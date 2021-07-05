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Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти

Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти

До складу Ради нацбезпеки та оборони входять 23 особи. Рішення про введення санкцій організація приймає досить спокійно, але іноді учасники сперечаються.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в РНБО представлені всі гілки влади, а головою є президент. Часом в органі виникають дискусії, що обумовлено продиктованою політичною позицією деяких членів. Однак вони мають на це право.

"Наприклад, я можу сказати, що коли було голосування щодо Фірташа, Фукса, у нас ніхто не проголосував проти. І, до речі, ніхто не утримався", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що листи голосування є документами, які зберігаються. Потрібно дуже уважно читати закони, тому коли кажуть, що санкції можуть ввести тільки за терористичну діяльність - "це повна нісенітниця".

Нагадаємо, 18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти двох бізнесменів - Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Фірташа "покарали" за титановий бізнес, який поставляв сировину на російські військові підприємства.

Водночас санкції проти Фукса ввели через кейси компанії "Голден Деррік".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (11856) РНБО (2281) Фірташ Дмитро (894) Фукс Павло (105)


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Топ коментарі
+8
Охріненні санкції.
Зеленський, за рахунок "мідрого" наріду, списав фірташу близько 1 млрд доларів боргу. Заводи фірташа продовжують працювати.
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05.07.2021 23:40
+7
Очередная волна для охлоса от борцунов
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05.07.2021 23:36
+5
Фукс, Фирташ / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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05.07.2021 23:46
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Правила форума Рада форумчан
та це ж зедебільне рнбо, там цековська дисципліна.
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05.07.2021 23:36 Відповісти
Очередная волна для охлоса от борцунов
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05.07.2021 23:36 Відповісти
Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против - Цензор.НЕТ 4491
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05.07.2021 23:38 Відповісти
По поводу безопасного и супер секретного чекистского "телеграма". ФСБ задержала студента во Владивостоке из-за голосовых сообщений в Telegram-канале. Это уже второе подобное дело за неделю: 2 июля суд бросил в тюрьму мужчину за голосовое сообщение в котором усмотрели "экстремизм"
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05.07.2021 23:39 Відповісти
Охріненні санкції.
Зеленський, за рахунок "мідрого" наріду, списав фірташу близько 1 млрд доларів боргу. Заводи фірташа продовжують працювати.
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05.07.2021 23:40 Відповісти
Из за таких как вы зеленские приходят к власти и порошенки и януковичи и ющенки и кучмы. Чьи заводы ( государственные или частные) не важно. Важно по каким законам они работают. Где алюминиевая промышленность( стратегическая отрасль,без которой нет авиации)? Ее порезали. Где производство серной кислоты( константиновский завод)? Его порезали. Где производство хлора? Два завода порезали. Стекольные,содовые,по производству,сахара,спирта......заводы где? Их порезали. Все что было государственное ПОРЕЗАНО или в банкротстве. Все что перешло в частные руки функционирует. Бизнесу нужны ПРАВИЛА и ЗАКОН. И все. Вы же выбрали не Чорновола? Нет( если старше сорока) Все выбирают задницей вместо головы( начиная с местных и заканчивая Верховной Радой) Вы голосовали за военных в ПЕРИОД ВОЙНЫ? Уверен нет. Вы за ПеПо или любого другого, подобного. Кого же обвинять,если НЕТ СУДЕБНОЙ,ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ и ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ( принимаются нормы ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ Конституции)? Ничего НЕ работает ПО ПРАВИЛАМ. Так почему бизнес должен работать по правилам? Может надо начать с правильного выбора во власть? Может начать требовать что бы даже ПЛОХИЕ законы выполнялись? Может надо требовать убрать всесилие чиновников и возможность"регулировать"( решать)? Следующий президент будет репер баста( например у одиозного НО ДАВШЕГО РЕЗУЛЬТАТ Саакашвили на выборах была поддержка 0,5%,а у шута 73%)тогда точно все"поедет",правда?
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06.07.2021 07:35 Відповісти
Так насколько я понимаю, Беню нагрузили санкциями по самые бейцы, не?
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05.07.2021 23:43 Відповісти
Фукс, Фирташ / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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05.07.2021 23:46 Відповісти
Всі жиди.
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05.07.2021 23:53 Відповісти
По великому крадівництві оточення Зеленського вкрало понад 1 млрд доларів, повідомив Тарас Березовець з посиланням на Kyiv post. Лерос каже, що відкати складають 40 - 45%.
https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
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05.07.2021 23:50 Відповісти
То, что это беспредел (без приговора суда всё это незаконно) - не комментируется вааще... , как норма.
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05.07.2021 23:52 Відповісти
"Решение о введении санкций организация принимает довольно спокойно, но иногда участники спорят." Вот это да, вот это "но иногда спорят" вызывает больше всего вопросов... СНБО создан не только для введений санкций... А ведь только при зеле это стал орган, очень напоминающий ВЧК, занимающийся введением "санкций" против своих спонсоров и никак не Национальной Обороной.
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06.07.2021 00:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/shcherbininainn

