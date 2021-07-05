Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти

До складу Ради нацбезпеки та оборони входять 23 особи. Рішення про введення санкцій організація приймає досить спокійно, але іноді учасники сперечаються.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в РНБО представлені всі гілки влади, а головою є президент. Часом в органі виникають дискусії, що обумовлено продиктованою політичною позицією деяких членів. Однак вони мають на це право.

"Наприклад, я можу сказати, що коли було голосування щодо Фірташа, Фукса, у нас ніхто не проголосував проти. І, до речі, ніхто не утримався", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що листи голосування є документами, які зберігаються. Потрібно дуже уважно читати закони, тому коли кажуть, що санкції можуть ввести тільки за терористичну діяльність - "це повна нісенітниця".

Нагадаємо, 18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти двох бізнесменів - Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Фірташа "покарали" за титановий бізнес, який поставляв сировину на російські військові підприємства.

Водночас санкції проти Фукса ввели через кейси компанії "Голден Деррік".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса