. На завод приїжджають поляки, німці, румуни, чехи. Майже ніхто не курить, румуни роботяги трохи курять, і то тоненькі.