https://mobile.twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn

https://mobile.twitter.com/shcherbininainn https://mobile.twitter.com/shcherbininainn



З завтрашнього дня банки можуть автоматично знімати з рахунків борги за комуналку і штрафи
Мін'юст дозволив банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.
Раніше ця процедура застосовувалася лише щодо аліментів.

Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти - Цензор.НЕТ 7006
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06.07.2021 00:09 Відповісти
Минюст от исков разорится, такое уже было.
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06.07.2021 00:14 Відповісти
Да теперь вообще все долги будут изыматься безакцептно. Вот свистопляска начнется, а если учесть еще и количество ошибок, то скоро мы все будем только и делать, что оплачивать финансовые прокладки.
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06.07.2021 00:10 Відповісти
Финансовая полиция США ждет в гости и Коломойского и Фирташа....,два проходимца украли в Украине больше, чем годоввой бюджет вяликай РАБссии...
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06.07.2021 00:11 Відповісти
По вменяемым эпизодам, помнится, сумма там и не такая уж большая.
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06.07.2021 00:17 Відповісти
Чтай американскую прессу,там названы все цифры по обоим чувакам...,и сравни бюджет РАБссии...
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06.07.2021 00:20 Відповісти
Пресса это не суд и даже не минюст, я опираюсь на то, что слышал от минюста, который может выставить обвинения только по эпизодам связанным со США. Так вот, там суммы не такие уж большие.
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06.07.2021 00:36 Відповісти
500 млрд долларов! Не миллионов а миллиардов!
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06.07.2021 03:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260475/*******************************************************************************************************
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06.07.2021 03:38 Відповісти
Я ж и говорю - бумага всё выдержит.
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06.07.2021 05:00 Відповісти
Где там чмошный дурак Бигус со свом сраным следствием?
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06.07.2021 00:16 Відповісти
"Голосування пройшло організовано і одностайно" ... ну, як ЦК КПРС
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06.07.2021 00:23 Відповісти
данілов-полєзний вєтєрінар(ідіот).
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06.07.2021 00:44 Відповісти
А почему не уголовные дела , шо за санкции о чем они 🙄🤦 ? Получается у США есть вопросы , а для Украины они белые и пушистые , где уголовные дела , подозрения ?😡
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06.07.2021 05:45 Відповісти
14 квітня 2021 20:40

Фірташ обійшов Україну на «титановому полі»

«Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК), що входить до Group DF Дмитра Фірташа, отримав дозвіл на геологічне вивчення та розроблення Селищанської ділянки з покладами титанових руд у Житомирській області за 50,1 млн грн.

2021, квітень (!!!) Титанові поклади за 50 млн Грн (!!!)

Це все, що треба знати про нібито "боротьбу " Клоуна проти Фірташа...
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06.07.2021 05:54 Відповісти
Санкции рнбо это форма без содержания. Типа доски почета.
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06.07.2021 06:25 Відповісти
Зачем фукса трогали,у него крыша сам потрох,лично убийца путин просил петю выдать ему паспорт,что тот быстренько исполнил,
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06.07.2021 06:33 Відповісти
 
 