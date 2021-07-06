УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4636 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
4 295 35

Данілов про паспорти РФ в ОРДЛО: Додаткові 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму

Данілов про паспорти РФ в ОРДЛО: Додаткові 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що на окупованому Донбасі Росія видала 630 тисяч своїх паспортів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.

"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, бо вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий собі концтабір для мешканців Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав чиновник.

За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми.

"Якщо подивитися мінські угоди, то там нема такого, що РФ має видавати аусвайси мешканцям Донецької та Луганської областей... Для чого це робить Путін? Ще раз наголошую, для того, щоб додатково взяти на виборах у Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їхнє таке використання", - додав Данілов.

Також читайте: Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) паспорт (1156) росія (65316) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Посмотрели бы наши погибшие хлопцы на этого деятеля в должности главы СНБО.... Что бы они нам сказали? А за клоуна кто смотрит на фото погибших спокойно? Правильно, уставшие от войны манкурты.
показати весь коментар
06.07.2021 00:19
+6
Данілов серьйозно? Росія це диктатура, там не має опозиційних партій, їх не цікавлять вибори. Це виключно для "захисту" "своїх" громадян. Привід для війни
показати весь коментар
06.07.2021 01:16
+4
на восточных рубежах РАБссии начались масштабные учения США и Японии у острова Хоккайдо...наверное Япония собралась вернуть истинно советско-РАБссиянские острова Шикотан,Кунашир,Итуруп и Габомаи Японии...а названия островов истинно рюсские... правда Крысы Мавзолейные?
показати весь коментар
06.07.2021 01:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посмотрели бы наши погибшие хлопцы на этого деятеля в должности главы СНБО.... Что бы они нам сказали? А за клоуна кто смотрит на фото погибших спокойно? Правильно, уставшие от войны манкурты.
показати весь коментар
06.07.2021 00:19 Відповісти
хм.. а если к 650 тысячам добавить еще и ваши кацапо-ксивы то скока будет !?
показати весь коментар
06.07.2021 00:13 Відповісти
Ето уже повод признать выборы и росийское правительство нелегитимным как Бульбофюрера или еще нет?
показати весь коментар
06.07.2021 00:14 Відповісти
Давая свои паспорта жителям оккупированных территорий московия еще больше отвечает за их действия, в том числе за обстрелы и т.п. Как они могут говорить о том, что москва ни при чем, если воюют их граждане.
показати весь коментар
06.07.2021 00:27 Відповісти
Рейтинг ядинай РАБссии упал ниже погреба...,фюрер обязан его поднять любым способом... ЛЮбым...,ибо власть может перейти к диктатуре ПРОЛЕТАЙрята РАБссии
показати весь коментар
06.07.2021 00:29 Відповісти
Данилов о паспортах РФ в ОРДЛО: Дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму - Цензор.НЕТ 7951
показати весь коментар
06.07.2021 00:32 Відповісти
А когда ********** начнут раздавать московитские аусвайсы своим братухам из хамас и хезбалла?
показати весь коментар
06.07.2021 00:33 Відповісти
Макс,той быдлоте паспорта вручали еще при Ясире Арафате....
показати весь коментар
06.07.2021 00:35 Відповісти
ой да ладно, если захотят, то они могут и 150% нарисовать на выборах, кто там проверит
показати весь коментар
06.07.2021 00:35 Відповісти
За всю свою историю начиная с 1721 года,когда петя первый объявил о создании РАБссиянской Вампирии вместо Мацковии РАБссия была Свободной только со 2 марта 1917 года по 25 октября 1917 года....,все остальное время власть была в руках баранов и убийц....
показати весь коментар
06.07.2021 00:39 Відповісти
ой, вей, мда..... зеленский не наркоман
показати весь коментар
06.07.2021 00:57 Відповісти
Лахта-2,не лазь под ногами таракан тз рода мавзолейной Саранчи....,у тебя серп молот в ушах торчит...
показати весь коментар
06.07.2021 01:11 Відповісти
фух, не. ну я слухаю психоделику. Тебе серп до жопы достал?
показати весь коментар
06.07.2021 01:31 Відповісти
