339 обстрілів і вибухів, найбільше - в районі Донецької фільтрувальної станції: в ОБСЄ розповіли, як минули вихідні в зоні ООС
Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували з вечора 2 липня до вечора 4 липня 261 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 78 - у Луганській.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
За період з вечора 2 по вечір 4 липня в Донецькій області СММ зафіксувала 261 порушення режиму припинення вогню, зокрема 58 вибухів (2 розриви боєприпасів, 25 вибухів у повітрі і 31 вибух невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) ввечері 2 і вночі 3 липня, а також вдень 4 липня (див. нижче); на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька) ввечері 2 і вночі 3 липня, а також в районі на північний захід від н. п. Маяк (непідконтрольний уряду, 19 км на схід від Донецька) вдень 4 липня. За попередній звітний період Місія зафіксувала 164 порушення режиму припинення вогню.
За період з вечора 2 по вечір 4 липня в Луганській області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, зокрема 37 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду; 60 км на захід від Луганська) вранці 3 і 4 липня (див. нижче). За попередній звітний період Місія зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню, деякі з них також зафіксовано неподалік тієї ж ділянки розведення.
"Після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня 2020 року було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 41 274 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 495 вибухів, 6508 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 238 спалахів дульного полум'я, 127 освітлювальних ракет і щонайменше 21 906 черг і пострілів)", - додали в місії.
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