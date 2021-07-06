Причина обвалення на Берестейському шляхопроводі - удар моста вантажівкою кілька днів тому, - КП "Київавтошляхміст"
Обвалення частини Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги в Києві спричинене пошкодженням конструкцій кілька днів тому вантажівкою.
Про це у фейсбуку повідомляє КП "Київавтошляхміст", передає Цензор.НЕТ.
"Фахівці КП "Київавтошляхміст" провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська". За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталося через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалася вантажівка із газоблоками", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, це викликало руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.
У КП "Київавтошляхміст" нагадали, що за результати обстеження, проведеного у 2020 році, експлуатаційний стан шляхопроду визнано обмежено працездатним. Минулого року був розроблений проєкт протиаварійних заходів для його безпечної експлуатації, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.
"У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - додали дорожники.
Нагадуємо 5 червня сталося обвалення частини конструкції Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги, в зв'язку з чим було частково перекрито рух транспорту.
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