Причина обвалення на Берестейському шляхопроводі - удар моста вантажівкою кілька днів тому, - КП "Київавтошляхміст"

Обвалення частини Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги в Києві спричинене пошкодженням конструкцій кілька днів тому вантажівкою.

Про це у фейсбуку повідомляє КП "Київавтошляхміст", передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці КП "Київавтошляхміст" провели обстеження споруди на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська". За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталося через надмірне навантаження під час удару. Так, 1 липня у конструкції шляхопроводу врізалася вантажівка із газоблоками", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це викликало руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди.

У КП "Київавтошляхміст" нагадали, що за результати обстеження, проведеного у 2020 році, експлуатаційний стан шляхопроду визнано обмежено працездатним. Минулого року був розроблений проєкт протиаварійних заходів для його безпечної експлуатації, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом.

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"У подальшому передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - додали дорожники.

Нагадуємо 5 червня сталося обвалення частини конструкції Берестейського шляхопроводу на проспекті Перемоги, в зв'язку з чим було частково перекрито рух транспорту.