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Новини Агресія Росії проти України
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Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа

Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа

Поки Росія не відмовиться від агресивної поведінки і порушень міжнародного права, Євросоюз має зберігати тверду єдину позицію у відносинах з цією країною.

Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки Росія продовжує агресивну політику й не змінює свою поведінку, ми не можемо говорити про наступний етап у наших відносинах. Я задоволений, що під час зустрічі Європейської ради у червні Євросоюз продемонстрував змістовну та єдину позицію стосовно Росії", - сказав президент Литви.

Науседа також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські прагнення країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки та просування реформ в Україні, у Молдові та Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії відстоюють посилення підтримки України і Грузії як партнерів НАТО, - Науседа

Автор: 

Литва (2409) росія (65316) Науседа Гітанас (337)


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Топ коментарі
+4
Даремні сподівання. Кацапія не змінює свою поведінку сотні років.
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06.07.2021 07:53
+1
Видно сразу будующее лидерство в ЕС и мире. Жестко, четко, все по делу, с позиции силы. Жаль в Украине безхребетное существо у власти.
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06.07.2021 02:01
+1
Фуфлогоні Мавзолейніе...помните просрали РАБссию в 1917-м,Просрали СССр в 1991 году...Очередь просрать РАБссию достойнім способом...отдать дерьмо СВОЕ,не монголо-татару Хану сБатыю и китайцу Всунь Нам Бую...
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06.07.2021 05:18
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Видно сразу будующее лидерство в ЕС и мире. Жестко, четко, все по делу, с позиции силы. Жаль в Украине безхребетное существо у власти.
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06.07.2021 02:01 Відповісти
Спасибо "мудрому наріду".
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06.07.2021 08:07 Відповісти
У всех по отдельности есть отношения, а целом конечно же нет. Франция даже переименовала свое шампанское в шмурдяк ради этих отношений.
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06.07.2021 03:06 Відповісти
Не мели дурниць! "Міжнародна корпорація Хенессі" - лише один з виробників і не Франція! Це все одно якби ти прийшов на ринок і побачив у сезон купи ягід на прилавках і читав написи "Клубніка" ціна ***" А у мене напис "Суниця садова Ціна***" І там і там - правильно: однак у всіх "правильно" бо так люди звикли а у мене - "науково правильно" бо "клубніка" - це трішки інша рослина і у нас мало культивується бо дає дрібніші плоди і їх менше на рослині!
"Хенессі" свою партію товару який вона посилає на експорт в Росію може називать як хоче однак у всьому світі це не змінить нічого! (Студенти Масачусетського університету якось розібрали рекламні слогани своїх американських фірм які поставляють товар за кордон Буквальний переклад фраз на мову країни-споживача "в ступор вганяє" Рекламували десь на Піренеях автомобіль Переклали свій слоган на іспанську А на вуличному іспанському жаргоні це звучить : "Не "фуричить" (не працює) Китайцям хотіли "впарить "Кока-Колу" Переклали своє "Вийшло - "Цей напій вириє ваших предків з могил!" (це при тому що у китайців тривожить могили - великий гріх!) І так далі! Те що нам продають під назвою "ківі" насправді - "актинідія китайська" А у китайців "кефір" позначається ієрогліфом "гниле молоко"!!!
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06.07.2021 06:57 Відповісти
Взагалі-то, "клубніка" перекладається як полуниця.
А суниця - це московітською "зємляніка".
Хенессі на Шампанському, яке відвантажуваиме московітам,
дрібненьким шрифтом десь додасть: "А вдавилися б !"
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06.07.2021 08:20 Відповісти
Ти десь бачив на ринку напис ""полуниця"? Крім того уточнюю: правильно те що ми купуємо на ринку називається - "суниця садова" ("земляника садовая") А "полуниця" тому "полуницею" і називається що на відміну від "суниці росте не в лісі а в полі! І називається правильно ""полуниця польова" ("клубника полевая")

