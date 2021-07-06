Цього року 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване на Донбасі житло, - заступник голови Мінреінтеграції Замлинський
Після отримання компенсації за житло, зруйноване в ході війни на Донбасі, людина має відмовитися від права власності на нього.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що вперше з початку збройної агресії Російської Федерації торік Міністерство реінтеграції розпочало програму виплат громадянам, чиє житло було зруйновано під час військових дій на Донбасі.
Пакет документів від постраждалих приймається на рівні військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей.
При цьому досвід минулого року засвідчив, що часто люди не мають документів, що підтверджують право власності на житло.
"Дуже важливо, щоб люди мали документи, які підтверджують, що зруйноване житло було в їхній власності. Ми зіткнулися з ситуацією, коли був будинок, у ньому реально проживали люди, але в них немає документів про власність", - розповів Замлинський.
Якщо ж усі документи в порядку, людині визначається компенсація. Гроші спочатку передаються на область, а потім перераховуються безпосередньо на банківські карти одержувачів, додав заступник міністра.
"Ми очікуємо, що цього року 380 осіб отримають компенсацію за зруйноване житло", — повідомив він.
Після отримання виплат громадянин має відмовитися від права власності на своє зруйноване житло.
"Він має відмовитися від права власності на цей будинок. Це передбачено відповідним законодавством. Вносяться зміни до реєстру прав власності на нерухомість", — акцентував Замлинський.
Нагадаємо, що від початку цього року 135 власників зруйнованого в результаті російської агресії житла на Донбасі отримали грошові компенсації. Загальна виділена сума — 34,5 млн грн. До кінця року виплати отримають 380 сімей. Ще 400 сімей чекають своїх компенсацій, які вони мають отримати до 2023 року.
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Пусть Россия платит компенсацию - войну начала она.
Источник: https://censor.net/ru/n3275278WTF?????
Надо называть вещи своими именами , что украинцы ходят на роботу , платят налоги и с этих их налогов 380 человек получили деньги. Вот и все .
Зачем этим 380 человекам дали деньги людей которые платили налог , почему-то никто не спрашивает, а вед это Россия разрушила их дома , то почему украинцы должны платит налоги , что бы кто-то с этих налогов получал компенсацию из за России ? Это же абсурд полный .
А может действительно Россия здесь не причём и гражданская это война , если не Россия , а Украина платит компенсации пострадавшим ?
Вот Нидерланды подали в международный суд по правам человека на Россию за сбитый самолёт над Донбассам , а украинцы как бараны сами башляют компенсацию вместо России . Это просто пипец .