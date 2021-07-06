Поки Росія не змінить своєї поведінки, не можна говорити про наступний етап відносин ЄС з нею, - президент Литви Науседа

Поки Росія не відмовиться від агресивної поведінки і порушень міжнародного права, Євросоюз має зберігати тверду єдину позицію у відносинах з цією країною.

Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки Росія продовжує агресивну політику й не змінює свою поведінку, ми не можемо говорити про наступний етап у наших відносинах. Я задоволений, що під час зустрічі Європейської ради у червні Євросоюз продемонстрував змістовну та єдину позицію стосовно Росії", - сказав президент Литви.

Науседа також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські прагнення країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки та просування реформ в Україні, у Молдові та Грузії.

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