на восточных рубежах РАБссии начались масштабные учения США и Японии у острова Хоккайдо...наверное Япония собралась вернуть истинно советско-РАБссиянские острова Шикотан,Кунашир,Итуруп и Габомаи Японии...а названия островов истинно рюсские... правда Крысы Мавзолейные?
показати весь коментар
06.07.2021 01:06 Відповісти
Про "Сахалянь" забув!!! Ну а потім можуть добраться і до північних Куріл та Камчатки - якщо китайці це не зроблять першими "Апетит приходить під час їди"
показати весь коментар
06.07.2021 10:15 Відповісти
Данілов серьйозно? Росія це диктатура, там не має опозиційних партій, їх не цікавлять вибори. Це виключно для "захисту" "своїх" громадян. Привід для війни
показати весь коментар
06.07.2021 01:16 Відповісти
_Данилов и зелёная шайка держат украинцев за палванов тупорылых. И - увы - у них есть все основания так думать.
показати весь коментар
06.07.2021 02:31 Відповісти
"Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов..."
_Ой дурааак...В рейхе нет никаких выборов, власть вообще никак не зависит от граждан подданых. Соответственно никакие дополнительные полмильёна голосов фашистам нахер не требуются. Если Данилов реально так думает (а не врёт что так считает), то это просто лютый писец, понимание происходящего ниже всякой критики. Но я не верю что он идиот. А вот в то, что он вешает украинцам макароны на уши - верю.
показати весь коментар
06.07.2021 02:29 Відповісти
Дуже цікаво, що багато з тих, хто верещав "Путін пріді і ввіді вайска" і ненавиділи "гєйропу", тепер тихцем їдуть в країни НАТО заробляти. Причому оголошеннями про роботу пєстрят всі "ізданія" динирилинири. Їде також дуже багато громадян Росії, і молодого, і середнього віку. Молодші роблять все, щоб не повертатися. Виникає питання: навіщо тоді російська вєрноподдана сволота здихала сама і нищила стільки людей!?
показати весь коментар
06.07.2021 03:45 Відповісти
та таких цікавих питань вдосталь і в нас... От, наприклад, нафіга ти особисто кликав клоуна на Банкову; а разом з ним оту всю зелену шоблоту?
показати весь коментар
06.07.2021 10:01 Відповісти
Зачем им голоса при имитации выборов?) Они ничего не решают. Слабоватая аналитика вопроса.
показати весь коментар
06.07.2021 06:55 Відповісти
да какая разница + 500 000 или -.....главное шо правит плешивый старец! и пока оно не издохнет эта шобла будет нам якорем
показати весь коментар
06.07.2021 07:03 Відповісти
если ты надеешьсячто со смертью плешивого ***** что-нить изменится во внешней политике расейки по отношению к Украине, то глубко заблуждаешься. все дело в менталитете, там на расейке - коллективный путин.
показати весь коментар
06.07.2021 10:17 Відповісти
А надо бы данилову сказать, что проголосовавшие с росс.паспортами автоматически теряют украинское гражданство, что и соответствует законам Украины - точка.
показати весь коментар
06.07.2021 07:29 Відповісти
Я думаю ето 500000ч на депортацию в мордор после деокупации
показати весь коментар
06.07.2021 08:18 Відповісти
Да нет, Гитлер на оккупированных территориях гражданства никому не давал, так что сравнивать действия Гитлера с ****** на оккупированых территориях Украины, по меньшей мере не корректно.
показати весь коментар
06.07.2021 10:13 Відповісти
Почти у всех депутатах в ВР имеется гражданство других стран!
Никаких законов относительно лишения права на голосование, быть избранным, быть госслужащим Украины для "многоженцев" не будет принято!
Не будут же они сами против себя голосовать.
показати весь коментар
06.07.2021 10:16 Відповісти
не 500 а уже около 650 тысяч голосов за "единую паРашу" у ***** есть, уже с пропечатанными и посчитанными бюллетенями. причем самому ватному дамбасскому быдлу на "выборы" идти совсем не обязательно...да они даже и не узнают, что "проголосовали" на этих "выборах".
показати весь коментар
06.07.2021 10:17 Відповісти
Мало того, они еще и в Верховну Раду будут голосовать, если вы и дальше не будете ничего не предпринимать. Ведь для вас воры в законе и контрабандисты важнее.
показати весь коментар
06.07.2021 10:21 Відповісти
Логічно не визнавати вибори в РФ через голусування на виборах жителів окупованих територій.
показати весь коментар
06.07.2021 10:24 Відповісти
Не неси чухню. Они на выборах нарисуют сколько им нужно. Они или запихнут нам обратно этих граждан, или просто заберут ОРДЛО себе. В зависимости от нашего поведения.
показати весь коментар
06.07.2021 10:27 Відповісти
А что ВЫ сделали что бы люди стремились к вам. ВЫ только и умеете шо обсырать все. ПОДОНКИ.
показати весь коментар
06.07.2021 11:11 Відповісти
 
 