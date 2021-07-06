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Новини
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Причина обвалення на Берестейському шляхопроводі - удар моста вантажівкою кілька днів тому, - КП "Київавтошляхміст"

Причина обвалення на Берестейському шляхопроводі - удар моста вантажівкою кілька днів тому, - КП

Обвалення частини Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги в Києві спричинене пошкодженням конструкцій кілька днів тому вантажівкою.

Про це у фейсбуку повідомляє КП "Київавтошляхміст", передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці КП "Київавтошляхміст" провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська". За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталося через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалася вантажівка із газоблоками", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це викликало руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

У КП "Київавтошляхміст" нагадали, що за результати обстеження, проведеного у 2020 році, експлуатаційний стан шляхопроду визнано обмежено працездатним. Минулого року був розроблений проєкт протиаварійних заходів для його безпечної експлуатації, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

Також дивіться: На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО

"У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - додали дорожники.

Нагадуємо 5 червня сталося обвалення частини конструкції Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги, в зв'язку з чим було частково перекрито рух транспорту.

Автор: 

аварія (561) ДТП (4470) Київ (19520) міст (1234)


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Топ коментарі
+8
так а шо тут делать? тут все кто имеет отличную от порошков позицию, немедля объявляются ватой, кацапами и банятся )))
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06.07.2021 04:35
+4
а у вас есть позиция? не , ну подмахивать сепару Зе - эт не позиция, эт поза
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06.07.2021 08:26
+3
сегодня - бан, завтра - расстрел. всё норм )))
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06.07.2021 04:47
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Как-то активность на цензоре приуныла. Вот раньше было иногда просто ураган.
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06.07.2021 02:25 Відповісти
так а шо тут делать? тут все кто имеет отличную от порошков позицию, немедля объявляются ватой, кацапами и банятся )))
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06.07.2021 04:35 Відповісти
Зато крестиков всё меньше и модерам легше.
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06.07.2021 04:40 Відповісти
сегодня - бан, завтра - расстрел. всё норм )))
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06.07.2021 04:47 Відповісти
а у вас есть позиция? не , ну подмахивать сепару Зе - эт не позиция, эт поза
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06.07.2021 08:26 Відповісти
подмахиваете только вы своему божку лично я кумиров не сотворяю
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06.07.2021 08:50 Відповісти
"своему божку" - интересный, но ничем не обоснованный вывод. "лично я кумиров не сотворяю" - верю, просто за Осла Оманского обидно?
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06.07.2021 09:35 Відповісти
а чё мне за него должно быть обидно? это ж вы тут третий год ноете и верещите ))))
мне пох. придет время - другого выберу.
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06.07.2021 10:57 Відповісти
тут ты прав, тебе обижаться нечего. экономика в жопе, те самые патриоты по тюрьмам, прихлебатели пилят бюджет... собсно что вы и добивались
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06.07.2021 14:30 Відповісти
а когда-то было иначе? собственно, вы этого и добиваетесь
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07.07.2021 13:15 Відповісти
было, но вы предпочитаете не вспоминать. иначе слишком явно виден обсёр.
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07.07.2021 15:34 Відповісти
вечный обсёр и сидение на бутылке - это у вашей кодлы. ща всё движется своим чередом. страну стройте вместо вечного нытья с подмигиванием.
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07.07.2021 16:12 Відповісти
цапа, тебя кто из дурки выпустил?
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07.07.2021 16:46 Відповісти
прыгай на бутылке отсюда, москалыку
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07.07.2021 16:58 Відповісти
покажи как, заценю класс от зебила
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Мені здається Цензор теж приклав руку до того, щоб Порошка нагнути перед виборами. Тому називати Цензор порохоботівським я би не спішив. А те, що тут багато адекватних користувачів то це факт. Багато зелефілів вже перефарбувалося або обламалися. А як кричали пару років тому )))
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06.07.2021 08:58 Відповісти
Причина обрушения на Берестейском путепроводе - удар моста грузовиком несколько дней назад, - КП "Киевавтодормост" - Цензор.НЕТ 9940 крымский мост не сошелся по высоте и ширине,вбросили "коротыши" сваркой....простоит до первого крутого шторма..., говорят Гидрогеологи...,тем более Крым зона землетрясений и опасной сейсмологической активности горных пород...
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06.07.2021 05:51 Відповісти
"Старая песня о главном".
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06.07.2021 06:53 Відповісти
В битве грузовик - мост, победил грузовик.
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06.07.2021 06:41 Відповісти
Берестейский мостик изначально спроектирован и построен дегенератами, опора моста посередине полос движения убила не один десяток людей.
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06.07.2021 08:53 Відповісти
Тепер питання до КП Київавтошляхміст. ХТО перевіряв стан мосту після ДТП з вантажівкою??? От йому треба яйця відірвати. Бо такий кусок бетону міг легко вбити людину.
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06.07.2021 09:00 Відповісти
"Та цьому мосту ще стояти і стояти без ремонту", сказав Педалік стукнувши кулаком по опорі моста
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06.07.2021 10:33 Відповісти
 
 