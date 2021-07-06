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Новини Агресія Росії проти України
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Цього року 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване на Донбасі житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Цього року 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване на Донбасі житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

Після отримання компенсації за житло, зруйноване в ході війни на Донбасі, людина має відмовитися від права власності на нього.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що вперше з початку збройної агресії Російської Федерації торік Міністерство реінтеграції розпочало програму виплат громадянам, чиє житло було зруйновано під час військових дій на Донбасі.

Пакет документів від постраждалих приймається на рівні військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсації за зруйноване на Донбасі житло мають повністю виплатити до 2023 року, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський

"Там ці документи перевіряються, і ухвалюється рішення про включення їх до списку компенсацій. Визначається розмір компенсації, список затверджується на рівні Донецької або Луганської ВЦА, наш заступник міністра бере участь у таких засіданнях", — продовжив заступник міністра.

При цьому досвід минулого року засвідчив, що часто люди не мають документів, що підтверджують право власності на житло.

"Дуже важливо, щоб люди мали документи, які підтверджують, що зруйноване житло було в їхній власності. Ми зіткнулися з ситуацією, коли був будинок, у ньому реально проживали люди, але в них немає документів про власність", - розповів Замлинський.

Якщо ж усі документи в порядку, людині визначається компенсація. Гроші спочатку передаються на область, а потім перераховуються безпосередньо на банківські карти одержувачів, додав заступник міністра.

"Ми очікуємо, що цього року 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване житло", — повідомив він.

Також читайте: Кабмін схвалив концепцію держпрограми із забезпечення житлом захисників України до 2025 року

Після отримання виплат громадянин має відмовитися від права власності на своє зруйноване житло.

"Він має відмовитися від права власності на цей будинок. Це передбачено відповідним законодавством. Вносяться зміни до реєстру прав власності на нерухомість", — акцентував Замлинський.

Нагадаємо, що від початку цього року 135 власників зруйнованого в результаті російської агресії житла на Донбасі отримали грошові компенсації. Загальна виділена сума — 34,5 млн грн. До кінця року виплати отримають 380 сімей. Ще 400 сімей чекають своїх компенсацій, які вони мають отримати до 2023 року.

Автор: 

