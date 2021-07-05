Офіцера 93-ї ОМБр Богдана Бродовського вбили російські окупанти на Донбасі 5 липня. ФОТО

У 93-й бригаді "Холодний Яр" непоправна втрата - окупаційні війська вбили майора, заступника начальника тилу логістики бригади Богдана Бродовського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку підрозділу.

"Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення несумісне з життям. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового", - говориться в повідомленні.

Уточнюється, що Богдан Віталійович Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. Служив у Збройних Силах України з 2002 року.

"У 93 бригаді офіцер почав служити ще до початку війни. Був начальником продовольчої служби. Обіймав цю посаду й у перші роки війни. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Далі повернувся у рідний гарнізон на Дніпропетровщині. І от, зовсім нещодавно, знову почав служити у 93-тій бригаді. Він був спокійним і добрим, люблячим батьком", - згадує його товариш по службі Сергій Олександрович, який очолював групу матеріального забезпечення бригади на початку російсько-української війни.

"Згадую його як доброзичливу людину. Дуже шкода", - каже нинішній начальник ГМЗ.

"Ми багато прослужили разом: на початку війни Богдан був начпродом бригади, а я – діловодом. Як людина він був завжди доброзичливим, ніколи не сварився, завжди приходив на допомогу. Був гарною людиною, - пригадує товаришка по службі Тетяна. – На першому місці завжди ставив свою сім’ю. У нього було четверо дітей. Пам’ятаю, коли з ним познайомилася, його донечка ходила у садок. І він завжди намагався забрати її додому сам. Іноді приводив на роботу. А ще у нього зовсім нещодавно народився синок: і року не пройшло. Не так давно родина оселилася у Вільному. Я ходила до них у гості. Це дуже велика втрата і для сім’ї, і для бригади".

Читайте також: Мир на українській землі - моя головна мета як президента, - Зеленський. ВIДЕО





Нагадаємо, 5 липня внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України, ще троє зазнали поранень.

Також читайте: Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів