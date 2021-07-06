Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа
Поки Росія не відмовиться від агресивної поведінки і порушень міжнародного права, Євросоюз має зберігати тверду єдину позицію у відносинах з цією країною.
Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поки Росія продовжує агресивну політику й не змінює свою поведінку, ми не можемо говорити про наступний етап у наших відносинах. Я задоволений, що під час зустрічі Європейської ради у червні Євросоюз продемонстрував змістовну та єдину позицію стосовно Росії", - сказав президент Литви.
Науседа також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські прагнення країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки та просування реформ в Україні, у Молдові та Грузії.
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"Хенессі" свою партію товару який вона посилає на експорт в Росію може називать як хоче однак у всьому світі це не змінить нічого! (Студенти Масачусетського університету якось розібрали рекламні слогани своїх американських фірм які поставляють товар за кордон Буквальний переклад фраз на мову країни-споживача "в ступор вганяє" Рекламували десь на Піренеях автомобіль Переклали свій слоган на іспанську А на вуличному іспанському жаргоні це звучить : "Не "фуричить" (не працює) Китайцям хотіли "впарить "Кока-Колу" Переклали своє "Вийшло - "Цей напій вириє ваших предків з могил!" (це при тому що у китайців тривожить могили - великий гріх!) І так далі! Те що нам продають під назвою "ківі" насправді - "актинідія китайська" А у китайців "кефір" позначається ієрогліфом "гниле молоко"!!!
А суниця - це московітською "зємляніка".
Хенессі на Шампанському, яке відвантажуваиме московітам,
дрібненьким шрифтом десь додасть: "А вдавилися б !"
З рештою згоден!
Biden to Temper U.S. Use of Sanctions Weapons, Officials Say Administration to veer from Trump policies, spurring a debate about economic leverage over adversaries
https://www.wsj.com/articles/biden-to-temper-u-s-use-of-sanctions-weapons-officials-say-11625500717?mod=hp_lead_pos7
А якщо серйозно, то таке гівно нам не треба. Ще трільйон в відбудову цивілізації вбухати, а вони потім все одно кричатимуть Death to America! як палестинців 9/11/2001.