З рештою згоден!
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06.07.2021 08:27 Відповісти
Типа Перестройка Мавзолейного быдло-дерьма.. .,это невозможно по нескольким причинам....,главная из них,советское дерьмо воспитал матерый уголовник и убийца Джугашвили,по кличке Коба Сралин...,32 года у власти был этот урод...,кого он мог воспитать? Правильно...,таких же уродов из ГУЛАГа Солженицына...
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06.07.2021 04:18 Відповісти
Как говорит известный журналист Александр Невзоров,все закончится для РАБссии плачевно...Китай проглотит РАБссию не моргнув глазом.... вивчайте китайску мову Мавзолейні довбні...,або іерогліфи стародавнього Китаю,...Лао Цзи або Конфуція з Мен-Цзи чи философію Сюнь Цзи....може зрозумыэте що Фылософыя це гарна наука....,в отличие от Зєковского дерьма Йосі Сраліна або чЛєніна...
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06.07.2021 04:32 Відповісти
Путин ложится под Китай весьма охотно.
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06.07.2021 08:21 Відповісти
Фуфлогоні Мавзолейніе...помните просрали РАБссию в 1917-м,Просрали СССр в 1991 году...Очередь просрать РАБссию достойнім способом...отдать дерьмо СВОЕ,не монголо-татару Хану сБатыю и китайцу Всунь Нам Бую...
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06.07.2021 05:18 Відповісти
Пока Россия не изменит своего поведения, нельзя говорить о следующем этапе отношений ЕС с ней, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 5473
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06.07.2021 05:23 Відповісти
МаоДзеДуны заждались дерьмо Мавзолейное вместе с силой Сибири....и прочим металлоломом... братьев вРОТтенбергов и Вити Вексельберга,Олег Дерипаска свой чувак...отдасть все задаром...
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06.07.2021 05:26 Відповісти
Oце Козак Байда, оце молодець!

Biden to Temper U.S. Use of Sanctions Weapons, Officials Say Administration to veer from Trump policies, spurring a debate about economic leverage over adversaries
https://www.wsj.com/articles/biden-to-temper-u-s-use-of-sanctions-weapons-officials-say-11625500717?mod=hp_lead_pos7
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06.07.2021 07:09 Відповісти
Певно Байден навіть не називав ***** ;хорошим парнєм;?
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06.07.2021 07:22 Відповісти
******* - не мішки вергати. Вам шашеки або їхати?
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06.07.2021 07:42 Відповісти
Ти про те як Трамп подарував Сирію кацапам?
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06.07.2021 07:52 Відповісти
Ага, отак подарував - https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42986089 Syria war: US bombs government forces after Deir al-Zour attack
А якщо серйозно, то таке гівно нам не треба. Ще трільйон в відбудову цивілізації вбухати, а вони потім все одно кричатимуть Death to America! як палестинців 9/11/2001.
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06.07.2021 17:36 Відповісти
А що ще вам не треба?
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06.07.2021 17:38 Відповісти
Багато чого. Список shithole countries довший ніж список нормальних місць.
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06.07.2021 17:41 Відповісти
Пока Россия не изменит своего поведения, нельзя говорить о следующем этапе отношений ЕС с ней, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2951
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06.07.2021 07:20 Відповісти
Кацапам все по барабану - СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ ( Гойя , Капричос)

Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 8894
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06.07.2021 08:02 Відповісти
Даремні сподівання. Кацапія не змінює свою поведінку сотні років.
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06.07.2021 07:53 Відповісти
Тив страшніше буде для них їх падіння! Вони ридатимуть сильніше ніж "плач детей Израилевых по утраченому Иерусалиму"!!! Чому? Та тому що "боговибраність народу Ізраїлю" "в підметки не годиться" "Вяликарусскаму вяличию"!!!
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06.07.2021 09:38 Відповісти
http://radikal.ru Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 830
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06.07.2021 07:56 Відповісти
Рашистская ********* своего поведения не изменит никогда. Не ждите, привыкните.
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06.07.2021 08:11 Відповісти
********* доблестно и величественно ложится под Китай.
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06.07.2021 08:25 Відповісти
 
 