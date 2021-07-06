Данілов про паспорти РФ в ОРДЛО: Додаткові 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що на окупованому Донбасі Росія видала 630 тисяч своїх паспортів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.

"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, бо вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий собі концтабір для мешканців Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав чиновник.

За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.

"Якщо подивитися мінські угоди, то там нема такого, що РФ має видавати аусвайси мешканцям Донецької та Луганської областей... Для чого це робить Путін? Ще раз наголошую, для того, щоб додатково взяти на виборах у Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їхнє таке використання", - додав Данілов.

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