житло (1071) компенсації (698) Донбас (22356) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+13
Эти ватники кричали "Путин, приди"!, путин и пришёл - при чём тут бюджет Украины ?
Пусть Россия платит компенсацию - войну начала она.
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06.07.2021 00:23
+10
А ничего что ето ихние дети и мужья разнесли им жилье а возмещать будут простые украинцы, которых они ненавидят? Пускай Жопоблок и Мертвечук которые открыто призывали обстреливать Украину им возмещают
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06.07.2021 00:30
+7
Хоть лугандонским предателям Зеленский не собирается возмещать потернные богатства?
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06.07.2021 00:23
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Эти ватники кричали "Путин, приди"!, путин и пришёл - при чём тут бюджет Украины ?
Пусть Россия платит компенсацию - войну начала она.
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06.07.2021 00:23 Відповісти
Хоть лугандонским предателям Зеленский не собирается возмещать потернные богатства?
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06.07.2021 00:23 Відповісти
А ничего что ето ихние дети и мужья разнесли им жилье а возмещать будут простые украинцы, которых они ненавидят? Пускай Жопоблок и Мертвечук которые открыто призывали обстреливать Украину им возмещают
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06.07.2021 00:30 Відповісти
сумму компенсации на каждого из 380ти счастливчиков можно озвучить? 100 грывень считаются компенсацией?)))
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06.07.2021 00:32 Відповісти
"...После получения компенсации за жилье, разрушенное в ходе войны на Донбассе, человек должен отречься от права собственности на него...."
Источник: https://censor.net/ru/n3275278WTF?????
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06.07.2021 00:38 Відповісти
сумма компенсации не озвучена. только нужно отказаться от права собственности... т.е можно получить 100грн за разрушенное жилье и радоваться жизни в условиях открытия рынка земли. Да они знущаются з нас, за имбецилов считают))))
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06.07.2021 00:54 Відповісти
Какие могут быть компенсации если не было судов, не проводилось расследований, не искались виновные, не были предьявлены иски. С чего тебе давать компенсацию? Может ты сам или твой батя свой сарайчик развалил.
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06.07.2021 01:05 Відповісти
эммм. не стоит так ярко).Мне компенсации не нужны. " сарайчик" моих родственников в 92-м разнесли в хлам русские МИГи. так бывает, когда твой сосед- идиот. Сейчас речь о том, что денег нет, а популизма дофига)))
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06.07.2021 01:46 Відповісти
я смотрю что Клоун считает себя только презом Лугандона !? только о них и думает!!! не, ну не поц!?
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06.07.2021 00:39 Відповісти
за него и голосовали сепары
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06.07.2021 10:07 Відповісти
Почему государство выделяет миллионы на компенсацию сепарам за жилье которое они сами же разрушили а наши раненные и семьи погибших собирают по копейке с помощью волонтеров на операции? Вы там ниче не попутали позорники?
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06.07.2021 00:55 Відповісти
Тихо, граждане. Имейте совесть в очереди перед самыми пострадавшими от оккупации! А как же отчаянный борец с оккупантами устрашающими гудками заводов? А как же эта, никем не любимая, и несчастная от одиночества и преследования в изгнании, бородатая бабушка? А как же этот нищий и несчастный владелец никчемного концерна Титан? Какое жилье, господа присяжные заседатели???!!! Это же дискриминация униженных и угнетенных в борьбе с украинским народом!!!
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06.07.2021 01:03 Відповісти
у меня только один вопрос ко всем этим обещальщикам- а деньги (реальные деньги) у вас есть? Дыра в бюджете шире ваших хотелок))).
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06.07.2021 01:13 Відповісти
Я не понимаю зачем и кто перекручивает !
Надо называть вещи своими именами , что украинцы ходят на роботу , платят налоги и с этих их налогов 380 человек получили деньги. Вот и все .
Зачем этим 380 человекам дали деньги людей которые платили налог , почему-то никто не спрашивает, а вед это Россия разрушила их дома , то почему украинцы должны платит налоги , что бы кто-то с этих налогов получал компенсацию из за России ? Это же абсурд полный .
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06.07.2021 01:13 Відповісти
Россия разрушила их дома , а украинцы за это платят . Сказать что я в шоке , то ничего не сказать .
А может действительно Россия здесь не причём и гражданская это война , если не Россия , а Украина платит компенсации пострадавшим ?
Вот Нидерланды подали в международный суд по правам человека на Россию за сбитый самолёт над Донбассам , а украинцы как бараны сами башляют компенсацию вместо России . Это просто пипец .
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06.07.2021 01:22 Відповісти
я дико извиняюсь за вопрос) А Вы в каком году посещали Украину ?
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06.07.2021 02:02 Відповісти
В 2021 году
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06.07.2021 02:15 Відповісти
Вы здесь находитесь дольше, чем в Дании?
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06.07.2021 02:27 Відповісти
Я в Дании с 1992 года , но в Украину приезжаю .
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06.07.2021 02:59 Відповісти
так Вы же счастливчек))) !!! а я работаю в альтернативной экономике Украины с 92го года и в Данию тоже иногда приезжаю
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06.07.2021 03:08 Відповісти
Ээээ, а ты не тот врач-сепар Малыш из Луганска?
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06.07.2021 09:08 Відповісти
в Луганске не был ни разу . даже проездом)
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06.07.2021 11:54 Відповісти
а мне конпенсацию?! я потерял больше всех!!!...потерял веру в Человечество...ёпта
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06.07.2021 04:50 Відповісти
Чому Україна платить, а не Росія.
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06.07.2021 07:03 Відповісти
А гроші звідки?
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06.07.2021 08:38 Відповісти
Надо же что-то обещать на фоне катастрофического падения рейтинга. Смотрите своё обещание, что закончилась эпоха бедности, он выполнил: что думали, небось, для вас? Ага, для президента и его банды, закончилась эпоха бедности... , а для вас началась эпоха нищенства...
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06.07.2021 09:53 Відповісти
 
 