Данілов про паспорти РФ в ОРДЛО: Додаткові 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що на окупованому Донбасі Росія видала 630 тисяч своїх паспортів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.
"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, бо вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий собі концтабір для мешканців Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав чиновник.
За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.
"Якщо подивитися мінські угоди, то там нема такого, що РФ має видавати аусвайси мешканцям Донецької та Луганської областей... Для чого це робить Путін? Ще раз наголошую, для того, щоб додатково взяти на виборах у Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їхнє таке використання", - додав Данілов.
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_Ой дурааак...В рейхе нет никаких выборов, власть вообще никак не зависит от
гражданподданых. Соответственно никакие дополнительные полмильёна голосов фашистам нахер не требуются. Если Данилов реально так думает (а не врёт что так считает), то это просто лютый писец, понимание происходящего ниже всякой критики. Но я не верю что он идиот. А вот в то, что он вешает украинцам макароны на уши - верю.
Никаких законов относительно лишения права на голосование, быть избранным, быть госслужащим Украины для "многоженцев" не будет принято!
Не будут же они сами против себя голосовать.